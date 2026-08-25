Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Influencerka zaskočila Pogačara na Vueltě sexistickými otázkami. Čelí ostré kritice

Autor:
  11:00
Influencerka Erola Jonsová míří za Tadejem Pogačarem.

Influencerka Erola Jonsová míří za Tadejem Pogačarem. | foto: VueltaProfimedia.cz

Tadej Pogačar se po první etapě Vuelty oblékl do červeného dresu.
Tadej Pogačar (v červeném) a další cyklisté na startu druhé etapy Vuelty
Tadej Pogačar (v červeném) a další cyklisté na startu druhé etapy Vuelty
Tadej Pogačar na trati časovky v úvodní etapě Vuelty
28 fotografií
Po úvodních etapách cyklistické Vuelty se v čele žádné překvapení nekoná. Červený trikot drží Tadej Pogačar, který tak zatím potvrzuje roli největšího favorita. Vedle jeho výkonů se však začala řešit také nečekaná s ním spojená kontroverze. Hlavní roli v ní sehrála jedna z oficiálních reportérek závodu.

Influencerka Erola Jonsová měla na Vueltě bavit fanoušky a zpovídat cyklistické hvězdy. Osmadvacetiletou Španělku sledují na sociálních sítích miliony lidí. Proslavila se především videi, v nichž na veřejnosti flirtuje s neznámými muži a překvapuje je balicími hláškami.

Stejný recept na zábavu přenesla také do zákulisí slavného závodu. Po úvodní etapě si vyhlédla Pogačara, kterého oslovovala přezdívkou „Pogachita“. Před pódiovým ceremoniálem se ho zeptala: „Proč pokaždé začneš hyperventilovat, když mě vidíš?“

Zaskočený Slovinec nejprve nechápal, na co naráží. „Cože? Co to znamená?“ reagoval. Když mu influencerka vysvětlila, že myslí jeho dýchání, suše odpověděl: „Dýchám 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.“ Následně ho člen organizačního týmu odvedl pryč.

Podobnými narážkami Jonsová častovala i další muže v zákulisí. Tentokrát však její neotřelý styl komunikace narazil. Na internetu se zvedla vlna kritiky a lidé její vystupování označovali za trapné, neprofesionální a neuctivé.

„Takový obsah je ostuda a projev neúcty ke sportu,“ shodovali se mnozí diskutující. „Ten, kdo jí dal mikrofon do ruky, by měl dostat padáka,“ stálo v jednom z komentářů. „Lidé udělají cokoli, aby se zviditelnili. Jaký smysl mají takové otázky? Jsou k ničemu pro jezdce i fanoušky. Je to neuctivé a zbytečné. Jen se snažila získat lajky,“ přidal se další divák.

I Pogačar se pustil do sprintu. Na Vueltě ale jasně slavil Brennan z Vismy

Ozvala se také známá španělská novinářka Laura Meseguerová. Podle ní bylo velkou chybou najmout člověka, který nemá znalosti z cyklistky a jehož obsah stojí na sexistických poznámkách. „Nikdo by neměl akceptovat, aby s ním bylo zacházeno jako s objektem, ať už jde o ženy, nebo muže,“ uvedla.

Sama Jonsová reagovala na rozruch sebevědomě. „Rozbili jsme internet,“ prohlásila. Organizátoři však vzali kritiku vážně a influencerce zrušili přístup do zákulisí, k týmovým autobusům i k samotným závodníkům. Pokud s nimi bude chtít mluvit, musí si nově vyžádat souhlas jejich týmů. Pořadatelé ji zároveň vyzvali, aby tón a styl svého obsahu přizpůsobila významu závodu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Brunclík vs. MasurTenis - 1. kolo - 25. 8. 2026:Brunclík vs. Masur //www.idnes.cz/sport
25. 8. 11:30
  • 1.45
  • -
  • 2.71
Stricker vs. KrumichTenis - 1. kolo - 25. 8. 2026:Stricker vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
25. 8. 12:00
  • 1.49
  • -
  • 2.42
Itálie vs. SlovenskoVolejbal - - 25. 8. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
25. 8. 16:00
  • 1.00
  • -
  • 50.00
Muchová, Menšík vs. Mladenovicová, ArévaloTenis - Osmifinále - 25. 8. 2026:Muchová, Menšík vs. Mladenovicová, Arévalo //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
  • 2.50
  • -
  • 1.52
Sabalenková, Djoković vs. Siniaková, PattenTenis - Osmifinále - 25. 8. 2026:Sabalenková, Djoković vs. Siniaková, Patten //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
  • 2.75
  • -
  • 1.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Asi jsem toho ještě nevyhrála dost, když musím hrát kvalifikaci, rýpla si Siniaková

Kateřina Siniaková a Henry Patten oslavují během kvalifikace na smíšenou...

