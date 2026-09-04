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Jackman míří do fotbalu. Hollywoodský herec chce podíl v anglickém Norwichi

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  16:21
Hugh Jackman v New Yorku (10. června 2026)

Hugh Jackman v New Yorku (10. června 2026) | foto: AP

Hugh Jackman a Sutton Fosterová v New Yorku (10. června 2026)
Hugh Jackman v New Yorku (10. června 2026)
Hugh Jackman a Sutton Fosterová v New Yorku (10. června 2026)
Hugh Jackman a Sutton Fosterová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
17 fotografií
Slavný herec Hugh Jackman chce vstoupit do anglického fotbalu. Legendární filmový Wolverine přiznal, že jedná o koupi podílu v druholigovém Norwich City.

„Mám opravdu velký zájem a jednáme o tom,“ prozradil Jackman v rozhovoru pro talkSPORT.

Pro australského herce přitom Norwich není náhodnou volbou. Jeho matka pochází právě z tohoto města a Jackman má ke klubu vztah už od dětství. Na Carrow Road byl několikrát a podle svých slov Canaries miluje.

talksport

Hugh Jackman exclusively reveals to talkSPORT that he is "very interested" in buying a stake in Norwich City!

#ncfc #norwichcity #norwich #hughjackman

3. září 2026 v 15:12, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 14:47
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Zajímavé je, že možnost investovat do Norwiche dostal už v roce 2010. Tehdy ještě nabídku odmítl.

Pokud jednání dopadnou úspěšně, ve druhé anglické lize Championship bude k vidění zajímavý souboj. V soutěži totiž kromě Norwiche hraje i Wrexham, jehož spolumajitelem je známý herec Ryan Reynolds. Obě filmové hvězdy se navíc dobře znají, společně si zahráli ve snímku Deadpool & Wolverine.

Jackman věří, že oba kluby mají šanci dostat se do Premier League. „Moje předpověď je, že Norwich a Wrexham letos postoupí,“ prohlásil sebevědomě.

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Živě0:0
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  • 3.20
Banská Bystrica vs. FehérvárHokej - - 4. 9. 2026:Banská Bystrica vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
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