„Olympiádo, jsme tu. Jsem strašně rád, že tě mohu podporovat,“ napsal Paul na sociálních sítích k videu, v němž zachytil svůj příjezd do Milána i setkání s Leerdamovou, které přinesl obří kytici růží.
V další části reelu sedí pár v autě a natáčí vzkaz pro své budoucí děti. „Ještě nejste na světě. Vypadáme mladě, že? Natáčím to, protože vaše mamka si jde pro olympijské zlato,“ říká Paul. „Udělám, co budu moci,“ doplňuje ho s úsměvem Leerdamová.
Paul a Leerdamová tvoří pár od roku 2022, od loňského března jsou zasnoubení. Dvojice je pod drobnohledem médií i fanoušků a svůj život otevřeně sdílí na sociálních sítích. Na Instagramu má Leerdamová přes pět milionů sledujících, Paul téměř 29 milionů.
Na olympiádě se už stihli postarat o rozruch. Nejprve na sebe rychlobruslařka strhla pozornost, když do Milána přiletěla soukromým tryskáčem, zatímco zbytek nizozemské výpravy cestoval společně.
Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem
O pár dní později přišla další kontroverze: odmítla poskytovat rozhovory domácím médiím, která následně podala oficiální stížnost k národnímu olympijskému výboru. Výjimku udělala pouze pro veřejnoprávní stanici NOS, ani tento rozhovor však neskončil dobře. Po konfliktu jej Leerdamová předčasně ukončila.
Pozornost vzbudil i Paul. V sobotu se objevil na zápase amerických hokejistek, kde na tribuně seděl po boku amerického viceprezidenta J. D. Vance. Toho část publika během zahajovacího ceremoniálu vypískala. Paul se navíc dlouhodobě netají sympatiemi k prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho politice.
Rychlobruslařka odmítá mluvit s médii. Hvězdná Wüstová ji za to kritizuje
Pondělní závod na 1 000 metrů začíná v 17:30 hodin. Pro Leerdamovou půjde o druhou olympijskou účast: v Pekingu 2022 získala na kilometru stříbro, na pětistovce skončila pátá.
Kontroverzní influencer své sledující na sociálních sítích vyzval, ať jeho snoubence fandí.