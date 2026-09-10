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Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

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Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu. Jelena Rybakinová se narodila 17. června 1999 v Moskvě rodičům Andrejovi a... První fotografii na Instagramu zveřejnila Rybakinová v říjnu 2012, kdy jí bylo... Tenis přitom nebyl její první sportovní láskou. Jako malá se věnovala... Rodina je pro Rybakinovou důležitá dodnes. Svou starší sestru Annu označuje za... Velkou slabost má tenisová hvězda také pro zvířata. Psi ji provázejí prakticky... O své lásce ke zvířatům mluví Rybakinová pravidelně i v rozhovorech. Přiznala,... U obyčejného mazlení ale její vztah ke psům nekončí. Rybakinová v minulosti... Její láskou ale nejsou jen psi. V průběhu let zveřejnila na sociálních sítích... Světovou jedničkou se Rybakinová stane po po skončení US Open. Už v roce 2015... Zatímco některé tenisové hvězdy si zakládají na extravagantních outfitech,... Ani přísný režim profesionální sportovkyně jí nebrání v jedné výrazné slabosti....
Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým klidem, soukromí si ale pečlivě hlídá. Když už něco prozradí, je jasno: nedá dopustit na rodinu, zvířata a pořádnou porci čokolády.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kolář vs. BarrenaTenis - Čtvrtfinále - 11. 9. 2026:Kolář vs. Barrena //www.idnes.cz/sport
Živě5:6
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  • 1.73
Ferrová vs. HavlíčkováTenis - Čtvrtfinále - 11. 9. 2026:Ferrová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
11. 9. 16:00
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Třinec vs. KarvináFotbal - 8. kolo - 11. 9. 2026:Třinec vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
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Mountfield HK vs. StraubingHokej - - 11. 9. 2026:Mountfield HK vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
  • 1.52
  • 4.70
  • 4.81
Chomutov vs. SlaviaHokej - 2. kolo - 11. 9. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
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