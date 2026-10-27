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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem
Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...
Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod
Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...
KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se
Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...
Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech
Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...
Ve 47 letech mistryní světa. Takhle může fungovat spousta lidí, tvrdí Kocumová
Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na...
Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň
Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V domácím osmifinále podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...
Basket ONLINE: Uhájení neporazitelnosti je blízko. USK Praha v závěru zvyšuje náskok
Basketbalistky ZVVZ USK Praha vítají ve středečním utkání 3. kola Euroligy istanbulský celek Emlak Konut a chtějí udržet neporazitelnost v tomto ročníku. Třetím vítězstvím by si upevnily pozici v...
Trevír nad opavské síly. Obrana Slezanů proti druhému týmu bundesligy nestíhala
Opavští basketbalisté prohráli ve 4. kole FIBA Europe Cupu doma s Trevírem 80:103 a ve skupině A si připsali třetí porážku. Jejich soupeř si naopak po čtvrtém vítězství upevnil vedoucí pozici v...
ONLINE: Kometa - Třinec 3:3. Hosté smazali manko, prosadil se Aubrecht
Extraliga pokračuje také na státní svátek. Středeční hokejový program obstarává dohrávka 15. kola, v níž Kometa hostí Třinec. Utkání se hraje od 18 hodin, sledovat ho můžete prostřednictvím podrobné...
Bláznovství! Proč tady byl VAR, zlobil se kouč Prostějova po vyřazení. Ale je pyšný
Po výhrách v Kuřimi a Všechovicích a senzačním vyřazení olomoucké Sigmy prostějovská cesta fotbalovým MOL Cupem končí. Ve středu prohráli Hanáci s Hradcem Králové po prodloužení 1:3. Ale byla to...
Čeští curleři začali domácí mistrovství Evropy jasnou výhrou nad Polskem
Čeští curleři na úvod mistrovství Evropy v Ostravě porazili Polsko 12:5. Zápas byl vzhledem k převaze týmu skipa Lukáše Klímy ukončen po šestém z osmi endů. Od 19:00 se čeští olympionici střetnou ve...
Utrum do konce roku, Darida má přetržený vaz. Musí na operaci, řekl hradecký kouč
Velká komplikace pro fotbalový Hradec Králové. Jeho kapitán Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Do konce podzimní části sezony...
Pérez před domácí Grand Prix Mexika prodloužil v Cadillacu do roku 2029
Mexický pilot Sergio Pérez prodloužil smlouvu s týmem formule 1 Cadillac do roku 2029. Letošní nováček mezi stájemi v elitním motoristickém seriálu to oznámil ve středu odpoledne. Šestatřicetiletý...
Mladí královéhradečtí fotbalisté začali Youth League jasnou výhrou 6:0 v Albánii
Fotbalisté Hradce Králové do 19 let vstoupili do mládežnické Youth League drtivým vítězstvím. Úřadující český dorostenecký šampion v úvodním utkání druhého kola mistrovské části deklasoval Partizani...
Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky
Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.
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Zášť nad ledem. Prší na hvězdy, jež si vyžádaly trejd. Poznal ji Jágr i Hašek
Dunivé bučení a sprosté nadávky. Jízlivé poznámky a přelepené jmenovky na dresech. Minulý týden si fanoušci v NHL dost ostře podali Bradyho Tkachuka, Cuttera Gauthiera a Quinna Hughese. Považují je...
Kostlivci, Mohykán a nová pravidla. Bidaře s Valesiovou čeká premiéra na Grand Prix
Loni touto dobou spolu teprve absolvovali první závody, letos už je čeká kompletní program Grand Prix. Však jsou také devátým evropským párem a patnáctým na světě. Anna Valesiová a Martin Bidař ušli...