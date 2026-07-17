Pickford nebo některý z členů realizačního týmu ji po bolestivé porážce pravděpodobně zapomněl u hřiště. Na seznamu byla jména možných argentinských střelců a stručné pokyny, jak proti nim zasáhnout.
Brankářův tahák si se zájmem prohlédlo několik hráčů včetně Lionela Messiho. Jeho jméno stálo na seznamu jako první a Pickford měl u něj poznámku: „naznačit pohyb doleva, skočit doprava“.
🇦🇷🏴 Messi and Gonzalez found England's goalkeeper penalty notes attached to his water bottle— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 16, 2026
It seems Jordan Pickford was devastated after England's defeat and completely forgot about them pic.twitter.com/gMKjdtuTDx
U záložníka Chelsea Enza Fernándeze byl pokyn stručnější: „zůstat uprostřed“.
Nejméně předvídatelný byl podle poznámek Thiago Almada. Zatímco u většiny hráčů měl Pickford určený konkrétní směr, u pětadvacetiletého záložníka stálo: „rozhodnout se podle pocitu v daný den“.
Fotografie lahve se rychle rozšířila po sociálních sítích. Podobné taháky však nejsou mezi brankáři ničím neobvyklým. Lze proto předpokládat, že obdobné informace měl k dispozici také argentinský gólman Emiliano Martínez.