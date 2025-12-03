Mazzengová sportovala už jako náctiletá, v patnácti hrála basketbal a během studií závodila za univerzitu v Padově. Po svatbě ale vrcholový sport na čtvrt století let opustila. K tréninku se vrátila až v roce 1986, když oslavila třiapadesáté narozeniny. Od té doby běhá třikrát týdně a doma má stovky medailí a trofejí. „Závodění mě pořád baví. Před každým startem jsem ale stále nervózní,“ říká.
Žije sama v bytě na okraji italské Padovy a vede jednoduchý, ale aktivní život. Každý den se hýbe – chodí na procházky, nakupovat, uklízí, odpoledne čte nebo chodí do kina. Jí malé porce jídla, a každý den si dopřeje skleničku červeného vína. „Důležité je se hýbat a neizolovat se,“ prozradila pro americký televizní kanál CNN Sports.
Právě její výjimečná kondice zaujala vědce z Univerzity v Pavii. Mazzengovou zapojili do projektu jménem TRAJECTORAGE, který zkoumá, proč někteří lidé stárnou pomaleji než ostatní a jakou roli v tom hraje fyzická aktivita.
Při posledních testech zjistili, že její kardiovaskulární kondice odpovídá padesátnici a její svaly vyrábějí energii stejně dobře jako u zdravého dvacetiletého člověka.
Vědci o ní mluví jako o „třešničce na dortu“ celého výzkumu. Vyšetření ukázala, že seniorka sice fyziologicky zestárla, ale mnohem méně, než je běžné. Její svalová struktura připomíná mladé sportovce a její tělo odolává času s nečekanou lehkostí.
Její recept je však prostý: pravidelný pohyb, kontakt s lidmi a radost z toho, co dělá. „Nikdy nezůstanu celý den doma. A to je podle mě nejdůležitější,“ dodává Mazzengová.