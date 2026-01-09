Inspirovaly ji legendy. Sabalenková předvedla nový outfit pro Australian Open

Světovou jedničku WTA Arynu Sabalenkovou čeká na turnaji v Brisbane semifinále proti Karolíně Muchové. Svou pozornost už ale také směřuje k blížícímu se Australian Open. První grandslam sezony startuje za necelé dva týdny a loňská finalistka už odhalila svůj nový turnajový outfit.
Sabalenková na svém Instagramu předvedla outfit pro Australian Open. Inspirovaly ji dřívější kolekce pro Serenu Williamsovou a Marii Šarapovovou. | foto: Instagram @arynasabalenka

Na Instagramu představila šaty Nike v odvážné kombinaci černé, růžové a oranžové. Jde o výrazný odklon od kritizovaných tenisových kolekcí, se kterými značka přišla v roce 2025, a samotná Sabalenková je z nové podoby nadšená. Podle jejích slov za změnou stojí návrat k ikonickým barvám, které v minulosti proslavily jiné tenisové hvězdy.

„Nevzpomínám si, jestli to byla kolekce Sereny… Myslím, že to byla Serena, nebo Maria. Byly to světle broskvové šaty. Pamatujete si je? Byly to moje oblíbené,“ vysvětlila po zápase v Brisbane.

„Řekla jsem Nike, že chci ty barvy vrátit zpět. Prosím, udělejte pro mě něco v těch barvách. Miluji je a myslím, že se k Austrálii perfektně hodí. A oni to udělali! Teď jsou to moje nejoblíbenější šaty,“ raduje se Sabalenková.

A little commotion for my @australianopen kit… inspired by the surf ✨

7. ledna 2026 v 22:15
Inspirace Williamsovou a Šarapovovou je patrná na první pohled a reakce fanoušků jsou z velké části pozitivní. Pro Nike jde zároveň o vítaný moment, po odchodu Williamsové a Nadala totiž značka tenisu věnovala méně pozornosti než v minulosti a výrazné kolekce fanouškům chyběly.

V současnosti má Nike jen omezené tenisové kolekce pro vybrané trhy, například s Naomi Ósakaovou či Čeng Čchin-wen. Mužské hvězdy Carlose Alcaraze nebo Jannika Sinnera pak obléká spíše minimalisticky, bez výraznější módní linky.

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Všechny barvy nečasu. Zákeřný Oberhof dává biatlonistům zabrat, pomůže změna?

Lucie Charvátová běží sprint v Oberhofu.

Od naší zpravodajky v Německu Když Lucie Charvátová dostane otázku, jaký vztah má k německému středisku v Durynském lese, odpoví: „Moje nejlepší vzpomínka na Oberhof je, když se závody přesunuly do Ruhpoldingu. V pátek tu měla...

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

Tisící vítězství pro Carlislea, konečně. V Chicagu se nehrálo kvůli vlhkosti

LaMelo Ball (1) z Charlotte Hornets se dere ke koši Indiana Pacers, brání ho T....

Indiana Pacers vyhráli 114:112 v Charlotte nad tamními Hornets a po 13 porážkách za sebou v basketbalové NBA zvítězili. Jejich trenér Rick Carlisle se tak konečně dočkal 1000. vítězství v kariéře, na...

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

Muchová zastavila hvězdu a vtipkovala: Proč jsou Češky dobré? Asi díky knedlíkům

Karolína Muchová se raduje z vítězného bodu ve čtvrtfinále turnaje v Brisbane.

Úctyhodných třináct zápasů v řadě vyhrála kazachstánská tenisová hvězda Jelena Rybakinová. V rámci této série ovládla loňský Turnaji mistryň a posunula se na páté místo světového žebříčku, v aktuální...

Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla...

Aspoň to rychle zabere. Messi prozradil oblíbený drink, fanoušky volba překvapila

Lionel Messi s trofejí pro nejlepšího střelce základní části MLS před utkáním...

Lionel Messi si po další náročné sezoně dopřává zasloužený odpočinek. A právě během volna nabídl fotbalovým fanouškům pohled do svého soukromí. Prozradil, jaký alkoholický nápoj má nejraději. Odpověď...

Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Spartu na cestě, Preciada chtějí Brazilci

Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

V lotyšské nominaci na ZOH je osm hokejistů z české extraligy a šest z NHL

Lotyšský útočník Haralds Egle se raduje z gólu proti Slovensku.

Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v hokejové nominaci Lotyšska na olympijské hry v Miláně. Mezi 25 jmény, která oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem...

Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Slovenský fotbalista Patrik Hrošovský znovu pózuje v plzeňském dresu.

Do španělského Benidormu, kde plzeňští fotbalisté absolvují zimní soustředění, přijel večer bílým vozem. V hotelovém salonku ho přivítal klubový šéf Adolf Šádek a na přípitek mu nalil šampaňské z...

