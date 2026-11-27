Pětačtyřicetiletý Ibrahimovic by si podle informací britského deníku The Sun měl v seriálu o znepřátelených zločineckých klanech zahrát jednoho z antagonistů. Podrobnosti o jeho postavě zatím nejsou známy. K získání role mu však údajně dopomohla především jeho impozantní vizáž.
„Panuje velké nadšení z toho, že se podařilo Zlatana získat. Seriál už nyní disponuje hvězdným obsazením, jeho angažování však rozhodně pomůže zvýšit popularitu a přitáhnout pozornost,“ uvedl pro britský deník zdroj z televizního prostředí. „Zlatan má přesně takový vzhled, jaký by měl padouch mít. Se svými téměř dvěma metry navíc působí velmi impozantně.“
Výkonný producent seriálu David Glasser již dříve naznačil, že se ve třetí řadě objeví nový protivník postavy, kterou ztvárňuje Tom Hardy. Zda jím bude právě někdejší fotbalový kanonýr, zatím není jasné.
Ibrahimovic patřil během své hráčské kariéry k nejvýraznějším osobnostem světového fotbalu. Bývalý útočník Manchesteru United, Barcelony či AC Milán získal 34 trofejí a nastřílel více než 570 branek. Vedle sportovních úspěchů proslul také svým sebevědomým vystupováním, kontroverzními výroky či konflikty s trenéry a dalšími hráči. Po ukončení kariéry v roce 2023 se začal věnovat práci televizního experta a stal se rovněž poradcem AC Milán.
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Angažmá v mafiánském dramatu nebude jeho první hereckou zkušeností. V roce 2023 se Ibrahimovic představil v roli římského válečníka ve francouzské dobrodružné komedii Asterix a Obelix: Říše středu. O rok dříve propůjčil svůj hlas animované verzi sebe sama ve snímku The Soccer Football Movie, který byl uveden na Netflixu.