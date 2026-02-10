Pozornost patřila i jemu. Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém

David Chuchma
  12:09
Slzy, objetí a výrazná show v hledišti. Zatímco rychlobruslařka Jutta Leerdamová na oválu v Miláně přepisovala olympijské rekordy a dojela si pro zlato na 1 000 metrů, v pozornosti kamer byl i její snoubenec Jake Paul. Influencer a profesionální boxer emotivně prožíval triumf z tribuny, odkud sledoval historický výkon své partnerky i v přítomnosti nizozemského krále.
Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové. Emocemi nešetřil, historický rekord a olympijské zlato prožíval viditelně dojatě.

Jake Paul dal svým emocím okamžitě volný průchod. Na sociálních sítích napsal, že byl svědkem jednoho z největších okamžiků sportovní historie a že slovy nedokáže popsat, jak je na svou snoubenku hrdý.

Po závodě ji vášnivě líbal, objímal a dlouhé minuty z ní nespouštěl oči. Jeho reakce neunikly ani kamerám, které zachytily, s jakým téměř posvátným zaujetím triumf prožíval.

Emoce neskrývala ani samotná závodnice. Po dojezdu se Juttě Leerdamové do očí draly slzy radosti, stejně jako jejím rodičům a nejbližším. Paul se s fanoušky podělil také o záběry ze zákulisí, které ukazují ryzí radost a dojetí bezprostředně po historickém výkonu.

Běžec Tuž suverénně postoupil do finále olympijského sprintu

Sedmadvacetiletá favoritka zvládla rozhodující okamžik dokonale. Nejprve sice její krajanka Femke Koková stanovila nový olympijský rekord časem 1:12,59, jenže Leerdamová o několik minut později předvedla ještě rychlejší jízdu. Cílovou čáru proťala v čase 1:12,31 a rekord posunula o dalších 28 setin sekundy.

V přímém souboji o zlato porazila Japonku Miho Takagiovou, obhájkyni titulu z her v Pekingu.

Výjimečný den podtrhla i přítomnost nizozemského krále, který byl svědkem mimořádně úspěšného vystoupení domácí reprezentace – Nizozemky obsadily první dvě příčky.

„Je to neskutečné. Pořád tomu nemohu uvěřit,“ řekla dojatá vítězka krátce po závodě. „Těším se, až to oslavím s rodinou a přáteli. Bez jejich podpory bych tu nebyla.“