Naprosto suverénním způsobem postoupili Kateřina Siniaková a Brit Henry Patten do hlavní soutěže mixu na US Open. Ale že do ní nebyli nasazeni přímo, českou tenistku pochopitelně mrzí. Proto když se...

25. srpna 2026  11:04

Influencerka zaskočila Pogačara na Vueltě sexistickými otázkami. Čelí ostré kritice

Influencerka Erola Jonsová míří za Tadejem Pogačarem.

Po úvodních etapách cyklistické Vuelty se v čele žádné překvapení nekoná. Červený trikot drží Tadej Pogačar, který tak zatím potvrzuje roli největšího favorita. Vedle jeho výkonů se však začala řešit...

25. srpna 2026

Březina o Oulehlově fénu i ráně a la Roberto Carlos: Pomáhá mít malou nohu

David Březina slaví gól.

Žádné kudrlinky, ale prásk! Rána a la Brazilec Roberto Carlos. Trefa fotbalového stopera Davida Březiny v ústeckém dresu z trestného kopu proti Dukle by mohla klidně aspirovat na gól roku a zajímavé...

25. srpna 2026  10:58

Tenisová kauza: policie stíhá dva lidi a dvě firmy za zpronevěru či krácení daní

Sídlo Českého tenisového svazu na pražské Štvanici.

Policie zahájila stíhání dvou lidí a dvou firem v souvislosti s hospodařením a financováním klubů v tenisovém prostředí. Poznatky o trestné činnosti získala při prověřování dřívější rozsáhlejší kauzy...

25. srpna 2026  10:48

Walter Cup se po týdnu našel. Šampionky z Montrealu mohou pokračovat v oslavách

Walter Cup vystavený na montrealské radnici po triumfu domácího týmu v PWHL.

Po necelém týdnu se našla trofej pro šampionky zámořské hokejové ligy PWHL, jež se ztratila během putování mezi hráčkami letošního vítězného klubu Montreal Victoire. Zástupci soutěže to bez dalších...

25. srpna 2026  10:28

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

25. srpna 2026  10:22

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 9 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

25. srpna 2026  10:18

Joklová asistovala u bitvy nejlepších. WNBA viděla i dva historické rekordy

Eliška Joklová (v bílém) z Minnesota Lynx se tlačí ke koši Golden State...

Eliška Joklová odehrála v pondělním utkání WNBA v dresu basketbalové Minnesoty šest a půl minuty, nejvíce tento měsíc, ke střele se však nedostala. Tým Lynx navíc doma prohrál 66:80 s Golden State...

25. srpna 2026  10:18

US Open 2026 - smíšená čtyřhra: Hráči, program a výsledky, Češi

Italský pár Sara Erraniová a Andrea Vavassori se jako debloví specialisté...

Už druhý rok v řadě je smíšená čtyřhra na US Open jiná než na ostatních grandslamech. Hraje se v době kvalifikace (letos od 24. do 26. srpna 2026), účastní se ji také hvězdní hráči dvouhry a má...

25. srpna 2026  10:15

Sparta má náhradu za Sörensena. Přichází stoper Mbe Soh, odchovanec PSG

Loic Mbe Soh se stal novou posilou Sparty.

V sobotu přišla o dlouholetou oporu Asgera Sörensena, teď fotbalová Sparta přivádí na pozici stopera náhradu. Z belgického Sint-Truidenu přichází pětadvacetiletý Francouz Loic Mbe Soh, jenž v...

25. srpna 2026  9:34

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta oficiálně oznámila příchod Mbe Soha

Sledujeme online
Francouzský obránce Loic Mbe Soh v dresu belgického Sint Truidenu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

25. srpna 2026  9:06

Už jsem neudržel ani flašku. Koláčka zastavila operace, teď bojuje o sestavu

Budějovický útočník Josef Koláček se raduje z gólu.

Měl rozjetou nejlepší sezonu v kariéře. Vypadalo to, že ve svém třetím extraligovém ročníku konečně získá silnější pozici v týmu Českých Budějovic a naplní pověst střelce. Jenže dlouhodobé problémy s...

25. srpna 2026  8:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.