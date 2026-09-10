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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...
Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...
Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce
Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...
Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte
Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Vuelta ONLINE: První díl horského finále. Po zběsilé bitvě konečně odjíždí únik
Extrémně náročný den čeká na cyklisty v 19. etapě španělské Vuelty. Páteční dějství nemá sice nejvíc nastoupaných metrů, ani se závodníci nemusí škrábat nejvýše z celého ročníku, kombinace 211...
Musíš jít, potřebujeme peníze. Anaheim platí za chybu, sáhl k ráznému řešení
Bylo jasné, že někdo nemilou situaci odnese odchodem. Chris Kreider patřil k hlavním kandidátům, v jeho neprospěch hovořil fakt, že měl jednu z nejnákladnějších smluv. A skutečně, volba padla na něj....
Mondo a Manolo. Dva tyčkaři, kteří mění historii. Čím ozdobí ultimátní šampionát?
Od naší zpravodajky v Maďarsku Jistě to bude na Ultimate Championship jedna z nejsledovanějších disciplín. Na každém atletickém šampionátu, kde se objeví její vůdce, tomu tak je. Skok o tyči mužů. Pokud v sektoru bojuje Armand...
Sparťané se inspirovali Japonci. Po utkání na Žižkově perfektně uklidili šatnu
Na hřišti tentokrát postup slavila Sparta, po utkání MOL Cupu ale dostali hráči pochvalu také za počínání mimo fotbalový trávník. Hráči letenského klubu po zápase na Žižkově totiž pečlivě uklidili...
Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku A není to příběh jako z pohádky? Než byl na začátku prosince roku 1937 klub HC Fribourg-Gottéron, páteční soupeř plzeňských hokejistů v Lize mistrů (začátek v 19.45 hodin), oficiálně založen,...
Duel hvězd. Hamilton si dal z gauče závod s Bellinghamem. Ten přiznal handicap
U příležitosti závodního víkendu formule 1 v Madridu spojila společnost EA dvě velká sportovní jména. V propagačním klipu ke hře F1 25 se před kamerou potkali sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton...
Na Američany s Pavláskem místo Macháče. Nabitou sestavu tenistek doplní Bejlek
České tenisové reprezentace už s očekáváním vyhlížejí blížící se atraktivní výzvy. Muži za týden v Praze v kvalifikaci Davis Cupu přivítají hvězdné Američany, ženy pojedou do Šen-čenu na finále BJK...
Tottenham - Everton: Dočká se Kinský první výhry? Sázkové kurzy a preview
Velké ambice, ale na kontě jediný bod a žádný vstřelený gól. Fotbalisté Tottenhamu, jejichž branku hájí český brankář Antonín Kinský, se ve 4. kole Premier League utkají s Evertonem a pokusí se o...
Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci
Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...
Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře
Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...
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Historická noc. Ukázali jsme náš potenciál, zářil Fábregas po vítězném debutu v LM
Jakmile v kolečku poděkoval hráčům za výkon a pogratuloval jim k výhře, doběhl k domácímu kotli a několikrát oslavně zapumpoval pěstmi. Cesc Fábregas, kouč fotbalistů Coma, si těžko mohl vysnít lepší...
Fotbalové přestupy ONLINE: Návraty domů. Do Kolumbie míří Cuadrado i Rodríguez
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.