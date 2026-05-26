Šwiateková ke španělskému šampionovi vzhlížela od dětství a během kariéry si k němu postupně našla i osobnější cestu. Naposledy například před začátkem antukové části sezony trénovala v Rafa Nadal Academy.
Není proto divu, že ji během dubnového turnaje v Madridu nadchla zpráva od jejího trenéra Francisca Roiga, že právě ve španělské metropoli má proběhnout předpremiéra dokumentu Rafa.
Radost ale dlouho nevydržela. Ukázalo se, že si Roig, který Nadala vedl dlouhých sedmnáct let, podle slov polské jedničky „popletl data“. Slavnostní uvedení první epizody se ve skutečnosti konalo až minulou středu a projekce si po skončení vysloužila potlesk vestoje.
„Bylo mi to hrozně líto,“ přiznala Šwiateková po pondělním vítězství nad Australankou Emerson Jonesovou v prvním kole Roland Garros.
Čtyřdílná dokumentární série bude mít na Netflixu premiéru už tento pátek a polská hvězda, která v Paříži útočí na pátý titul z antukového grandslamu, si ji podle svých slov rozhodně nenechá ujít. Jen bude muset dobře zvážit, kdy si ji pustí.
„Podívám se na to hned. Tedy pokud nebudu druhý den hrát, protože budu brečet. Možná budu brečet u všech dílů,“ řekla se smíchem.
Lepší kulisu ke sledování dokumentu by si přitom jen těžko mohla vybrat. Roland Garros je turnajem, který Nadal ovládl čtrnáctkrát.
Do letošního ročníku vstoupila Polka přesvědčivě. Jonesovou porazila za hodinu 6:1, 6:2. Ve druhém kole ji ve středu čeká česká tenistka Sára Bejlek. Ta na úvod vyřadila Američanku Sloane Stephensovou.
