Bývalý švédský fotbalista k fotografii přidal „Vrátíme se“, čímž narážel na Schwarzeneggerovu legendární hlášku z Terminátora „Já se vrátím“. Stejný snímek později sdílel i slavný herec a připojil k němu o něco delší vzkaz.
„Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat jedny z nejlepších lyžařů světa na Hahnenkammu, v nejnebezpečnějším sjezdu vůbec. A pak jsem měl ještě větší štěstí. Bylo fantastické potkat jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob, Zlatane. Užij si Rakousko, příteli,“ napsal herec a bývalý kulturista.
Schwarzenegger během víkendu nepotkal jen Ibrahimovice. Už večer před závody se objevil na tradiční slavnosti bílých klobás Weisswurstparty, kterou navštívil také Jürgen Klopp, někdejší trenér Liverpoolu a vítěz Ligy mistrů i Premier League.
Pro samotného Schwarzeneggera je Kitzbühel téměř každoroční zastávkou, jeho přítomnost na tribunách už by se dala nazvat tradicí. Sportovní zážitek pravidelně propojuje s charitativními aktivitami a podporou své klimatické iniciativy.