Na Instagramu představila šaty Nike v odvážné kombinaci černé, růžové a oranžové. Jde o výrazný odklon od kritizovaných tenisových kolekcí, se kterými značka přišla v roce 2025, a samotná Sabalenková je z nové podoby nadšená. Podle jejích slov za změnou stojí návrat k ikonickým barvám, které v minulosti proslavily jiné tenisové hvězdy.
„Nevzpomínám si, jestli to byla kolekce Sereny… Myslím, že to byla Serena, nebo Maria. Byly to světle broskvové šaty. Pamatujete si je? Byly to moje oblíbené,“ vysvětlila po zápase v Brisbane.
„Řekla jsem Nike, že chci ty barvy vrátit zpět. Prosím, udělejte pro mě něco v těch barvách. Miluji je a myslím, že se k Austrálii perfektně hodí. A oni to udělali! Teď jsou to moje nejoblíbenější šaty,“ raduje se Sabalenková.
Inspirace Williamsovou a Šarapovovou je patrná na první pohled a reakce fanoušků jsou z velké části pozitivní. Pro Nike jde zároveň o vítaný moment, po odchodu Williamsové a Nadala totiž značka tenisu věnovala méně pozornosti než v minulosti a výrazné kolekce fanouškům chyběly.
V současnosti má Nike jen omezené tenisové kolekce pro vybrané trhy, například s Naomi Ósakaovou či Čeng Čchin-wen. Mužské hvězdy Carlose Alcaraze nebo Jannika Sinnera pak obléká spíše minimalisticky, bez výraznější módní linky.