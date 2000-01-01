náhledy
Hry v Itálii přinesly řadu silných příběhů přímo na sportovištích ale i mimo ně. O pozdvižení se postaral například norský biatlonista Sturla Holm Laegreid, když v přímém přenosu přiznal nevěru. Pozornost na sebe strhávala i nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová, která posilovala svou pozici influencerky luxusu. O zábavu se postaral i pejsek na lyžařské trati nebo zpráva o nedostatku kondomů v olympijské vesnici.
Na stupních vítězů přebíral po individuálním závodu biatlonistů bronz, přesto na sebe norský reprezentant Sturla Holm Laegreid strhl víc pozornosti než samotný vítěz. V pozávodním rozhovoru pro stanici NRK náhle místo pocitů z dobrého výsledku začal mluvit o svém osobním životě. Přiznal, že byl před třemi měsíci nevěrný své partnerce. Přiznat se jí měl krátce před odjezdem na olympijské hry. Dívka se s ním okamžitě po půlroční známosti rozešla.
Laegreidovo přiznání vyvolalo kritiku. Někteří sportovci, včetně veleúspěšného norského biatlonisty Johannese Böa, kritizovali nevhodné načasování přiznání. Partnerku vítěze závodu Johana-Olava Botna, norskou lyžařku a také olympioničku Karoline Simpsonovou-Larsenovou, rozčílilo, že Botnův úspěch stojí ve stínu celé aféry. Sám Laegreid se stal terčem mnoha internetových vtipů. Situace navíc zřejmě nebude mít šťastný konec: Laegreidova bývalá partnerka médiím sdělila, že ji celá věc zraňuje a naznačila, že svůj názor nezměnila.
O několik situací, nad nimiž mnozí kroutili hlavou, se postarala i nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová. Sportovkyně, která si z olympijských her přivezla zlatou a stříbrnou medaili, dostála své pověsti influencerky a internetové hvězdy už před zahájením her. Zatímco ostatní sportovci nizozemské výpravy přiletěli společným letem, Jutta Leerdamová dorazila soukromým tryskáčem nazdobeným v olympijských barvách.
Následně Leerdamová překvapila, když odmítala poskytovat rozhovory domácím médiím, což vedlo ke stížnosti nizozemského sportovního tisku k národnímu olympijskému výboru. Když pak rychlobruslařka svolila k rozhovoru s televizí NOS, interview se změnilo v konfrontaci a ona jej předčasně ukončila.
V dalších dnech na sebe poutal pozornost také partner Leerdamové, kontroverzní influencer Jake Paul. Svou snoubenku přijel povzbuzovat do dějiště her a čas si krátil mimo jiné ve společnosti viceprezidenta USA J. D. Vance. Ve chvíli, kdy Leerdamová vyhrála zlatou medaili, bouřlivě slavil na tribuně. Na sociálních sítích pak napsal, že byl svědkem jednoho z největších okamžiků sportovní historie.
Do středu diskuzí se dostala také biatlonová ikona Dorothea Wiererová. Ta doufala, že by mohla domácí olympijské hry korunovat zlatou medailí. Nakonec však dojela dvakrát pátá. V rozhovoru pro Sport News poté řekla, že má menstruaci a cítí únavu. „Proč by lidé neměli vědět, že nejste na sto procent? To je ta nejnormálnější věc na světě. To je prostě koloběh života nás žen, v tom pravém slova smyslu,“ konstatovala biatlonistka.
Na sociálních sítích se objevily reakce, které připomínaly, že se biatlonistka nevymlouvala, jen popsala realitu: že menstruace může zásadně zasáhnout do výkonnosti těla. Někteří komentující však její upřímnost neocenili a vesměs tvrdili, že takové informace by si měla žena nechat pro sebe. Znovu se tím otevřela debata o tabuizaci některých témat ve sportu.
Sociální sítě se během olympiády opět staly zdrojem zábavy pro většinu olympioniků. Čas v olympijských vesničkách si krátili natáčením vtipných videí. Mnoho sportovců se bavilo zveřejňováním záběrů z jídelen v olympijských vesnicích. Hitem internetu se tak například staly záběry ze dne, kdy byly servírovány speciální těstoviny ve tvaru olympijských kruhů.
Dalším oblíbeným motivem byl „bezedný“ nutellový dávkovač.
Americký curler Ben Richardson trend záběrů olympijského jídla posunul ještě dál: na svém TikToku spustil sérii hodnocení. Jeho kulinářské recenze zaznamenaly velký úspěch a měly i miliony zhlédnutí.
