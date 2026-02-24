|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
I to byla olympiáda: Nevěrný biatlonista, chybějící kondomy či závodící pes
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni
Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.
Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...
Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci
Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko
Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.
Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani na mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...
Fotbalista požádal přítelkyni o ruku přímo na stadionu. Tři dny poté se rozešli
Nejdřív vítězství v zápase, pak hned to nejdůležitější „ano“ přímo přímo na stadionu. Pro fotbalistu guatemalského prvoligového Clubu Xelaju Derricksona Quirose to byl večer jako z filmu. Jenže...
Po olympiádě v nejlepší formě. Ledecká ovládla první trénink na sjezd v Soldeu
Ester Ledecká vyhrála úvodní trénink na sobotní sjezd Světového poháru alpských lyžařek v Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.
Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli
Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...
Norma naplněna. Basket Brno má opět tři Američany a ambici na druhou příčku
Když v minulé sezoně basketbalisté Pumpa Basketu Brno uzmuli druhé místo za těžko porazitelným Nymburkem, táhla je americká trojice dlouhán, střelec z dálky a šikovný provokatér. Na osvědčený recept...
Muchová si po povedeném startu sezony vyzkoušela focení pro módní časopis
Karolína Muchová na sebe tentokrát upozornila mimo tenisové dvorce. Česká jednička fanoušky zaujala módním focením pro prestižní magazín Harper’s Bazaar, z něhož sdílela snímky také na sociálních...
Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku
Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...
Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii
Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...
Sázka na Čechy je v Opavě pořád priorita, věří křídelník Slavík
První z cílů, které měli před sezonou, basketbalisté Opavy splnili – získali medaili v Českém poháru, byť bronzovou. Nyní plánují návrat do horních příček národní ligy a prosadit se chtějí také v...
Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?
Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...
Prodej pozemku k bydlení, 7089 m2, Vlčice
Vlčice, okres Jeseník
2 200 000 Kč
Lakers zaskočil Carter, Boston je ve formě. Krejčího Portland tlačil v koncovce marně
Basketbalisté Portlandu v NBA doma prohráli 121:124 s Minnesotou. Vít Krejčí za poražené Trail Blazers zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky...
Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi
Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...