Jágr má k písni podle svých slov speciální vztah. „Vždycky v sobotu chodíme do Kozičky,“ přiznal s odkazem na pražský podnik, kde si nechává skladbu pravidelně pouštět. Dyk mu proto slíbil, že ji během svého vystoupení zahraje. Jágr kvůli tomu zůstal na koncertě až do konce.
Když přišla na řadu očekávaná skladba, hokejová legenda se přidala přímo na pódiu. Čtyřiapadesátiletý Jágr přiznal, že text úplně dokonale nezná. Do refrénu se ale pustil naplno. „Na to, že vůbec neumím zpívat, to ještě dobře dopadlo,“ okomentoval následně svůj výkon na sociálních sítích.
A nechyběla ani pořádná dávka humoru. Dyk během vystoupení připomněl, že Jágr měl slíbit, že pokud mu písničku zahraje, svlékne se donaha. Z hokejistova odhalování ale nakonec nic nebylo. Jágr kontroval po svém. „Už sedm let nehraju NHL, takže by to nebylo nic dobrého.“
Jasno není ani kolem jeho pokračování v dresu extraligového Kladna. Středočeši už se chystají na novou sezonu, Jágr se však do přípravy nezapojil.