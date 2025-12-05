Zápasnice UFC tvrdě knokautovala muže, tréninkové video zaujalo i největší hvězdy

Autor:
  10:00
Neporažená portugalská MMA bojovnice Jacqueline Cavalcantiová dál potvrzuje, že patří k největším postrachům ženské bantamové váhy v UFC. V tréninkovém videu, které se rychle rozšířilo po sociálních sítích, omylem knokautovala svého mužského sparingpartnera. Záběry zaujaly i známé hvězdy UFC a vyslaly jasný signál celé divizi.
Jacqueline Cavalcantiová během tříkolového zápasu s Mayrou Bueno Silvou na galavečeru UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown v Las Vegas (8. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Cavalcantiová patří v 28 letech k nejvýraznějším tvářím bantamové váhy nejprestižnější MMA organizace. V UFC debutovala v roce 2023 a od té doby neprohrála. Nasbírala pět výher v pěti duelech a vyhoupla se na 10. místo žebříčku.

V letošním roce nastoupila do dvou zápasů – oba vyhrála jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, když porazila Julii Avilaovou i Mayru Bueno Silvaovou, která ještě nedávno bojovala o titul.

Po výhře nad Silvaovou Portugalka uvedla, že šlo o největší triumf její dosavadní kariéry. „Ona bojovala o pás, teď bojovala se mnou. Myslím, že jsem ukázala, že to pro mě není těžký zápas,“ uvedla na tiskové konferenci po zápase Cavalcantiová, která po všech svých duelech v UFC čekala až na verdikt rozhodčích.

To v tréninku, tam se jí knokauty daří lépe.

Zmíněné video ji zachycuje, jak po sérii úderů rukou vykročí vpřed a trefuje kolenem svého sparingpartnera, který okamžitě viditelně otřesený padá k zemi.

Slavný irský zápasník Conor McGregor v komentářích na instagramu reagoval jedním slovem: „Bomba.“ Brazilský šampion střední váhy Alex Pereira zase přidal: „Knokautovala ho a všichni mlčí.“

Cavalcantiová po poslední výhře prohlásila, že chce v roce 2026 bojovat v třech až čtyřech zápasech: „Trénuju pořád. Nikdy nepřestanu. Jsem připravená.“ Jako možné soupeřky označila Macy Chiassonovou a Irene Aldanaovou. Právě Aldanaová je podle ní nejlepší volba: „Má skvělou kariéru, utkala se o titul, je výborná. Chci bojovat s ní.“

Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Zatímco legendární průkopnice ženského MMA Ronda Rouseyová podle zámořských médií jedná o návratu do bojového světa v podobě boxerského duelu s Katie Taylorovou, v samotné UFC je trend jasný: Do popředí se derou nové tváře.

Vstoupit do diskuse