Oblíbeným tématem sportovců se hned v prvních dnech her stalo také ubytování. Například české hokejistky (a mnoho dalších sportovců) testovaly postele na svých ubytovnách. „Díky bohu, nejsou z kartonu. Nejsou anti-sex,“ žertovaly. Narážely tím na trend posledních dvou olympiád, kde sportovci spali na kartonových postelích. S nadsázkou se říkalo, že postele jsou z kartonu, aby neunesly více než jednoho člověka, a tím se zamezilo sexuálním radovánkám. Organizátoři her v Pekingu a Paříži se ale odvolávali na mnohem méně vtipný důvod: postele byly lépe recyklovatelné. Letošní postele už byly ze dřeva a sportovci oceňovali, že jsou mnohem pevnější.
Sexuální bizarnost obletěla i tuto olympiádu. Ve vesnici došly sportovcům kondomy už po třech dnech. Organizátoři před zahájením her výrazně omezili jejich množství: z obvyklých stovek tisíc kusů letos rozdali jen 10 tisíc. Na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 rozdali organizátoři zhruba 300 tisíc kondomů, což vycházelo přibližně na dva kusy na sportovce denně. V Miláně tak letošní omezení vyvolalo mezi účastníky překvapení i pobavení. Po několika dnech byly zásoby doplněny — to už byl ale úsměvný zádrhel na světě.
Mnohem méně úsměvný problém se týkal olympijských medailí. Hned po zahájení her se objevily případy, kdy se sportovcům medaile začaly rozpadat. Stávalo se, že se půlkilová medaile náhle sama odtrhla od stuhy.
Vše začalo po triumfu sjezdařky Breezy Johnsonové. Ta přišla po slavnostním ceremoniálu mezi novináře se stuhou na krku a medailí v kapse. Postupně se začali ozývat i další sportovci, že jejich medaile skončila na více kusů. Agentura Reuters později uvedla, že problém může souviset s italským zákonem na ochranu zdraví. Ten vyžaduje, aby medaile byly vybaveny „odtrhávacím“ mechanismem. Je navržen tak, aby se při silném zatažení automaticky uvolnil, čímž se zabrání tomu, aby se držitel medaile přiškrtil.
Ani na letošních hrách nechyběla zvířátka. Největší slávu si připsal pes Nazgul. Ten vběhl na cílovou rovinku závodní trati a narušil kvalifikaci týmového sprintu žen v běžeckém lyžování. Nazgula pohotově zachytila kamera a stal se hvězdou přímého televizního přenosu.
Pes vběhl do závodu během finiše Chorvatky Teny Hadžićové a Argentinky Nahiary Díaz-Gonzálezové. Mnozí diváci se nejprve zděsili, že na trať vběhl vlk, ve skutečnosti ale šlo o psa plemene československý vlčák.
Ani olympiáda v Itálii se nevyvarovala politických kontroverzí. Některé se týkaly nelibosti vůči současnému vedení USA. Během slavnostního zahájení část diváků na stadionu San Siro vypískala amerického viceprezidenta J. D. Vance. Médii následně prolétla zpráva, že prezident Donald Trump měl vypískání svého kolegy označit za překvapivé, protože Vance podle jeho názoru „mají lidé rádi“.
Při hokejovém zápasu Dánska a USA se pak v publiku objevily grónské vlajky. Fanoušci je přinesli na podporu Dánska, které v posledních týdnech čelí tlaku ze strany USA. Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem po Dánsku požadují převzetí Grónska pod svou správu. Pořadatelé na hokejovém stadionu však fanoušky požádali, aby vlajky stáhli. Jako důvod uvedli, že by v publiku mohli být agresivní Američané.
Nadále rezonovalo také téma války na Ukrajině. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč chtěl startovat v helmě, na které byly portréty sportovců zabitých ve válce. Mezinárodní olympijský výbor mu helmu oficiálně zakázal. Když však Heraskevyč chtěl přesto v helmě nastoupit, byl ze závodu diskvalifikován. Jeho snahu ale ocenilo vedení Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl skeletonistovi udělit Řád svobody.
Naopak velkou kritiky ze strany ukrajinských představitelů vzbudila také zpráva, že ceduli s názvem jejich země nesla při zahajovacím ceremoniálu olympiády žena z Ruska. Šlo o Anastasiju Kučerovovou, Rusku, která dlouhodobě žije v Itálii. Válku na Ukrajině odmítá a během zahajovacího ceremoniálu se rozhodla vyjádřit svůj postoj symbolickým gestem dobrovolnice. Využila možnosti vybrat si zemi, pro kterou ponese ceduli, a zvolila si Ukrajinu. Když pak o svých motivacích promluvila do médií, ukrajinští političtí představitelé zuřili. Tamní ministerstvo zahraničí věc označilo za „odpornost“ a žádalo MOV o prošetření celé situace.
