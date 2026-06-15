Fotografie a videa bývalého útočníka AC Milán, Paris Saint-Germain nebo Manchesteru United z galavečera UFC vyvolaly mezi fanoušky rozporuplné reakce. Mnozí nechápali, proč si Ibrahimovic právě v den návratu Švédska na světový šampionát vybral jinou sportovní akci.
„Je to šokující, zvlášť když je to Švéd a jejich největší legenda,“ napsal jeden z fanoušků. Další se podivoval: „Mistrovství světa je jednou za čtyři roky, UFC prakticky každý měsíc.“
Někteří si pak neodpustili ani jízlivější poznámky. Podle nich se Ibrahimovic raději vydal na UFC, aby mu během mistrovství světa nikdo nepřipomínal, že v rámci své reprezentační kariéry na světových šampionátech nikdy nevstřelil jediný gól.
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Našli se ale i fanoušci, kteří celou situaci brali s nadhledem. S nadsázkou poznamenávali, že legendární hráč zřejmě věděl, že si Švédové s Tuniskem poradí i bez jeho podpory, a zápas tak mohl bez obav vynechat.
Jeho rozhodnutí nicméně vzbudilo o to větší pozornost, že Ibrahimovic během šampionátu působí jako expert televizní stanice FOX Sports a ve studiu se pravidelně objevuje po boku další fotbalové legendy Thierryho Henryho.
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Samotní Švédové si však i bez Ibrahimovice mezi diváky vedli velmi dobře. V úvodním utkání deklasovali Tunisko 5:1 a úspěšně se tak vrátili na světový šampionát, který v Kataru ještě sledovali pouze z domova. Dvěma góly se pod vítězství podepsal útočník Liverpoolu Alexander Isak, trefil se také Viktor Gyökeres z Arsenalu.