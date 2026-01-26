Setkání legend. Ibrahimovic a Schwarzenegger fandili v Kitzbühelu

Víkendový Světový pohár v alpském lyžování v ikonickém Kitzbühelu tradičně přilákal řadu známých tváří. Nejvíce pozornosti se na sociálních sítích dostalo jedné fotografii - Zlatan Ibrahimovic se pochlubil snímkem s Arnoldem Schwarzeneggerem.
Bývalý švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimović a legendární herec Arnold...

Bývalý švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimović a legendární herec Arnold Schwarzenegger se setkali v rakouském Kitzbühelu během Světového poháru v alpském lyžování | foto: Instagram @zlatan

Zlatan Ibrahimovič
Arnold Schwarzenegger (1974)
Jürgen Klopp slaví po zápase na Spartě fanoušky Liverpoolu.
Zlatan Ibrahimović ve filmu Asterix a Obelix: Říše středu
24 fotografií

Bývalý švédský fotbalista k fotografii přidal „Vrátíme se“, čímž narážel na Schwarzeneggerovu legendární hlášku z Terminátora „Já se vrátím“. Stejný snímek později sdílel i slavný herec a připojil k němu o něco delší vzkaz.

Sjezd v Kitzbühelu vyhrál Franzoni před Odermattem, Zabystřanovi se nedařilo

„Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat jedny z nejlepších lyžařů světa na Hahnenkammu, v nejnebezpečnějším sjezdu vůbec. A pak jsem měl ještě větší štěstí. Bylo fantastické potkat jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob, Zlatane. Užij si Rakousko, příteli,“ napsal herec a bývalý kulturista.

Schwarzenegger během víkendu nepotkal jen Ibrahimovice. Už večer před závody se objevil na tradiční slavnosti bílých klobás Weisswurstparty, kterou navštívil také Jürgen Klopp, někdejší trenér Liverpoolu a vítěz Ligy mistrů i Premier League.

Feller po dvou letech znovu slaví, v Kitzbühelu mu pomohly vyrovnané jízdy

Pro samotného Schwarzeneggera je Kitzbühel téměř každoroční zastávkou, jeho přítomnost na tribunách už by se dala nazvat tradicí. Sportovní zážitek pravidelně propojuje s charitativními aktivitami a podporou své klimatické iniciativy.

Setkání legend. Ibrahimovic a Schwarzenegger fandili v Kitzbühelu

