Na záběrech, které zveřejnil oficiální účet Chelsea na sociálních sítích, je vidět, jak nadšené děti trpělivě stojí v chodbě a sledují příchod hvězd Premier League do zázemí stadionu.
Hráči kolem nich ale procházejí bez povšimnutí. Během zhruba půlminutového videa žádnému z chlapců nevěnují pohled, úsměv ani drobné gesto na pozdrav.
V jednu chvíli to sice vypadá, že k dětem zamíří útočník Liam Delap. Nakonec se ale zastaví u členky klubového personálu, se kterou se zná ze svého dřívějšího působení v Hullu.
Kamera následně zabírá i zkušenější hráče, jako jsou Robert Sánchez nebo João Pedro, kteří pokračují dál, zatímco děti zůstávají stát stranou.
Právě tento moment vyvolal na sociálních sítích bouřlivé reakce. Video během krátké doby nasbíralo miliony zhlédnutí a zaplnily ho stovky rozhořčených komentářů.
|
Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku
Moderátorka britského zpravodajského kanálu GB News Michelle Dewberryová k němu následně napsala: „Měli byste se stydět. Chování vašich hráčů k těmto dětem je hrozné, a vy to ještě sdílíte.“ Další uživatelé označují hráče Chelsea za arogantní nebo namyšlené a ptají se, kam se vytratila základní lidská slušnost.
Kritika přitom nepřichází jen od fanoušků soupeře. Ozvali se i příznivci samotné Chelsea. Reportérka stanice TNT Sports a fanynka klubu Olivia Buzaglová uvedla, že ji chování hráčů mrzí.
„Stačil by úsměv nebo zamávání. Pro dítě, které takovou příležitost možná zažije jen jednou, to znamená strašně moc,“ napsala.
V souvislosti s celou situací se na sociálních sítích často připomíná i několik let staré video někdejšího trenéra Chelsea Josého Mourinha. Na záběrech je vidět, jak si po příchodu na stadion postupně plácne s každým z nastoupených dětí a věnuje jim krátkou pozornost. Právě tento kontrast s výrazně chladnější reakcí hráčů Chelsea si lidé v diskusích vybavují nejčastěji.