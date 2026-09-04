„Mám opravdu velký zájem a jednáme o tom,“ prozradil Jackman v rozhovoru pro talkSPORT.
Pro australského herce přitom Norwich není náhodnou volbou. Jeho matka pochází právě z tohoto města a Jackman má ke klubu vztah už od dětství. Na Carrow Road byl několikrát a podle svých slov Canaries miluje.
Zajímavé je, že možnost investovat do Norwiche dostal už v roce 2010. Tehdy ještě nabídku odmítl.
Pokud jednání dopadnou úspěšně, ve druhé anglické lize Championship bude k vidění zajímavý souboj. V soutěži totiž kromě Norwiche hraje i Wrexham, jehož spolumajitelem je známý herec Ryan Reynolds. Obě filmové hvězdy se navíc dobře znají, společně si zahráli ve snímku Deadpool & Wolverine.
Jackman věří, že oba kluby mají šanci dostat se do Premier League. „Moje předpověď je, že Norwich a Wrexham letos postoupí,“ prohlásil sebevědomě.