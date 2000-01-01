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Slavnostní večer Zlatého míče přilákal do Londýna největší osobnosti světového fotbalu i řadu známých hostů. Vedle vítězného Harryho Kanea a dalších oceněných nechyběli Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Thierry Henry nebo Luis Figo. Podívejte se, kdo na prestižní galavečer dorazil.
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Francouzský obránce Bayernu Mnichov Dayot Upamecano dorazil na slavnostní předávání Zlatého míče v Londýně.
Autor: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Francouzská fotbalová legenda Thierry Henry, bývalý útočník Arsenalu a Barcelony, moderoval slavnostní večer společně s Kate Scottovou.
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Španělský křídelník Barcelony Lamine Yamal získal cenu pro nejlepší mladý talent mužského fotbalu roku 2026.
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Světový šampion a mistr Evropy dorazil na slavnostní večer se svou matkou Sheilou Ebanou. Na snímku jsou také jeho otec Mounir Nasraoui a malý bratr Keyne.
Autor: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Španělský záložník Barcelony Rodri dorazil na galavečer se svou partnerkou Laurou Iglesias. Středopolař přestoupil do katalánského klubu z Manchesteru City v srpnu 2026.
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Bývalý francouzský reprezentant a někdejší záložník Chelsea či Realu Madrid Claude Makélélé se na slavnostním večeru objevil po boku modelky Noémie Lenoir.
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Španělská fotbalistka Barcelony Vicky López získala cenu pro nejlepší mladou hráčku ženského fotbalu roku 2026.
Autor: AP
Trenér španělské reprezentace Luis de la Fuente přebírá ocenění pro nejlepšího trenéra mužského fotbalu roku.
Autor: AP
Britská cyklistická legenda Mark Cavendish, která patří k nejúspěšnějším sprinterům historie Tour de France, dorazila na galavečer se synem Casperem.
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Trenér Arsenalu Mikel Arteta se zúčastnil slavnostního večera po boku své manželky Loreny Bernalové.
Autor: AP
Kapverdský brankář Vozinha, který se proslavil svými výkony na mistrovství světa 2026. Na klubové úrovni působí v chilském Colo-Colo.
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Francouzský útočník Realu Madrid Kylian Mbappé patřil mezi hlavní kandidáty na Zlatý míč. V hlasování za rok 2026 skončil druhý za Harrym Kanem.
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Dánská brankářská legenda a bývalá hvězda Manchesteru United Peter Schmeichel dorazil na slavnostní večer se svou manželkou Laurou von Lindholmovou.
Autor: AP
Anglická fotbalová legenda a bývalý útočník reprezentace Gary Lineker, který se po skončení kariéry proslavil také jako televizní moderátor.
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Bývalý portugalský reprezentant a držitel Zlatého míče z roku 2000 Luis Figo dorazil na galavečer se svou dcerou Stellou.
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Mexická útočnice klubu Pachuca Charlyn Corralová přebírá cenu pro nejlepší střelkyni ženského fotbalu roku 2026.
Autor: AP
Unai Emery. Španělský trenér Aston Villy, který v minulosti vedl také Arsenal, Paris Saint-Germain nebo Sevillu.
Autor: AP
Bývalý anglický útočník a držitel Zlatého míče z roku 2001 Michael Owen dorazil na slavnostní večer se svou manželkou Louise.
Autor: AP
Anglická reprezentantka a jedna z nejvýraznějších obránkyň ženského fotbalu Lucy Bronzeová se zúčastnila slavnostního předávání Zlatého míče.
Autor: AP
Mezi hosty slavnostního večera patřil také nigerijský zpěvák a jedna z největších hvězd africké hudební scény Burna Boy.
Autor: AP
Francouzský ofenzivní záložník Bayernu Mnichov Michael Olise také dorazil na galavečer v Londýně. V hlasování o Zlatý míč obsadil deváté místo.
Autor: AP
Francouzský útočník Paris Saint-Germain Osumane Dembele přebírá ocenění pro nejlepší mužský klub roku jménem pařížského celku.
Autor: AP
Talentovaný německý záložník Bayernu Mnichov Lennart Karl dorazil na slavnostní večer se svou partnerkou Zoe Kappele.
Autor: AP
Anglický útočník Harry Kane získal mužský Zlatý míč, zatímco španělská záložnice Alexia Putellasová ovládla ženskou kategorii. Pro fotbalistku, která od sezony 2026/27 působí v London City Lionesses, jde už o třetí triumf.
Autor: AP
Prezident Barcelony Joan Laporta při projevu po převzetí ceny pro nejlepší ženský klub roku, kterou katalánský celek získal.
Autor: AP
Anglická reprezentantka a obránkyně Manchesteru City Alex Greenwoodová se zúčastnila slavnostního předávání Zlatého míče.
Autor: AP
Brazilská fotbalová legenda a bývalý útočník Realu Madrid či Barcelony Ronaldo při předávání ceny pro nejlepšího mužského hráče roku.
Autor: Reuters
Anglický reprezentant a ofenzivní hráč Arsenalu Bukayo Saka získal Sókratovu cenu za charitativní a společensky prospěšnou činnost.
Autor: Reuters
Španělský brankář Athleticu Bilbao Unai Simón pronáší děkovný projev po získání ocenění pro nejlepšího gólmana mužského fotbalu.
Autor: Reuters
Cata Collová, gólmanka Barcelony při projevu po získání ceny pro nejlepší brankářku ženského fotbalu.
Autor: Reuters
Přítomný byl také Rafael Benítez, fotbalový trenér, který v minulosti vedl například Liverpool, Chelsea, Real Madrid či Valencii.
Autor: Reuters
Brazilský obránce Arsenalu Gabriel dorazil na slavnostní večer se svou manželkou Gabrielle Figueiredo.
Autor: Reuters
Vyhlášení si nenechala ujít ani britská herečka Sophie Turnerová, známá především rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny.
Autor: Reuters
Útočník z Pobřeží slonoviny Yan Diomande, který v roce 2026 přestoupil z Lipska do Realu Madrid. Na galavečeru byl mezi kandidáty na cenu pro nejlepší mladý talent.
Autor: AP
Mezi nominovanými byl i španělský reprezentant a obránce Realu Madrid Marc Cucurella, kam přestoupil z Chelsea v červnu 2026.
Autor: AP