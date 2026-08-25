Influencerka Erola Jonsová měla na Vueltě bavit fanoušky a zpovídat cyklistické hvězdy. Osmadvacetiletou Španělku sledují na sociálních sítích miliony lidí. Proslavila se především videi, v nichž na veřejnosti flirtuje s neznámými muži a překvapuje je balicími hláškami.
Stejný recept na zábavu přenesla také do zákulisí slavného závodu. Po úvodní etapě si vyhlédla Pogačara, kterého oslovovala přezdívkou „Pogachita“. Před pódiovým ceremoniálem se ho zeptala: „Proč pokaždé začneš hyperventilovat, když mě vidíš?“
Zaskočený Slovinec nejprve nechápal, na co naráží. „Cože? Co to znamená?“ reagoval. Když mu influencerka vysvětlila, že myslí jeho dýchání, suše odpověděl: „Dýchám 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.“ Následně ho člen organizačního týmu odvedl pryč.
Podobnými narážkami Jonsová častovala i další muže v zákulisí. Tentokrát však její neotřelý styl komunikace narazil. Na internetu se zvedla vlna kritiky a lidé její vystupování označovali za trapné, neprofesionální a neuctivé.
„Takový obsah je ostuda a projev neúcty ke sportu,“ shodovali se mnozí diskutující. „Ten, kdo jí dal mikrofon do ruky, by měl dostat padáka,“ stálo v jednom z komentářů. „Lidé udělají cokoli, aby se zviditelnili. Jaký smysl mají takové otázky? Jsou k ničemu pro jezdce i fanoušky. Je to neuctivé a zbytečné. Jen se snažila získat lajky,“ přidal se další divák.
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Ozvala se také známá španělská novinářka Laura Meseguerová. Podle ní bylo velkou chybou najmout člověka, který nemá znalosti z cyklistky a jehož obsah stojí na sexistických poznámkách. „Nikdo by neměl akceptovat, aby s ním bylo zacházeno jako s objektem, ať už jde o ženy, nebo muže,“ uvedla.
Sama Jonsová reagovala na rozruch sebevědomě. „Rozbili jsme internet,“ prohlásila. Organizátoři však vzali kritiku vážně a influencerce zrušili přístup do zákulisí, k týmovým autobusům i k samotným závodníkům. Pokud s nimi bude chtít mluvit, musí si nově vyžádat souhlas jejich týmů. Pořadatelé ji zároveň vyzvali, aby tón a styl svého obsahu přizpůsobila významu závodu.