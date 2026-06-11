Jak Láďa Krejčí! Calin a NobodyListen nazpívali píseň o českém kapitánovi

V textu se objevují narážky na vůdčí roli obránce Wolverhamptonu i jeho pověst nekompromisního bojovníka. „Za můj tým musím hrdě, za mojí ekipou se tyčím já. A ta páska na mý ruce nutí mě otáčet, když ty jsi spal,“ zpívá Calin v jedné z pasáží. V refrénu pak jde ještě dál: „Bráním svou ekipu jak Krejčí.“
Sám Krejčí přiznal, že ho skladba překvapila. „Je to pro mě velká čest, zvlášť od takového interpreta, jako je on. Bylo to pro mě velké překvapení a vlastně moc nevím, co k tomu říct. Ale su hrdej, že tohle vůbec nastalo. Ozval se mi, ptal se, jestli může. A já nebyl proti,“ uvedl sedmadvacetiletý kapitán.
Na novou skladbu už stihl zareagovat i jeho reprezentační spoluhráč Lukáš Provod. „Písničku jsme slyšeli, ale legraci jsme si z něj zatím ještě udělat nestihli. To teprve přijde! Ale ne, je to super,“ pobavil záložník pražské Slavie.
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Společně se skladbou vznikl také videoklip složený ze záběrů z Krejčího dosavadní kariéry. Připomíná jeho cestu od Sparty, kterou jako kapitán dovedl k mistrovskému titulu i triumfu v domácím poháru, přes angažmá v Gironě a Wolverhamptonu až po českou reprezentaci, kterou nyní vede na mistrovství světa.
Calin a Krejčí se přitom nepotkávají poprvé. Český reprezentant si už dříve zahrál ve videoklipu k písni Window Shopper, kde se objevil po boku několika tehdejších spoluhráčů ze Sparty.