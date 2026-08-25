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Jágr se chopil mikrofonu po boku Dyka. Na koncertu společně rozjeli hit Proklínám

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  15:33
Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on jim na oplátku zamával. | foto: IG/NY Rangers

Jaromír Jágr při děkovačce.
NEJSTARŠÍ Z RYTÍŘŮ. Jaromír Jágr v utkání proti Vítkovicím.
Jaromír Jágr v dresu Kladna (2025)
Hokejista Jaromír Jágr na jubilejním šedesátém ročníku Mezinárodního filmového...
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Jaromír Jágr se o víkendu ukázal v roli, ve které ho fanoušci rozhodně nevídají každý den. Legendární hokejista se v Olomouci objevil na koncertě Tros Discotequos a dokonce se ujal mikrofonu. Společně s Vojtěchem Dykem zazpívali známý hit Proklínám od Janka Ledeckého.

Jágr má k písni podle svých slov speciální vztah. „Vždycky v sobotu chodíme do Kozičky,“ přiznal s odkazem na pražský podnik, kde si nechává skladbu pravidelně pouštět. Dyk mu proto slíbil, že ji během svého vystoupení zahraje. Jágr kvůli tomu zůstal na koncertě až do konce.

tros_discotequos

Včera jsme měli vyjímečný den! Poctila nás legenda! @jj68jaromirjagr
I to se nám stává s naší kapelou, co neexistuje!

23. srpna 2026 v 9:42, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 11:17
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Když přišla na řadu očekávaná skladba, hokejová legenda se přidala přímo na pódiu. Čtyřiapadesátiletý Jágr přiznal, že text úplně dokonale nezná. Do refrénu se ale pustil naplno. „Na to, že vůbec neumím zpívat, to ještě dobře dopadlo,“ okomentoval následně svůj výkon na sociálních sítích.

A nechyběla ani pořádná dávka humoru. Dyk během vystoupení připomněl, že Jágr měl slíbit, že pokud mu písničku zahraje, svlékne se donaha. Z hokejistova odhalování ale nakonec nic nebylo. Jágr kontroval po svém. „Už sedm let nehraju NHL, takže by to nebylo nic dobrého.“

jj68jaromirjagr

Nechtělo se mi, ale když Vojta @vojtech_dyk_official stále mával, tak jsem šel. Na to, že vůbec neumím zpívat, to ještě dobře dopadlo . Vynikající koncert, skvělý publikum v Olomouci, výborný host @liborboucek. Díky @jakub_prachar @janmaxian @tros_discotequos

23. srpna 2026 v 21:58, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 11:17
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Jasno není ani kolem jeho pokračování v dresu extraligového Kladna. Středočeši už se chystají na novou sezonu, Jágr se však do přípravy nezapojil.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Stricker vs. KrumichTenis - 1. kolo - 25. 8. 2026:Stricker vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
25. 8. 16:00
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Muchová, Menšík vs. Mladenovicová, ArévaloTenis - - 25. 8. 2026:Muchová, Menšík vs. Mladenovicová, Arévalo //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
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Sabalenková, Djoković vs. Siniaková, PattenTenis - - 25. 8. 2026:Sabalenková, Djoković vs. Siniaková, Patten //www.idnes.cz/sport
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