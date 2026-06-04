Knöllová si během posledních let vybudovala početnou fanouškovskou základnu. Na instagramu ji sledují téměř tři miliony lidí a pravidelně se objevuje na největších sportovních akcích.
Největší pozornost vzbudila právě v Kataru, kde podporovala chorvatskou reprezentaci v odvážných outfitech s typickým červeno-bílým šachovnicovým vzorem.
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A chybět nebude ani na šampionátu, který pořádají Spojené státy s Kanadou a Mexikem.
Což nyní připomněla i ve videu vytvořeném pomocí umělé inteligence, v něm se objevuje jako fotbalová hvězda v imaginárním zápase mezi Chorvatskem a Anglií.
Provedení se nicméně stalo terčem mnoha komentářů. Animace obsahuje řadu nelogických pohybů, podivnou práci s míčem i viditelné chyby typické pro obsah vytvořený pomocí AI.
Fanoušci si toho rychle všimli. Zatímco část sledujících video označila za zábavné a originální, jiní si z výsledku utahovali.
Smíšené reakce však influencerku trápit nemusí. Právě podobnými příspěvky si v minulých letech vybudovala popularitu na sociálních sítích a i tentokrát se jí podařilo zaujmout tisíce fanoušků ještě před startem světového šampionátu.
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