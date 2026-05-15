Hvězda ragby oslnila v odvážných šatech a říká: Své svaly už vnímám jako atraktivní

Autor:
  18:00
Galavečer u příležitosti vydání slavného plavkového čísla magazínu Sports Illustrated si ani letos nenechaly ujít hvězdy showbyznysu, sportu a modelingu. Pozornost na sebe výrazně strhla ragbistka a influencerka Ilona Maherová, která dorazila v modelu, kterým fanouškům doslova vyrazila dech.
Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026

Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026 | foto: Profimedia.cz

Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026
Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026
Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026
Ragbistka Ilona Maherová
12 fotografií

Bronzová medailistka z olympijských her v Paříži je známá nejen svými sportovními výkony, ale i sebevědomým přístupem k módě. Svou vysokou, svalnatou postavu sice zapadá do kategorie plus size, nebojí se však odvážných střihů, krátkých šatů ani výrazných barev.

Nešla byste se mnou na rande? Moderátor žertoval s olympijskou medailistkou

Její módní volby sice občas vyvolávají rozporuplné reakce, na letošní Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch Party ale Maherová vyvolala nadšení. Na červený koberec dorazila v dlouhých hnědých šatech na jedno rameno, s odhaleným břichem a vysokým rozparkem. Elegantní, ale zároveň odvážný model fanoušky doslova uchvátil.

Chválou nešetřily ani známé osobnosti. Pod fotografiemi jí obdiv vyjádřila například lyžařka Mikaela Shiffrinová, modelka a moderátorka Hannah Bernerová nebo atletka Jasmine Jonesová, podle které Maherová v rafinovaných šatech „rozbila internet“.

Maherová s magazínem spolupracuje už delší dobu a před jeho fotografy stála celkem třikrát. Poprvé se objevila na titulní straně digitálního vydání v roce 2024, o rok později už pózovala také pro tištěnou verzi. Právě za toto focení si během čtvrtečního večera odnesla ocenění Nováček roku 2025. Potřetí se stala modelkou pro aktuální plavkové číslo, které vyšlo tento týden.

Maherová si však nezískala fanoušky jen sportem a módou. Na sociálních sítích boduje také otevřeností, humorem a komentáři k mezilidským vztahům, sebevědomí i ideálům krásy. Dlouhodobě zastává názor, že krásu nelze vměstnat do jednoho univerzálního měřítka.

„Krása podle mě hodně souvisí s tím, jak se člověk cítí a jak si ji sám definuje. Myslím, že každý má jiné standardy krásy,“ řekla už dříve v rozhovoru pro Sports Illustrated.

„Moje představa dřív víc odpovídala tomu, co říkala společnost. Tedy že krásné ženy jsou hubené a drobnější postavy. A ty samozřejmě krásné jsou. Ale krásná mohou být i jiná těla. Já jsem začala vnímat své svaly jako atraktivní a své tělo, svou větší postavu, jako krásnou,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Hostouň vs. Plzeň BFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Hostouň vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 14.00
  • 60.00
Frýdek-Místek vs. BlanskoFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Frýdek-Místek vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.42
  • 3.79
  • 5.23
Písek vs. Slavia CFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Písek vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.68
  • 3.74
Hranice vs. Zlín BFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Hranice vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
USA vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 15. 5. 2026:USA vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
15. 5. 20:20
  • 3.14
  • 4.12
  • 2.07
Česko vs. DánskoHokej - Skupina B - 15. 5. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
15. 5. 20:20
  • 1.43
  • 5.27
  • 6.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Lucas Raymond vstřelil po parádní akci pátý gól Švédska.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

15. května 2026  19:07

Kanada - Švédsko 5:3, gólovou přestřelku zvládli lépe Kanaďané a slaví první výhru

Sidney Crosby se snaží zasunout puk za brankáře Magnuse Hellberga.

Olympijští vicemistři slaví první výhru na světovém šampionátu. V atraktivním zápase přestříleli Švédsko 5:3. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale...

15. května 2026  15:50,  aktualizováno  19:06

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

15. května 2026  19:05

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

15. května 2026  19:03

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finský obránce Vili Saarijärvi slaví trefu do české brány.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

15. května 2026  19:01

Finsko - Německo 3:1, důležitá výhra na úvod. Finové zlomili odpor až ke konci

Finové slaví gól Němcům.

Úvodní zápas letošního mistrovství světa v hokeji zná svého vítěze. Reprezentace Finska porazila Německo 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým...

15. května 2026  18:14,  aktualizováno  18:58

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

15. května 2026  18:57

Hvězda ragby oslnila v odvážných šatech a říká: Své svaly už vnímám jako atraktivní

Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026

Galavečer u příležitosti vydání slavného plavkového čísla magazínu Sports Illustrated si ani letos nenechaly ujít hvězdy showbyznysu, sportu a modelingu. Pozornost na sebe výrazně strhla ragbistka a...

15. května 2026

Alcarazovo zranění není vážné, říká odborník. Tenista má podporu od Nadala

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Sám zažil, že se musel v roce 2016 kvůli zraněnému zápěstí odhlásit z Roland Garros. A tak mohl Rafael Nadal mladému krajanovi v nepříjemných chvílích poradit. „Ale už není nováček, ví, jak to...

15. května 2026  17:43

První horský dojezd Gira, první triumf Vingegaarda. Dán tak zkompletoval sbírku

Dán Jonas Vingegaard během sedmé etapy italského Gira

Sedmá etapa italského Gira přinesla první velký souboj favoritů na celkové pořadí. Během horského dojezdu na obávaný Blockhaus nejvíce sil ukázal dánský cyklista Jonas Vingegaard z Visma Lease a...

15. května 2026  17:29,  aktualizováno  17:36

Siniaková s Townsendovou si o další trofej nezahrají, v Římě prohrály po 17 výhrách

Taylor Townsendová s Kateřinou Siniakovou promýšlí strategii během finále v...

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole...

15. května 2026  16:48

Fantom Furch, létající Vrána i divoké výsledky. Jak se Čechům daří vstupy do MS

Čeští hokejisté si navzájem gratulují po úspěšném duelu se Švýcarskem.

Jedná se o moment, který může výrazně určit náladu do nadcházejících dvou týdnů. V případě výhry z ní můžete čerpat a v dalších zápasech hokejového mistrovství světa na úspěch navazovat, opačný...

15. května 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.