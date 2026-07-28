Devětatřicetiletá pětinásobná grandslamová šampionka odpočívá v jednom z resortů v Dolomitech. Během slunečného dne oblékla červené jednodílné plavky a u bazénu vznikla série fotografií, které následně zveřejnila na Instagramu.
Na záběrech je zachycena ve výskoku nad hladinou s nafukovací hračkou v ruce. Sledujícím přitom položila jednoduchou, ale díky vzhledu hračky záludnou otázku: „Je to třešeň, nebo jablko?“
Fanoušci se na jednoznačné odpovědi příliš neshodli. Mnohem větší pozornost však věnovali formě, kterou si bývalá tenisová hvězda udržuje i několik let po konci kariéry. Komentáře zaplavila srdíčka a komplimenty. Sledující Šarapovovou označovali za krásnou či nádhernou, jeden z nich ji dokonce nazval „skutečnou sportovní královnou“.
Šarapovová ukončila profesionální kariéru v roce 2020 kvůli dlouhodobým problémům s ramenem. Během působení na okruhu vyhrála pět grandslamových turnajů a na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 získala stříbrnou medaili. Je zasnoubená s britským podnikatelem Alexanderem Gilkesem, s nímž má čtyřletého syna.