Původně spolu bruslit nechtěli, dnes už patří ke světové špičce. Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi se v posledních letech zařadili mezi nejúspěšnější české reprezentanty v krasobruslení. Mají za sebou dvojnásobnou olympijskou účast a v březnu je čeká domácí mistrovství světa v Praze. Jak se během let změnili a jak vypadala jejich cesta z juniorských soutěží až mezi elitu?
Sourozenci Taschlerovi pocházejí z Brna. Starší z dvojice Filip letos oslaví 27. narozeniny, sestra Natálie je o dva roky mladší.
Taschlerovi začali bruslit v roce 2004, každý ale v jiné disciplíně. Natálie se nejprve věnovala sólovému krasobruslení, ale poté, co Filip ukončil spolupráci s Karolínou Karlíkovou, sourozenci vytvořili v roce 2016 pár v tancích na ledě.
V roce 2017 společně vybojovali první republikový titul mezi žactvem.
Na tento úspěch o necelý rok později navázali dalším republikovým vítězstvím, tentokrát v kategorii juniorů. Tento titul pak získali třikrát po sobě.
V roce 2018 poprvé startovali na mistrovství světa juniorů, kde obsadili osmnácté místo. O rok později si polepšili na čtrnáctou příčku.
V následujícím roce však celou rodinu zasáhla tragická událost. Sourozenci přišli po dlouhé nemoci o tatínka.
Před další sezonou začali Taschlerovi vedle svého dlouholetého trenéra Mattea Zanniho v Miláně trénovat také ve Spojených státech pod vedením Collina Brubakera a Olega Epsteina. V roce 2019 se vrátili do seriálu Junior Grand Prix a v Lake Placid vybojovali bronzovou medaili.
Po závodech Junior Grand Prix se Taschlerovi rozhodli debutovat i mezi seniory. Na soutěži Open d’Andorra vybojovali stříbro a splnili technické limity pro start na mistrovství Evropy, kde při své premiéře brali devatenácté místo.
Během následující sezony se poprvé představili také na seniorském mistrovství světa, a to ve Stockholmu. V rytmickém tanci obsadili dvaadvacáté místo a do volného tance nepostoupili, takže se jim nepodařilo kvalifikovat Česko na zimní olympijské hry při první možné příležitosti.
Účast na olympijských hrách si však nakonec zajistili v další sezoně. Taschlerovi vstoupili do závodů v seriálu Challenger, kde na Lombardia Trophy 2021 obsadili páté místo a zajeli nové osobní rekordy. Na Nebelhorn Trophy pak pátou příčkou vybojovali poslední volné místo na olympiádu v Pekingu a český svaz je následně oficiálně nominoval do olympijského týmu.
Na hrách v Pekingu se představili nejprve v rytmickém tanci v týmové soutěži. V této části obsadili šesté místo a připsali českému týmu pět bodů, což byl nejlepší český výsledek v úvodní den závodů. Český tým však nakonec do další fáze soutěže nepostoupil a skončil osmý. V individuální soutěži tanců na ledě obsadili Taschlerovi v rytmickém tanci sedmnácté místo a postoupili do volného tance. Po něm si polepšili o jednu příčku a skončili celkově šestnáctí.
V dalším roce se sourozenci poprvé představili také v seriálu Grand Prix. Na akci v Sheffieldu obsadili páté místo a stejnou příčku vybojovali i ve Finsku, kde na domácí bronzový pár ztratili 5,4 bodu.
Po zisku dalšího českého mistrovského titulu startovali Taschlerovi na mistrovství Evropy 2023 ve finském Espoo. V rytmickém tanci obsadili páté místo a postoupili do finálové skupiny volného tance, nakonec však skončili celkově šestí. Přesto šlo pro český tanec na ledě o nejlepší výsledek na evropském šampionátu od roku 1995.
V dalším roce se Filip potýkal se zdravotními problémy. Později vyšlo najevo, že utrpěl únavovou zlomeninu páteře. Navzdory tomu, že se sourozenci k tréninku vrátili až na začátku prosince, obsadili na mistrovství Evropy 2024 sedmé místo.
Během mistrovství světa 2024 potkaly Taschlerovy potíže v rytmickém tanci, když Natálie při nájezdu do zvedačky uklouzla a prvek se nepodařilo dokončit. Nakonec však po obou tancích brali patnácté místo.
První polovinu následující sezony zakončili ziskem dalšího českého mistrovského titulu. Na mistrovství Evropy 2025 v Tallinnu však po chybách v rytmickém tanci figurovali až na jedenáctém místě. Ve volném tanci se dokázali zlepšit a celkově obsadili desátou příčku.
Na mistrovství světa 2025 v Bostonu skončili Taschlerovi třináctí. Spolu s dvanáctou příčkou páru Mrázková a Mrázek tím zajistili pro Česko dvě místa v tancích na ledě na olympijských hrách 2026, což se podařilo poprvé od roku 1994. Po sezoně navíc oznámili změnu trenéra a začali se připravovat pod vedením Maurizia Margaglia v Helsinkách.
Olympijskou sezonu zahájili Taschlerovi stříbrem na Nepela Memorialu a vítězstvím na Trophée Métropole Nice Côte d’Azur. V seriálu Grand Prix obsadili čtvrté místo na NHK Trophy a osmé na Finlandia Trophy, načež o týden později vybojovali bronz na Tallinn Trophy. Na mistrovství Evropy 2026 v Sheffieldu pak skončili desátí.
Na podzim 2025 se sourozenci Taschlerovi stali tváří kampaně, v níž Český olympijský tým představil nástupovou kolekci pro hry v Miláně a Cortině.
Ve stejné době také Natálie otevřeně promluvila o tom, že se už několik let potýká s poruchou příjmu potravy a o vlivu body shamingu.
Na olympijských hrách v Itálii si Taschlerovi v rytmickém tanci vyjeli čtrnáctou příčku a postoupili do finále.
Po volném tanci si však o jednu pozici pohoršili a z Milána si nakonec odvezli patnácté místo.
Záběr, který obletěl svět. Natálie při čekání na olympijské hodnocení ukázala kamerám fotografii jejich zesnulého otce.
Už 24. března se světové krasobruslení přesune do Prahy. O2 arena bude hostit mistrovství světa a sourozenci Taschlerovi se tak představí domácím divákům.
