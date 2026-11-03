Jágr se na Floridě potkal s kapitánem Panthers. Nechyběly ani jejich partnerky

Autor:
  15:53
Jaromír Jágr se svou partnerkou Dominikou Branišovou, kapitánem Floridy...

Jaromír Jágr se svou partnerkou Dominikou Branišovou, kapitánem Floridy Panthers Aleksandrem Barkovem a jeho přítelkyní, kterou je česká tenistka Marie Bouzková. | foto: Instagram/@jj68jaromirjagr

Gólman Detroitu Jared Coreau a útočník Floridy Jaromír Jágr v utkání NHL.
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Jaromír Jágr si užívá pobyt na Floridě a o zajímavá setkání nemá nouzi. Na sociálních sítích se pochlubil společnou fotografií s partnerkou Dominikou Branišovou, kapitánem Aleksandrem Barkovem z Florida Panthers a jeho přítelkyní, českou tenistkou Marií Bouzkovou. K příspěvku přidal také vtipný komentář, ve kterém si neodpustil tradiční dávku sebeironie. A nezůstalo jen u toho. Později ukázal i další hokejové legendy, se kterými se během návštěvy potkal.

„Profesionální hokejista, profesionální tenistka, skoro profesionální padelová hráčka a já (nezaměstnaný),“ napsal legendární útočník k postu na Instagramu. První označení patřilo Barkovovi, druhé Bouzkové a třetí jeho partnerce Branišové. Sám sebe pak Jágr s úsměvem zařadil do kategorie nezaměstnaných.

Kapitán Barkov momentálně svým Panthers na ledě pomáhat nemůže. Na konci září se zranil v utkání proti San Jose Sharks. Při souboji o puk v rohu kluziště nešťastně upadl a z ledu zamířil rovnou do šatny. Florida následně oznámila, že jde o zranění dolní části těla, a finský útočník zamířil na listinu dlouhodobě zraněných.

Podle následných informací měl být mimo hru přibližně šest až osm týdnů. Pro Barkova to byla další nepříjemná komplikace. Celou předchozí sezonu totiž vynechal kvůli vážnému zranění pravého kolena, při němž si přetrhl vazy a musel podstoupit operaci. Po návratu do hry tak přišla další zdravotní komplikace už ve druhém utkání nového ročníku. Přesný termín jeho návratu zatím nebyl stanoven.

Jágr se během pobytu na Floridě dostal také do společnosti dalších významných hokejových osobností. Na další fotografii se pochlubil společností Billa Zita, generálního manažera Panthers, a legendárního Bobbyho Orra, kterého sám řadí mezi nejlepší hokejisty všech dob.

„Bill Zito – generální manažer Floridy Panthers, Bobby Orr – jeden z nejlepších tří všech dob, a já,“ napsal Jágr k fotografii. Zatímco Zitovi poděkoval za všechno, Orrovi věnoval několik obdivných slov. „Bobby, pořád to v tobě je. Tvoje tělo je jako z oceli. Teď chápu, proč jsi byl tak dobrý. Jsi úplně jiný,“ vzkázal mu.

Jágr si tak na Floridě připomněl i vlastní hokejovou minulost. Za Panthers odehrál v letech 2015 až 2017 celkem 181 zápasů a v klubu zanechal výraznou stopu. Tentokrát už ale sledoval dění z pozice diváka. V noci na úterý vyrazil na domácí utkání Floridy proti Detroitu, které jeho bývalý tým nakonec nezvládl. Panthers podlehli Red Wings 3:5 a přišli o sérii tří vítězství v řadě.

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