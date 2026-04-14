Neobvyklá svačinka. Frustrovaný tenista během tréninku okusoval listí z plotu

Na turnaj v Barceloně nebude tenista Jack Draper vzpomínat zrovna rád. Jeho účinkování skončilo hned při prvním zápase kvůli zranění. Přesto britský hráč stihl fanoušky pobavit. Internet totiž obletělo video, na kterém si během tréninku dopřál opravdu neobvyklou svačinku.
Britský tenista Jack Draper | foto: Profimedia.cz

Záběry zveřejnil na sociálních sítích účet TennisTV. Zachycují současnou světovou osmadvacítku při tréninku s francouzským tenistou Arthurem Filsem.

Když Draperovi nevyšel úder, ventiloval frustraci poněkud kuriózním způsobem. Zamířil ke kraji kurtu, kde rostly na plotě popínavé rostliny, přiložil k nim hlavu a ústy si utrhl několik lístků.

Video s popiskem „Když máš hlad, nejsi to ty“, odkazujícím na slavnou reklamu na tyčinku Snickers, fanoušky na internetu pobavilo. Někteří Drapera přirovnávali k žirafě, jiní dokonce k býložravému dinosaurovi. „Měli k tomu pustit melodii z Jurského parku, bylo by to epické,“ napsal jeden z uživatelů.

Ne všichni ale brali situaci jen s humorem. Další komentující upozorňovali na možné zdravotní riziko. „Jestli je to škumpa jedovatá, skončí s otravou v nemocnici,“ uvedl jeden z nich. „Zítra ohlásí odstoupení kvůli otravě škumpou,“ přidal se další.

Pojď hrát místo mě, křičela tenistka na diváka. Pak senzačně otočila zápas

Draper nakonec opravdu turnaj opustil předčasně. Důvodem však nebyla otrava. Bývalý čtvrtý hráč světa, který se v únoru vrátil po zdravotní pauze zaviněné zraněním levé paže, musel duel s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym skrečovat kvůli problémům s kolenem. V té době prohrával 3:6, 6:3 a 1:4.

Neobvyklá svačinka. Frustrovaný tenista během tréninku okusoval listí z plotu

Britský tenista Jack Draper

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

