Jako filmové hvězdy. Basketbalistky vyměnily dresy za večerní róby
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?
Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...
Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl
Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...
Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný
Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...
Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka
Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...
Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl
Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest pouze na jeden...
Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video
Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace...
Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak
Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za...
Turecko nalákalo hvězdy na lukrativní přestup, Světová atletika ho zamítla
Světová atletika zamítla přestup jedenácti sportovců do Turecka. Novou zemi tak nemohou reprezentovat například bývalá světová rekordmanka v maratonu Brigid Kosgeiová z Keni nebo jamajský diskař Rojé...
Muchová si po otočce zahraje čtvrtfinále ve Stuttgartu, Nosková dominovala
Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily na antuce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Muchová porazila v 2. kole po obratu 1:6, 6:3, 6:0 Belgičanku Elise Mertensovou, Nosková deklasovala 6:1, 6:1...
Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva
Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v...
Hokejová diplomacie. Premiér Kanady a finský prezident trénovali s Ottawou
Na trénink ženského hokejového klubu Ottawa Charge v uplynulých dnech dorazila neobvyklá návštěva. K hráčkám se na ledě připojili dva dočasní spoluhráči, kanadský premiér Mark Carney a finský...
Národní tým pozná nové trenéry. Hlavním koučem Moták, Gross bude asistentem
Podle informací iDNES.cz došlo na jednání Výkonného výboru svazu ke shodě ohledně nových trenérů národního týmu. Svaz by měl na tiskové konferenci v 18 hodin oznámit, že se hlavním koučem hokejové...
Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu
Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...
Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly
Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to...
Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku
Nesprávná a příliš přísná žlutá karta? Ne, nedíváte se na hodnocení vyloučení Eduarda Camavingy z Realu, nýbrž reakci Vincenta Kompanyho, trenéra fotbalistů Bayernu, který kvůli svému třetímu...
Bizarní penalta v Paraguayi. Odkop trefil střelce do tváře a míč skončil v síti
Některá fotbalová utkání nabídnou momenty, které působí spíš jako z filmového scénáře pro nejapnou komedii. Jeden takový přišel i v paraguayské nejvyšší soutěži, kde se o kuriózní gól postarala na...