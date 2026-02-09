Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti

  13:10
Rychlobruslařský závod na 1 000 metrů může mít v pondělí večer velmi výrazného diváka. Do haly by měl dorazit influencer a boxer Jake Paul, aby podpořil svou partnerku Juttu Leerdamovou. Nizozemská rychlobruslařka patří mezi kandidátky na medaile.
Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová a její partner, influencer Jake...

Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová a její partner, influencer Jake Paul | foto: Instagram @juttaleerdam

Rychlobruslařka Jutta Leerdamová během tréninku v na ZOH Milán-Cortina 2026
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová během tréninku v na ZOH Milán-Cortina 2026
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová během tréninku v na ZOH Milán-Cortina 2026
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová reaguje po dojezdu závodu na 1000...
„Olympiádo, jsme tu. Jsem strašně rád, že tě mohu podporovat,“ napsal Paul na sociálních sítích k videu, v němž zachytil svůj příjezd do Milána i setkání s Leerdamovou, které přinesl obří kytici růží.

V další části reelu sedí pár v autě a natáčí vzkaz pro své budoucí děti. „Ještě nejste na světě. Vypadáme mladě, že? Natáčím to, protože vaše mamka si jde pro olympijské zlato,“ říká Paul. „Udělám, co budu moci,“ doplňuje ho s úsměvem Leerdamová.

jakepaul

Olympics we’re here. So happy to support you legend @juttaleerdam ☺️⚡️

7. února 2026 v 19:27, příspěvek archivován: 9. února 2026 v 11:56
Paul a Leerdamová tvoří pár od roku 2022, od loňského března jsou zasnoubení. Dvojice je pod drobnohledem médií i fanoušků a svůj život otevřeně sdílí na sociálních sítích. Na Instagramu má Leerdamová přes pět milionů sledujících, Paul téměř 29 milionů.

Na olympiádě se už stihli postarat o rozruch. Nejprve na sebe rychlobruslařka strhla pozornost, když do Milána přiletěla soukromým tryskáčem, zatímco zbytek nizozemské výpravy cestoval společně.

Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem

O pár dní později přišla další kontroverze: odmítla poskytovat rozhovory domácím médiím, která následně podala oficiální stížnost k národnímu olympijskému výboru. Výjimku udělala pouze pro veřejnoprávní stanici NOS, ani tento rozhovor však neskončil dobře. Po konfliktu jej Leerdamová předčasně ukončila.

Pozornost vzbudil i Paul. V sobotu se objevil na zápase amerických hokejistek, kde na tribuně seděl po boku amerického viceprezidenta J. D. Vance. Toho část publika během zahajovacího ceremoniálu vypískala. Paul se navíc dlouhodobě netají sympatiemi k prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho politice.

Rychlobruslařka odmítá mluvit s médii. Hvězdná Wüstová ji za to kritizuje

Pondělní závod na 1 000 metrů začíná v 17:30 hodin. Pro Leerdamovou půjde o druhou olympijskou účast: v Pekingu 2022 získala na kilometru stříbro, na pětistovce skončila pátá.

Kontroverzní influencer své sledující na sociálních sítích vyzval, ať jeho snoubence fandí.

Výsledky

