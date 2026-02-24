I to byla olympiáda: Nevěrný biatlonista, chybějící kondomy či závodící pes

  10:20
Hry v Itálii přinesly řadu silných příběhů přímo na sportovištích ale i mimo ně. O pozdvižení se postaral například norský biatlonista Sturla Holm Laegreid, když v přímém přenosu přiznal nevěru. Pozornost na sebe strhávala i nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová, která posilovala svou pozici influencerky luxusu. O zábavu se postaral i pejsek na lyžařské trati nebo zpráva o nedostatku kondomů v olympijské vesnici.
Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu... Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu... Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová dorazila na zimní hry do Milána... Rychlobruslařka Jutta Leerdamová se zlatou medailí ze závodu na 1000 metrů. (9.... Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové.... Dorothea Wiererová po svém posledním závodě v Novém Městě v kariéře. Italská biatlonistka Dorothea Wiererová na trati olympijských závodů v... Těstoviny ve tvaru olympijského loga byly vyrobené v Itálii speciálně pro ZOH... Pumpa s Nutellou v olympijské vesnici, jak ji zachytila na americká... Ben Richardson reprezentuje USA v curlingu na ZOH Milán-Cortina 2026. Kristýna Kaltounková na svém pokoji na olympiádě v Miláně.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani na mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Fotbalista požádal přítelkyni o ruku přímo na stadionu. Tři dny poté se rozešli

Fotbalista guatemalského prvoligového Clubu Xelaju Derrickson Quiros

Nejdřív vítězství v zápase, pak hned to nejdůležitější „ano“ přímo přímo na stadionu. Pro fotbalistu guatemalského prvoligového Clubu Xelaju Derricksona Quirose to byl večer jako z filmu. Jenže...

25. února 2026  14:55

Po olympiádě v nejlepší formě. Ledecká ovládla první trénink na sjezd v Soldeu

Ester Ledecká jede super-G během Světového poháru v Crans Montaně.

Ester Ledecká vyhrála úvodní trénink na sobotní sjezd Světového poháru alpských lyžařek v Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.

25. února 2026  14:21

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Norma naplněna. Basket Brno má opět tři Američany a ambici na druhou příčku

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...

Když v minulé sezoně basketbalisté Pumpa Basketu Brno uzmuli druhé místo za těžko porazitelným Nymburkem, táhla je americká trojice dlouhán, střelec z dálky a šikovný provokatér. Na osvědčený recept...

25. února 2026  13:16

Muchová si po povedeném startu sezony vyzkoušela focení pro módní časopis

Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová na sebe tentokrát upozornila mimo tenisové dvorce. Česká jednička fanoušky zaujala módním focením pro prestižní magazín Harper’s Bazaar, z něhož sdílela snímky také na sociálních...

25. února 2026  13:08

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Sázka na Čechy je v Opavě pořád priorita, věří křídelník Slavík

Opavský basketbalista Jakub Slavík sleduje míč na ruce ústeckého Nicholase...

První z cílů, které měli před sezonou, basketbalisté Opavy splnili – získali medaili v Českém poháru, byť bronzovou. Nyní plánují návrat do horních příček národní ligy a prosadit se chtějí také v...

25. února 2026  12:34

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

Lakers zaskočil Carter, Boston je ve formě. Krejčího Portland tlačil v koncovce marně

Donte DiVincenzo (0) z Minnesota Timberwolves útočí na koš Portland Trail...

Basketbalisté Portlandu v NBA doma prohráli 121:124 s Minnesotou. Vít Krejčí za poražené Trail Blazers zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky...

25. února 2026  7:19,  aktualizováno  12:22

Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...

25. února 2026  12:02

