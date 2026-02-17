Hvězdy Chelsea pod tvrdou kritikou. Kolem natěšených dětí soupeře prošly bez zájmu

Autor:
  15:04
Páteční zápas FA Cupu mezi Chelsea a Hull City vyvolal nečekanou odezvu, která se tentokrát netýká samotného dění na hřišti. Do centra pozornosti se dostalo krátké video zachycující příchod hráčů Chelsea na stadion MKM, kde poblíž šaten hostů čekala skupina malých dětí v dresech domácího klubu.
Útočník Jo&#227;o Pedro z Chelsea oslavuje vstřelený gól.

Útočník João Pedro z Chelsea oslavuje vstřelený gól. | foto: Reuters

Fotbalisté Chelsea slaví gól Colea Palmera (vlevo) proti Wolverhamptonu.
Útočník Joao Pedro z Chelsea se raduje ze svého gólu v utkání proti Brentfordu.
Robert Sanchez
Brankář Chelsea Robert Sanchez vychytal penaltu, poděkovat mu přišel Wesley...
21 fotografií

Na záběrech, které zveřejnil oficiální účet Chelsea na sociálních sítích, je vidět, jak nadšené děti trpělivě stojí v chodbě a sledují příchod hvězd Premier League do zázemí stadionu.

Hráči kolem nich ale procházejí bez povšimnutí. Během zhruba půlminutového videa žádnému z chlapců nevěnují pohled, úsměv ani drobné gesto na pozdrav.

V jednu chvíli to sice vypadá, že k dětem zamíří útočník Liam Delap. Nakonec se ale zastaví u členky klubového personálu, se kterou se zná ze svého dřívějšího působení v Hullu.

Kamera následně zabírá i zkušenější hráče, jako jsou Robert Sánchez nebo João Pedro, kteří pokračují dál, zatímco děti zůstávají stát stranou.

Právě tento moment vyvolal na sociálních sítích bouřlivé reakce. Video během krátké doby nasbíralo miliony zhlédnutí a zaplnily ho stovky rozhořčených komentářů.

Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku

Moderátorka britského zpravodajského kanálu GB News Michelle Dewberryová k němu následně napsala: „Měli byste se stydět. Chování vašich hráčů k těmto dětem je hrozné, a vy to ještě sdílíte.“ Další uživatelé označují hráče Chelsea za arogantní nebo namyšlené a ptají se, kam se vytratila základní lidská slušnost.

Kritika přitom nepřichází jen od fanoušků soupeře. Ozvali se i příznivci samotné Chelsea. Reportérka stanice TNT Sports a fanynka klubu Olivia Buzaglová uvedla, že ji chování hráčů mrzí.

„Stačil by úsměv nebo zamávání. Pro dítě, které takovou příležitost možná zažije jen jednou, to znamená strašně moc,“ napsala.

V souvislosti s celou situací se na sociálních sítích často připomíná i několik let staré video někdejšího trenéra Chelsea Josého Mourinha. Na záběrech je vidět, jak si po příchodu na stadion postupně plácne s každým z nastoupených dětí a věnuje jim krátkou pozornost. Právě tento kontrast s výrazně chladnější reakcí hráčů Chelsea si lidé v diskusích vybavují nejčastěji.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Bainsová vs. PalicováTenis - - 17. 2. 2026:Bainsová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:1
  • 1.15
  • -
  • 5.00
Nosková vs. CîrsteaováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 17. 2. 2026:Nosková vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
Živě1:5
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Česko vs. DánskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 16:40
  • 6.92
  • 5.85
  • 1.37
Galatasaray vs. JuventusFotbal - - 17. 2. 2026:Galatasaray vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
17. 2. 18:45
  • 3.28
  • 3.45
  • 2.31
Dortmund vs. BergamoFotbal - - 17. 2. 2026:Dortmund vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 2.18
  • 3.61
  • 3.41
Benfica vs. Real MadridFotbal - - 17. 2. 2026:Benfica vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 3.24
  • 3.84
  • 2.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Premiérové zlato pro štafetu Francie. Češi jsou příčku od nejlepšího umístění

Aktualizujeme
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)

Na prvním úseku sice museli absolvovat trestné kolo, už na druhém však útočili z prvního místa. A to slaví i v cíli. Francouzští biatlonisté ovládli štafetový závod na olympijských hrách vůbec...

17. února 2026  14:20,  aktualizováno 

ONLINE: Česko - Dánsko. Několik změn v sestavě, klíčové utkání odchytá Dostál

Sledujeme online
Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na...

17. února 2026  15:59

Mrázkovi propadli odznáčkové horečce. Na olympiádě je ale zklamali hokejisté

Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února...

Svou první olympiádu mají za sebou sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi. Čeští krasobruslaři získali šestnácté místo v soutěži tanců na ledě, o lepší výsledek je připravila drobná chyba v rytmickém...

17. února 2026  15:45

Sdruženář Oftebro kraloval i na velkém můstku, Češi skončili ve třetí desítce

Jens Luraas Oftebro z Norska překračuje cílovou čáru a získává zlatou medaili v...

Norský sdruženář Jens Luraas Oftebro vyhrál na olympijských hrách i závod na velkém můstku a po triumfu na středním můstku získal v Itálii druhé zlato. Znovu druhý byl Rakušan Johannes Lamparter a...

17. února 2026  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.