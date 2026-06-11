Jak Láďa Krejčí! Calin a NobodyListen nazpívali píseň o českém kapitánovi

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  10:02
Jen hrstka českých fotbalistů se dočkala vlastní písně. Nově mezi ně patří i Ladislav Krejčí. Krátce před startem mistrovství světa vydali Calin a NobodyListen skladbu nesoucí příjmení kapitána české reprezentace.
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vstřelený gól.

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vstřelený gól. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Raper Calin
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V textu se objevují narážky na vůdčí roli obránce Wolverhamptonu i jeho pověst nekompromisního bojovníka. „Za můj tým musím hrdě, za mojí ekipou se tyčím já. A ta páska na mý ruce nutí mě otáčet, když ty jsi spal,“ zpívá Calin v jedné z pasáží. V refrénu pak jde ještě dál: „Bráním svou ekipu jak Krejčí.“

calinpan

Calin & NobodyListen - Krejčí

World Cup season začíná, štelujem si budíky. Vamos.

@babak.matyas @andreaswalraed @radimzboril

10. června 2026 v 19:00, příspěvek archivován: 11. června 2026 v 9:11
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Sám Krejčí přiznal, že ho skladba překvapila. „Je to pro mě velká čest, zvlášť od takového interpreta, jako je on. Bylo to pro mě velké překvapení a vlastně moc nevím, co k tomu říct. Ale su hrdej, že tohle vůbec nastalo. Ozval se mi, ptal se, jestli může. A já nebyl proti,“ uvedl sedmadvacetiletý kapitán.

Na novou skladbu už stihl zareagovat i jeho reprezentační spoluhráč Lukáš Provod. „Písničku jsme slyšeli, ale legraci jsme si z něj zatím ještě udělat nestihli. To teprve přijde! Ale ne, je to super,“ pobavil záložník pražské Slavie.

Krejčí se chystá na MS, jeho partnerka Němečková září v Oktagonu

Společně se skladbou vznikl také videoklip složený ze záběrů z Krejčího dosavadní kariéry. Připomíná jeho cestu od Sparty, kterou jako kapitán dovedl k mistrovskému titulu i triumfu v domácím poháru, přes angažmá v Gironě a Wolverhamptonu až po českou reprezentaci, kterou nyní vede na mistrovství světa.

Calin a Krejčí se přitom nepotkávají poprvé. Český reprezentant si už dříve zahrál ve videoklipu k písni Window Shopper, kde se objevil po boku několika tehdejších spoluhráčů ze Sparty.

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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ševčenko vs. BartoňTenis - - 11. 6. 2026:Ševčenko vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
11. 6. 11:00
  • 1.73
  • -
  • 2.00
Lehečka vs. DuckworthTenis - - 11. 6. 2026:Lehečka vs. Duckworth //www.idnes.cz/sport
11. 6. 11:30
  • 1.31
  • -
  • 3.39
Viďmanová vs. StefaniniováTenis - - 11. 6. 2026:Viďmanová vs. Stefaniniová //www.idnes.cz/sport
11. 6. 12:00
  • 1.60
  • -
  • 2.20
Mrva vs. CengTenis - - 11. 6. 2026:Mrva vs. Ceng //www.idnes.cz/sport
11. 6. 13:00
  • 2.18
  • -
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Krejčíková vs. VandewinkelováTenis - - 11. 6. 2026:Krejčíková vs. Vandewinkelová //www.idnes.cz/sport
11. 6. 13:30
  • 1.22
  • -
  • 4.19
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 5. zápas - 11. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
11. 6. 17:15
  • 1.20
  • 16.50
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