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Proslavila se na MS v Kataru, teď se slavná fotbalová fanynka chystá do Ameriky

Autor:
  15:57
Na nadcházející mistrovství světa už se připravuje i jedna z nejslavnějších fotbalových fanynek - chorvatská modelka a influencerka Ivana Knöllová, která na sebe výrazně upozornila během šampionátu v Kataru v roce 2022.
Slavná chorvatský fanynka Ivana Knöllová na Euru 2024.

Slavná chorvatský fanynka Ivana Knöllová na Euru 2024. | foto: Profimedia.cz

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Knöllová si během posledních let vybudovala početnou fanouškovskou základnu. Na instagramu ji sledují téměř tři miliony lidí a pravidelně se objevuje na největších sportovních akcích.

Největší pozornost vzbudila právě v Kataru, kde podporovala chorvatskou reprezentaci v odvážných outfitech s typickým červeno-bílým šachovnicovým vzorem.

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A chybět nebude ani na šampionátu, který pořádají Spojené státy s Kanadou a Mexikem.

Což nyní připomněla i ve videu vytvořeném pomocí umělé inteligence, v něm se objevuje jako fotbalová hvězda v imaginárním zápase mezi Chorvatskem a Anglií.

Provedení se nicméně stalo terčem mnoha komentářů. Animace obsahuje řadu nelogických pohybů, podivnou práci s míčem i viditelné chyby typické pro obsah vytvořený pomocí AI.

Fanoušci si toho rychle všimli. Zatímco část sledujících video označila za zábavné a originální, jiní si z výsledku utahovali.

Smíšené reakce však influencerku trápit nemusí. Právě podobnými příspěvky si v minulých letech vybudovala popularitu na sociálních sítích a i tentokrát se jí podařilo zaujmout tisíce fanoušků ještě před startem světového šampionátu.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Bartůňková vs. KnutsonováTenis - - 4. 6. 2026:Bartůňková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
4. 6. 17:30
  • 1.91
  • -
  • 1.81
Bartoň vs. GombosTenis - - 4. 6. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
4. 6. 17:30
  • 1.24
  • -
  • 3.60
Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
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  • 14.30
  • 2.25
Slovinsko vs. KyprFotbal - - 4. 6. 2026:Slovinsko vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.40
  • 4.39
  • 8.09
Program a výsledky
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Výsledky

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