Oba herci si získali pozornost fanoušků rolemi hokejových soupeřů Ilji Rozanova a Shana Hollandera, kteří se utkávají v ruském a kanadském dresu na zimních olympijských hrách v Soči.
Seriál má za sebou první sezonu a těší se velké sledovanosti. Tentokrát Storrie s Williamsem nevyjeli na led – jejich úloha byla ryze ceremoniální.
Dvojice se zapojila do štafety s olympijskou pochodní, která tradičně startuje v řecké Olympii a cílí do hostitelské země. Italská část vede přes řadu měst a vyvrcholí 6. února v Miláně při zahajovacím ceremoniálu her.
Storrie a Williams se v těchto měsících a týdnech objevují na společenských akcích či filmových festivalech.
Nedávno se znovu setkali při udílení Zlatých glóbů, kde společně předávali jednu z hereckých cen.
Williams na sebe upozornil také během milánského týdne módy, kde se nečekaně objevil na mole v rámci pánské přehlídky.