Seriáloví sokové zacílili na olympiádu. Hvězdy Heated Rivalry nesou pochodeň

David Chuchma
  9:44
Protagonisté populární seriálové ságy Heated Rivalry (Spalující rivalita) se symbolicky vracejí na olympijskou scénu. Connor Storrie a Hudson Williams se stali členy štafety s pochodní před zimními hrami v Itálii.
Herci Connor Storrie a Hudson Williams, představitelé hokejových rivalů v seriálu Heated Rivalry. | foto: Profimedia.cz

Oba herci si získali pozornost fanoušků rolemi hokejových soupeřů Ilji Rozanova a Shana Hollandera, kteří se utkávají v ruském a kanadském dresu na zimních olympijských hrách v Soči.

Seriál má za sebou první sezonu a těší se velké sledovanosti. Tentokrát Storrie s Williamsem nevyjeli na led – jejich úloha byla ryze ceremoniální.

Dvojice se zapojila do štafety s olympijskou pochodní, která tradičně startuje v řecké Olympii a cílí do hostitelské země. Italská část vede přes řadu měst a vyvrcholí 6. února v Miláně při zahajovacím ceremoniálu her.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Storrie a Williams se v těchto měsících a týdnech objevují na společenských akcích či filmových festivalech.

Nedávno se znovu setkali při udílení Zlatých glóbů, kde společně předávali jednu z hereckých cen.

Williams na sebe upozornil také během milánského týdne módy, kde se nečekaně objevil na mole v rámci pánské přehlídky.

