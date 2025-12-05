Cavalcantiová patří v 28 letech k nejvýraznějším tvářím bantamové váhy nejprestižnější MMA organizace. V UFC debutovala v roce 2023 a od té doby neprohrála. Nasbírala pět výher v pěti duelech a vyhoupla se na 10. místo žebříčku.
V letošním roce nastoupila do dvou zápasů – oba vyhrála jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, když porazila Julii Avilaovou i Mayru Bueno Silvaovou, která ještě nedávno bojovala o titul.
Po výhře nad Silvaovou Portugalka uvedla, že šlo o největší triumf její dosavadní kariéry. „Ona bojovala o pás, teď bojovala se mnou. Myslím, že jsem ukázala, že to pro mě není těžký zápas,“ uvedla na tiskové konferenci po zápase Cavalcantiová, která po všech svých duelech v UFC čekala až na verdikt rozhodčích.
To v tréninku, tam se jí knokauty daří lépe.
Zmíněné video ji zachycuje, jak po sérii úderů rukou vykročí vpřed a trefuje kolenem svého sparingpartnera, který okamžitě viditelně otřesený padá k zemi.
Slavný irský zápasník Conor McGregor v komentářích na instagramu reagoval jedním slovem: „Bomba.“ Brazilský šampion střední váhy Alex Pereira zase přidal: „Knokautovala ho a všichni mlčí.“
Cavalcantiová po poslední výhře prohlásila, že chce v roce 2026 bojovat v třech až čtyřech zápasech: „Trénuju pořád. Nikdy nepřestanu. Jsem připravená.“ Jako možné soupeřky označila Macy Chiassonovou a Irene Aldanaovou. Právě Aldanaová je podle ní nejlepší volba: „Má skvělou kariéru, utkala se o titul, je výborná. Chci bojovat s ní.“
|
Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?
Zatímco legendární průkopnice ženského MMA Ronda Rouseyová podle zámořských médií jedná o návratu do bojového světa v podobě boxerského duelu s Katie Taylorovou, v samotné UFC je trend jasný: Do popředí se derou nové tváře.