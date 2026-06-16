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Mistrovství světa ve fotbale si už bez některých jmen skoro nelze představit. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Guillermo Ochoa jsou součástí turnaje tak dlouho, že na něm zažili celou jednu generaci. Podívejte se, jak se od své první účasti změnili muži, kteří psali historii už před 20 lety. A nejen oni.
Autor: Profimedia.cz
Argentinský fenomén Lionel Messi debutoval na mistrovství světa v roce 2006 jako osmnáctiletý talent. Od té doby se stal jedním z nejlepších fotbalistů historie.
Autor: Profimedia.cz
Největší část kariéry prožil v Barceloně, později hrál za PSG, teď působí v Inter Miami. Získal rekordních osm Zlatých míčů, vyhrál Ligu mistrů, Copu América i vytoužené mistrovství světa v roce 2022. Letos nastupuje už na svém šestém šampionátu, který otevřel hattrickem proti Alžírsku (3:0).
Autor: Profimedia.cz
I Portugalec Cristiano Ronaldo se na MS poprvé představil v roce 2006. Už tehdy patřil k největším talentům Evropy, skutečnou legendou se ale stal až v dalších letech.
Autor: Profimedia.cz
Zářil v Manchesteru United, Realu Madrid, Juventusu, nyní hraje v saúdskoarabském Al-Nassru. Vyhrál pět Zlatých míčů, pětkrát Ligu mistrů a s Portugalskem ovládl Euro 2016. Na MS 2026 je stejně jako Messi pošesté.
Autor: Profimedia.cz
Také chorvatský záložník Luka Modrić se na MS objevil už v roce 2006. Tehdy byl ještě nenápadným mladíkem, později se ale stal největší postavou chorvatského fotbalu.
Autor: Profimedia.cz
Kariéru spojil hlavně s Realem Madrid, s nímž vyhrál řadu trofejí včetně Ligy mistrů. V roce 2018 získal Zlatý míč, přičemž ukončil sérii, ve které se deset let střídali Messi a Ronaldo. Letos je na světovém šampionátu popáté. Doma už má stříbro z roku 2018 a bronz z roku 2022. Na triumf stále čeká.
Autor: ČTK
Mexický brankář Guillermo Ochoa patří k největším symbolům mistrovství světa. Je dalším hráčem, který debutoval už v roce 2006, výrazněji se ale do paměti fanoušků zapsal hlavně později díky fantastickým zákrokům proti největším favoritům.
Autor: Profimedia.cz
Klubovou kariéru spojil hlavně s mexickou Américou. Představil se ale i v barvách španělské Málagy nebo belgického Standard Lutych. Letos je na MS už pošesté.
Autor: Profimedia.cz
Německý brankář Manuel Neuer v roce 2006 svou profesionální kariéru teprve začínal. O čtyři roky později na MS v Jihoafrické republice už svou zemi reprezentoval a brzy se stal gólmanskou ikonou.
Autor: Profimedia.cz
Nejvíce je spojený s Bayernem Mnichov, s nímž vyhrál Bundesligu i Ligu mistrů. S Německem slavil v roce 2014 titul mistrů světa a na turnaji získal Zlatou rukavici pro nejlepšího brankáře šampionátu. Letos je na MS popáté.
Autor: ČTK
Brazilský útočník Neymar si odbyl premiéru na mistrovství světa v roce 2014, kdy Brazílie turnaj pořádala doma. Už tehdy byl hlavní tváří národního týmu.
Autor: Profimedia.cz
Klubovou kariéru Neymar rozjel v Santosu, největší slávu zažil v Barceloně po boku Messiho, později hrál i za PSG. Vyhrál Ligu mistrů, olympijské zlato i řadu domácích titulů. Letos je na světovém šampionátu počtvrté.
Autor: ČTK
Kapitána reprezentace Jižní Koreje Sona Heung-mina zná svět od šampionátu v roce 2014. Z rychlého a pracovitého útočníka se postupně stal nejvýraznější asijský fotbalista své generace.
Autor: Profimedia.cz
V Evropě prošel Hamburkem a Leverkusenem, nejvíce se ale proslavil v Tottenhamu. V Premier League získal Zlatou kopačku, vyhrál FIFA Puskás Award pro nejkrásnější gól roku a stal se ikonou korejského fotbalu. Letos je na MS počtvrté.
Autor: Profimedia.cz