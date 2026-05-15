Bronzová medailistka z olympijských her v Paříži je známá nejen svými sportovními výkony, ale i sebevědomým přístupem k módě. Svou vysokou, svalnatou postavu sice zapadá do kategorie plus size, nebojí se však odvážných střihů, krátkých šatů ani výrazných barev.
Její módní volby sice občas vyvolávají rozporuplné reakce, na letošní Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch Party ale Maherová vyvolala nadšení. Na červený koberec dorazila v dlouhých hnědých šatech na jedno rameno, s odhaleným břichem a vysokým rozparkem. Elegantní, ale zároveň odvážný model fanoušky doslova uchvátil.
Chválou nešetřily ani známé osobnosti. Pod fotografiemi jí obdiv vyjádřila například lyžařka Mikaela Shiffrinová, modelka a moderátorka Hannah Bernerová nebo atletka Jasmine Jonesová, podle které Maherová v rafinovaných šatech „rozbila internet“.
Maherová s magazínem spolupracuje už delší dobu a před jeho fotografy stála celkem třikrát. Poprvé se objevila na titulní straně digitálního vydání v roce 2024, o rok později už pózovala také pro tištěnou verzi. Právě za toto focení si během čtvrtečního večera odnesla ocenění Nováček roku 2025. Potřetí se stala modelkou pro aktuální plavkové číslo, které vyšlo tento týden.
Maherová si však nezískala fanoušky jen sportem a módou. Na sociálních sítích boduje také otevřeností, humorem a komentáři k mezilidským vztahům, sebevědomí i ideálům krásy. Dlouhodobě zastává názor, že krásu nelze vměstnat do jednoho univerzálního měřítka.
„Krása podle mě hodně souvisí s tím, jak se člověk cítí a jak si ji sám definuje. Myslím, že každý má jiné standardy krásy,“ řekla už dříve v rozhovoru pro Sports Illustrated.
„Moje představa dřív víc odpovídala tomu, co říkala společnost. Tedy že krásné ženy jsou hubené a drobnější postavy. A ty samozřejmě krásné jsou. Ale krásná mohou být i jiná těla. Já jsem začala vnímat své svaly jako atraktivní a své tělo, svou větší postavu, jako krásnou,“ dodala.