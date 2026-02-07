Italský curling řeší skandál. Nominaci na olympiádu napadla vlastní reprezentantka

David Chuchma
  10:00
Výrazný spor na začátku zimních olympijských her v Miláně a Cortině má na svědomí samotná pořadatelská země. Italská curlerka Angela Romeiová se obrátila na Sportovní arbitrážní soud (CAS) poté, co se nevešla do olympijské nominace. Její místo totiž obsadila devatenáctiletá Rebecca Marianiová, dcera technického ředitele italské federace.

Italská curlingová reprezentace včetně Angely Romeiové na snímku z roku 2022. | foto: ČTK

Romeiová přitom byla ještě nedávno součástí reprezentačního výběru. Startovala na mistrovství světa v Kanadě, kde Italky obsadily čtvrté místo, a s účastí na domácí olympiádě počítala.

Přišlo ale její vyškrtnutí ze sestavy, které považuje za nespravedlivé a diskriminační.

Rozhodčí špatně počítali. Vyhlásili vítěze, i když curleři mohli zápas ještě otočit

Ve stížnosti podané k CAS upozorňuje na možný střet zájmů. Podle jejího tvrzení rozhodl technický ředitel federace Marco Mariani ve prospěch vlastní dcery, a to na úkor zkušenější hráčky.

„Bylo mi řečeno, že jde o jeho rozhodnutí a že mě nahradí jeho dcera. Ta přitom dosud neodehrála jediný zápas za národní tým,“ uvedla zklamaná Romeiová.

Lyžař z JAR zhodnotil olympijskou kantýnu. Pobavil a za odměnu dostal pizzu s vlajkou

Právě absence reprezentačních startů u Marianiové je jedním z hlavních bodů sporu. Romeiová v žalobě požaduje, aby byla mladá curlerka z nominace stažena a ona sama zaujala její místo.

„Pokud šlo o čistě taktické rozhodnutí, mělo přijít dříve a s jasným zdůvodněním. Vždy jsem věřila ve fair play – na ledě i mimo něj. To, co se stalo, je v přímém rozporu s mými hodnotami,“ řekla Romeiová v rozhovoru pro deník La Stampa.

Zachraňte snowboarding. Ledecká vyzývá ke sledování olympijských her

Italská federace ledních sportů obvinění odmítá. Podle jejího vyjádření proběhl výběr hráček standardním způsobem a bez jakéhokoli zvýhodňování.

„Rozhodnutí technického ředitele učiněné ve spolupráci s trenéry národních týmů vychází výhradně ze sportovních kritérií a výkonnosti v uplynulé sezoně,“ uvedla federace.

Tak se chystá led na olympijský curling. Místní „Michael Jackson“ baví diváky

Zároveň dodala, že Marianiová se v týmu z pozice náhradnice přesunula do základní sestavy kvůli své univerzálnosti.

„Je schopná zastat všechny čtyři role v družstvu, zatímco Romeiová působila vždy jen na jedné pozici. To poskytuje týmu větší flexibilitu a jistotu v případě nečekaných situací,“ stojí v oficiálním stanovisku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Sturm Graz vs. TáborskoFotbal - - 7. 2. 2026:Sturm Graz vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.84
  • 3.57
  • 2.09
Německo vs. JaponskoHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Německo vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 12:10
  • 2.31
  • 3.60
  • 2.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Italský curling řeší skandál. Nominaci na olympiádu napadla vlastní reprezentantka

Italská curlingová reprezentace včetně Angely Romeiové na snímku z roku 2022.

Výrazný spor na začátku zimních olympijských her v Miláně a Cortině má na svědomí samotná pořadatelská země. Italská curlerka Angela Romeiová se obrátila na Sportovní arbitrážní soud (CAS) poté, co...

7. února 2026

Nákaza se šíří, norovirus zasáhl i české soupeřky. Tým je v karanténě, NHL reaguje

Brankářka Saskia Maurer ze Švýcarska inkasuje v duelu s Českem.

Agresivní norovirus se dál šíří olympijskou vesnicí, nákaza se objevila už i u hokejistek ze Švýcarska. Celý tým spadl preventivně do izolace, v pátek večer se ani nezúčastnil slavnostního zahájení...

7. února 2026  9:45

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Od našich zpravodajů v Itálii Americká superstar Mariah Carey oděná v bílých načechraných šatech zapěla v italštině (byť nepříliš libozvučné) hit Volare z roku 1958. „Nic není nemožné,“ jako by na jeho konci posílala vzkaz všem...

7. února 2026  8:50

Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v...

7. února 2026

První triumf v novém dresu. Krejčí přispěl k výhře Portlandu nad Memphisem 11 body

Taylor Hendricks (vlevo) z Memphisu chytá odražený míč, po kterém se natahuje i...

Basketbalista Vít Krejčí oslavil v NBA první vítězství v dresu Portlandu. V druhém utkání po příchodu z Atlanty přispěl 11 body k výhře nad Memphisem 135:115. Český reprezentant odehrál 23 minut a...

7. února 2026  7:40

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20

Olympijský oheň v Oblouku míru, Češi ve svetrech. Jak vypadalo unikátní zahájení?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zahajovací ceremoniál zimních olympijských her byl jako vždy opulentní slavností, tentokrát ještě povýšen o rozdělení do hned čtyř italských destinací. XXV. zimní olympiáda tak byla současně zahájena...

7. února 2026  7:10

1. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřana čeká sjezd, Sáblíková nastoupí na trojce

Sledujeme online
Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

V první den zimních olympijských her mají čeští sportovci nabitý program. Lyžař Jan Zabystřan absolvuje sjezd, běžkyně na lyžích mají před sebou skiatlon. Další dvě utkání čekají smíšenou dvojici...

7. února 2026  6:30

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

7. února 2026  6:23

Zahajovací den ZOH 2026: Hokejistky padly i podruhé, při zahájení vzplály dva ohně

Ivana Weyová překonává Michaelu Hesovou a rozhoduje nájezdy. (6. února 2026)

Program v dějišti XXV. zimních olympijských her byl i v den zahájení plný akce. Česká smíšená dvojice curlerů si bohužel připsala už čtvrtou prohru na turnaji. Ženský hokejový tým přišel o dvougólové...

6. února 2026  14:36,  aktualizováno  7. 2.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

7. února 2026

Olympiáda musí bavit. Pro Rakušáky je ale víc vítězství v Kitzbühelu, líčí Zabystřan

Premium
Jan Zabystřan. V cíli superobřího slalomu ve Val Gardeně na konci loňského...

V cíli superobřího slalomu ve Val Gardeně na konci loňského roku hýřil úsměvy i dojetím. Jako první český lyžař senzačně vyhrál závod Světového poháru. Už v sobotu se představí v královském závodě...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.