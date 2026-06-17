|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety? Messiho byste nepoznali
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- 1.19
- -
- 4.25
Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...
Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne
První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Bacha, nevidím! Tuchel si stěžoval na fotografy
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Slavia do B-týmu přivedla mladého Černohorce. Sledovala ho přes dva roky
Slavia získala osmnáctiletého černohorského fotbalového záložníka Lazara Savoviče. Mládežnický reprezentant přišel z celku Budučnost Podgorica a podepsal v Edenu smlouvu do léta 2030, působení v...
Bonus za nástup i ukončení publikem. Oktagon v novém projektu zapojuje diváky
K desátému výročí založení, po Oktagon výzvě a Gamechangeru, představila československá organizace podobu finálového večera nového projektu Tipsport Cage Game. „Zkusili jsme vybrat to, co nás na MMA...
Japonci? Všichni vypadají stejně. Bývalá hvězda šokovala výrokem, teď se omlouvá
Dost možná si zadělal na problémy. Poznámkou, která vůbec nemusela zaznít, což si bývalý vynikající fotbalista Rafael van der Vaart v přímém přenosu vysílání stanice NOS TV rychle uvědomil. „Byl to...
Kdo má nejatraktivnější fanoušky i trenéry? Američané hodnotili týmy na MS
Na mistrovství světa se nehodnotí jen výkony na hřišti. Americký web The Lines oslovil 3000 fotbalových fanoušků a zjišťoval, které reprezentace, fanouškovské tábory, trenéři či dresy působí...
MotoGP Brno 2026 v TV: kde sledovat závody živě, jede i Filip Salač
Devátou zastávkou závodů mistrovství světa silničních motocyklů je Brno, jede se Velká cena České republiky. Kdy se koná a kde sledovat všechny kategorie živě?
Nosková bez problémů přehrála Parryovou, v Berlíně je ve čtvrtfinále
Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila Francouzku Diane Parryovou 6:2, 6:2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou.
Volejbalistky v Lize národů jasně prohrály s USA, stříbrným týmem olympiády
České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0:3 po setech 17:25, 12:25 a 16:25. Na druhém turnaji elitní...
Čemu vděčí za ligové stříbro? Analýza povedené sezony basketbalistů Pardubic
Je to teprve třetí stříbrná ligová medaile v basketbalu pro Pardubice a samozřejmě první této barvy po dlouhých desetiletích — někdejší Rudá hvězda na ni dosáhla v letech 1974 a 1983, rok před ziskem...
Česko - JAR, klíčový duel o postup ze skupiny. Jak si fotbalisté poradí?
Od našeho zpravodaje z USA Jde o všechno. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupinové fáze mistrovství světa hrají s Jihoafrickou republikou. Oba týmy nemají žádný bod a vítězstvím by si mohly zajistit účast ve vyřazovací...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá
Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně, kde se akorát dostavuje nová arena. Na konferenci Českého svazu ledního...
WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě
Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i čtyři české tenistky. V našem přehledu...