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Jablko, nebo třešeň? Šarapovová pobavila fanoušky záludnou otázkou

Autor:
  18:04
Maria Šarapovová na dovolené v Dolomitech

Maria Šarapovová na dovolené v Dolomitech | foto: Instagram/@mariasharapova

Maria Šarapovová na dovolené v Dolomitech
Maria Šarapovová na dovolené v Dolomitech
Maria Šarapovová na dovolené v Dolomitech
Maria Šarapovová na Met Gala 2024
13 fotografií
Maria Šarapovová tráví dovolenou v Itálii a je vidět, že se dobře baví. Bývalá světová jednička se na sociálních sítích pochlubila sérií snímků od bazénu, na nichž skáče do vody s nafukovacím ovocem v ruce. Fanouškům přitom položila záludnou otázku.

Devětatřicetiletá pětinásobná grandslamová šampionka odpočívá v jednom z resortů v Dolomitech. Během slunečného dne oblékla červené jednodílné plavky a u bazénu vznikla série fotografií, které následně zveřejnila na Instagramu.

Na záběrech je zachycena ve výskoku nad hladinou s nafukovací hračkou v ruce. Sledujícím přitom položila jednoduchou, ale díky vzhledu hračky záludnou otázku: „Je to třešeň, nebo jablko?“

Fanoušci se na jednoznačné odpovědi příliš neshodli. Mnohem větší pozornost však věnovali formě, kterou si bývalá tenisová hvězda udržuje i několik let po konci kariéry. Komentáře zaplavila srdíčka a komplimenty. Sledující Šarapovovou označovali za krásnou či nádhernou, jeden z nich ji dokonce nazval „skutečnou sportovní královnou“.

Drží Maria Šarapovová třešeň, nebo jablko?

Šarapovová ukončila profesionální kariéru v roce 2020 kvůli dlouhodobým problémům s ramenem. Během působení na okruhu vyhrála pět grandslamových turnajů a na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 získala stříbrnou medaili. Je zasnoubená s britským podnikatelem Alexanderem Gilkesem, s nímž má čtyřletého syna.

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