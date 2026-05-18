Ve videu stojí Ibrahimovič v obleku před zrcadlem a nacvičuje si roli televizního experta. Do ruky si bere imaginární mikrofon a zkouší oznamovat různé vítěze světového šampionátu. Když vysloví Argentinu nebo Francii, jen nespokojeně kroutí hlavou. Jiná reakce ale přichází ve chvíli, kdy se dostane ke Kanadě.
„Kanada… pořádá mistrovství světa,“ pronese místo oznámení vítěze turnaje a ironicky se usměje.
Švédská legenda si následně rýpla také do Haalanda a spol.: „Norsko… by mělo být rádo, že je na mistrovství světa.“
Právě tato poznámka okamžitě vyvolala reakce norských fanoušků i médií. Ibrahimovič, rodák z Malmö, byl totiž dlouhá léta hvězdou švédského týmu a rivalita mezi oběma severskými zeměmi je nejen ve sportu tradičně velmi silná. Norsko se navíc na mistrovství světa vrací poprvé od roku 1998.
Spokojení však nebyli ani všichni příznivci kanadské reprezentace. „Zase se navážíš do Kanady. Na to si troufáš, Zlatane,“ napsal jeden z nich na síti X. Našlo se ale i mnoho fanoušků, které video se švédským kanonýrem pobavilo a ocenili jeho smysl pro humor.
Reklama zároveň potvrdila již dříve zveřejněnou informaci, že Ibrahimovič bude během letošního mistrovství světa působit jako televizní analytik FOX Sports. Kromě něj má s americkou sportovní stanicí spolupracovat i další fotbalová legenda Thierry Henry.