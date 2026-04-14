Záběry zveřejnil na sociálních sítích účet TennisTV. Zachycují současnou světovou osmadvacítku při tréninku s francouzským tenistou Arthurem Filsem.
Když Draperovi nevyšel úder, ventiloval frustraci poněkud kuriózním způsobem. Zamířil ke kraji kurtu, kde rostly na plotě popínavé rostliny, přiložil k nim hlavu a ústy si utrhl několik lístků.
Video s popiskem „Když máš hlad, nejsi to ty“, odkazujícím na slavnou reklamu na tyčinku Snickers, fanoušky na internetu pobavilo. Někteří Drapera přirovnávali k žirafě, jiní dokonce k býložravému dinosaurovi. „Měli k tomu pustit melodii z Jurského parku, bylo by to epické,“ napsal jeden z uživatelů.
Ne všichni ale brali situaci jen s humorem. Další komentující upozorňovali na možné zdravotní riziko. „Jestli je to škumpa jedovatá, skončí s otravou v nemocnici,“ uvedl jeden z nich. „Zítra ohlásí odstoupení kvůli otravě škumpou,“ přidal se další.
|
Draper nakonec opravdu turnaj opustil předčasně. Důvodem však nebyla otrava. Bývalý čtvrtý hráč světa, který se v únoru vrátil po zdravotní pauze zaviněné zraněním levé paže, musel duel s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym skrečovat kvůli problémům s kolenem. V té době prohrával 3:6, 6:3 a 1:4.