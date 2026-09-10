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Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým klidem, soukromí si ale pečlivě hlídá. Když už něco prozradí, je jasno: nedá dopustit na rodinu, zvířata a pořádnou porci čokolády.
Autor: Reuters
Jelena Rybakinová se narodila 17. června 1999 v Moskvě rodičům Andrejovi a Jekatěrině Rybakinovým. Přestože pochází z Ruska, od roku 2018 reprezentuje Kazachstán.
Autor: AP
První fotografii na Instagramu zveřejnila Rybakinová v říjnu 2012, kdy jí bylo pouhých třináct let. Už tehdy její život určoval tenis a patřila mezi nadějné ruské hráčky. Jen těžko ale mohla tušit, že jednou vystoupá až na samotný vrchol světového žebříčku.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Tenis přitom nebyl její první sportovní láskou. Jako malá se věnovala gymnastice a krasobruslení, kvůli své vysoké postavě však nakonec zamířila na kurty. V šesti letech ji k tenisu přivedl otec.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Rodina je pro Rybakinovou důležitá dodnes. Starší sestru Annu označuje za jednoho ze svých nejbližších lidí. Společně vyrážejí na výlety, kde nechybí ani adrenalinové zážitky.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Velkou slabost má tenisová hvězda také pro zvířata. Psi ji provázejí prakticky od dětství.
Autor: Instagram/@lenarybakina
O své lásce ke zvířatům mluví Rybakinová pravidelně i v rozhovorech. Přiznala, že když se po týdnech cestování konečně dostane domů, čas strávený se psy patří k věcem, na které se těší vůbec nejvíc.
Autor: Instagram/@lenarybakina
U obyčejného mazlení ale její vztah ke psům nekončí. Rybakinová v minulosti využila své popularity také k podpoře psích útulků a adopčních organizací. Prostřednictvím sociálních sítí upozorňovala na zvířata hledající nový domov a podporovala jejich adopci.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Její láskou ale nejsou jen psi. V průběhu let zveřejnila na sociálních sítích snímky i s dalšími členy zvířecí říše. Na začátku roku 2016 vyrazila do Melbourne a v dějišti Australian Open si dopřála návštěvu klokanů. Později se pochlubila i snímkem s koněm během výletu do hor.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Světovou jedničkou se Rybakinová stane po po skončení US Open. Už v roce 2015 se tehdy šestnáctiletá tenistka podívala do dějiště newyorského grandslamu. Na snímku pózovala s ruskou tenistkou Jevgenijí Levašovovou a návštěvu jednoho z nejslavnějších turnajů světa označila za cennou zkušenost.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Zatímco některé tenisové hvězdy si zakládají na extravagantních outfitech, Rybakinová mimo kurt dává přednost spíše pohodlnému a klasickému oblečení. Když ale v roce 2022 vyhrála Wimbledon, na tradičním plese vítězů zazářila v elegantní bílo-zelené róbě.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Ani přísný režim profesionální sportovkyně jí nebrání v jedné výrazné slabosti. Rybakinová se nikdy netajila tím, že má ráda sladké a po náročných turnajích si ráda dopřeje něco, co by v přísně sportovním jídelníčku hledal málokdo.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Na úplném vrcholu jejího sladkého žebříčku stojí čokoláda. V minulosti přiznala, že miluje prakticky všechno, co ji obsahuje. Blízko má také ke zmrzlině.
Autor: Instagram/@lenarybakina
K pohodovému dni podle všeho patří i dobrá káva. Rybakinová má ráda palačinky s Nutellou a pokud přijde na hlavní jídlo, potěší ji italská kuchyně. Pizza nebo těstoviny jsou tak sázkou na jistotu.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Když jí mezi tréninky a turnaji zbude trochu času, ráda vyrazí na nákupy či na pláž nebo si jednoduše pustí film. Mezi své oblíbené snímky v minulosti řadila Zelenou míli, Podfukáře nebo francouzský hit Nedotknutelní. Zkrátka docela obyčejné radosti ženy, která jinak tráví většinu roku na cestách.
Autor: Instagram/@lenarybakina
Letos v létě oslavila Jelena Rybakinová 27. narozeniny. Aktuálně má na svém kontě celkem 13 singlových titulů, včetně dvou grandslamů a trofeje z Turnaje mistryní a dvou prestižních titulů z kategorie WTA 1000. Na probíhajícím US Open zatím postoupila do semifinále.
Autor: Instagram/@lenarybakina