Jak se má táta? Messi se na hřišti potkal se synem bývalého spoluhráče

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  15:02
Dlouhá kariéra na vrcholu světového fotbalu přináší Lionelovi Messimu pozoruhodná setkání. Po přípravném utkání s Islandem ho na hřišti oslovil Daniel Gudjohnsen, syn jeho někdejšího spoluhráče z Barcelony Eidura Gudjohnsena.
Messi se na hřišti potkal se synem bývalého spoluhráče z Barcelony Eidura...

Messi se na hřišti potkal se synem bývalého spoluhráče z Barcelony Eidura Gudjohnsena | foto: koláž iDNES.cz

Lionel Messi a Eidur Gudjohnsen společně působili v Barceloně mezi lety 2006 a...
Lionel Messi a Eidur Gudjohnsen společně působili v Barceloně mezi lety 2006 a...
Lionel Messi a Eidur Gudjohnsen byli spoluhráči v Barceloně mezi lety 2006 a...
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Krátké střetnutí zachytily kamery přímo na trávníku. Mladý Islanďan nejprve Messiho pozdravil a následně legendárnímu hráči připomněl dobu, kdy v Barceloně nastupoval po boku jeho otce.

„Pamatuješ si mě? Hrál jsi s mým tátou,“ řekl podle zahraničních médií Gudjohnsen argentinskému kapitánovi.

Messi nejprve působil překvapeně, vzápětí se ale usmál a s islandským útočníkem se dal do řeči. Oba fotbalisté si následně vyměnili několik slov a rozloučili se objetím.

„V tu chvíli mě to překvapilo a pak mi řekl, že je Gudjohnsenův syn,“ popsal Messi v rozhovoru po zápase. „Pamatuji si, že jsem ho vídal s tátou na některých trénincích, když byl ještě malý,“ zavzpomínal.

Lionel Messi a Eidur Gudjohnsen byli spoluhráči v Barceloně mezi lety 2006 a 2009. Společně oslavili také triumf v Lize mistrů, když katalánský klub ve finále v roce 2009 porazil Manchester United.

Messi a Eidur Gudjohnsen byli spoluhráči v Barceloně mezi lety 2006 a 2009. Společně zažili i slavnou sezonu 2008/09, ve které katalánský klub získal ligový titul, domácí pohár i triumf v Lize mistrů.

Dvacetiletý Daniel působí ve švédském Malmö a patří mezi naděje islandského fotbalu. Tento sport má přitom v genech. Za reprezentaci nastupoval nejen jeho otec Eidur, ale také dědeček Arnor. Profesionální kariéru mají za sebou nebo stále rozvíjejí i jeho starší bratři.

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Zatímco Messiho čeká rekordní šestá účast na mistrovství světa, mladík si na premiéru na světovém šampionátu bude muset ještě počkat. Island se totiž na letošní turnaj nekvalifikoval a mezi světovou elitou se naposledy představil v roce 2018.

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