Romeiová přitom byla ještě nedávno součástí reprezentačního výběru. Startovala na mistrovství světa v Kanadě, kde Italky obsadily čtvrté místo, a s účastí na domácí olympiádě počítala.
Přišlo ale její vyškrtnutí ze sestavy, které považuje za nespravedlivé a diskriminační.
Ve stížnosti podané k CAS upozorňuje na možný střet zájmů. Podle jejího tvrzení rozhodl technický ředitel federace Marco Mariani ve prospěch vlastní dcery, a to na úkor zkušenější hráčky.
„Bylo mi řečeno, že jde o jeho rozhodnutí a že mě nahradí jeho dcera. Ta přitom dosud neodehrála jediný zápas za národní tým,“ uvedla zklamaná Romeiová.
Právě absence reprezentačních startů u Marianiové je jedním z hlavních bodů sporu. Romeiová v žalobě požaduje, aby byla mladá curlerka z nominace stažena a ona sama zaujala její místo.
„Pokud šlo o čistě taktické rozhodnutí, mělo přijít dříve a s jasným zdůvodněním. Vždy jsem věřila ve fair play – na ledě i mimo něj. To, co se stalo, je v přímém rozporu s mými hodnotami,“ řekla Romeiová v rozhovoru pro deník La Stampa.
Italská federace ledních sportů obvinění odmítá. Podle jejího vyjádření proběhl výběr hráček standardním způsobem a bez jakéhokoli zvýhodňování.
„Rozhodnutí technického ředitele učiněné ve spolupráci s trenéry národních týmů vychází výhradně ze sportovních kritérií a výkonnosti v uplynulé sezoně,“ uvedla federace.
Zároveň dodala, že Marianiová se v týmu z pozice náhradnice přesunula do základní sestavy kvůli své univerzálnosti.
„Je schopná zastat všechny čtyři role v družstvu, zatímco Romeiová působila vždy jen na jedné pozici. To poskytuje týmu větší flexibilitu a jistotu v případě nečekaných situací,“ stojí v oficiálním stanovisku.