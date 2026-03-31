Dcera olympijské vítězky fanoušky pobavila videem z tribuny, ve kterém má hlavní roli právě hokejová legenda. „Jeden můj kámoš mi slíbil, že když bude Jirka ve finále, přijede fandit. A dodržel slovo,“ říká ve videu. „Jsem tady,“ reaguje s úsměvem Jágr, který seděl za ní.
Neumannová pak navázala vtipnou poznámkou. „Jardo, jestli nám nepřineseš štěstí, tak už v životě nepůjdeš na žádný tenis,“ zaznělo směrem k bývalé hvězdě NHL, na což Jágr reagoval pobaveně: „Počkej!“
Protože ale Lehečka na Sinnera nestačil, přišla po zápase i „dohra“. Neumannová k videu přidala krátký, ale výstižný komentář: „Jarda má zákaz na tenis.“
Pozorným fanouškům navíc neuniklo, že se na záběrech z tribuny objevil i další známý český sportovec, automobilový závodník Martin Prokop, pravidelný účastník Rally Dakar.
O video z finálového zápasu se následně podělila také Branišová. „Moc ráda chodím na různé sportovní zápasy a na takhle velkém tenisovém turnaji jsem ještě nebyla. Až na ten déšť to bylo naprosto skvělé,“ napsala na sociálních sítích a poděkovala za pozvání. Nechyběly ani společné momenty s Jágrem, se kterým si aktuálně užívá čas na Floridě.