„Obecně je pro mě důležitá radost, ze hry, ze života, ale také z tvoření a kreativity,“ prozradila německá fotbalistka pro Bild. Mezi její oblíbené činnosti patří malování keramiky, háčkování nebo skládání stavebnic Lego. Právě poslednímu koníčku se nyní věnuje poměrně intenzivně. Doma totiž skládá repliku trofeje pro mistry světa ve fotbale mužů.
K háčkování má vztah už delší dobu. V roce 2023 vytvořila plyšového koalu jménem Waru, který se stal maskotem německého týmu na mistrovství světa žen v Austrálii a na Novém Zélandu.
„Hlavně si při tom dokážu vyčistit hlavu. Občas se něco nepovede, ale stejně jako ve fotbale nemůže být všechno perfektní. Od téhle představy jsem se oprostila,“ vysvětlila Bühlová.
Zajímavě mluvila také o tom, za co nejraději utrácí peníze. Její nejdražší nákup představoval profesionální kávovar Rocket Appartamento, který si pořídila už v roce 2021. Jeho cena se pohybuje kolem 1100 eur, tedy zhruba 27 tisíc korun. „Někdy ke mně lidé chodí na návštěvu jen kvůli kávě,“ směje se fotbalistka.
Bühlová se v rozhovoru rozpovídala také o mentální přípravě. V minulosti si například vedla deník úspěchů, do kterého si každý večer zapisovala věci, které se jí během dne povedly. Nemuselo přitom jít o nic velkého. Stačilo třeba i to, že někomu podržela dveře. Pomáhalo jí to budovat sebevědomí a vnímat pozitivní okamžiky každodenního života.
Vedle osobních zajímavostí přišla řeč také na budoucnost její kariéry. Smlouva pětadvacetileté fotbalistky s Bayernem vyprší příští rok v létě a její jméno se v poslední době objevuje v souvislosti s možným zájmem zahraničních velkoklubů. Mezi nimi je také Barcelona.
Zájem o ni ostatně naznačila i hvězdná Aitana Bonmatíová, která prohlásila, že kdyby si mohla vybrat jednu hráčku, kterou by chtěla přivést do Barcelony, byla by to právě Bühlová. Německá reprezentantka to označila za obrovské uznání.
K případnému odchodu ze současného působiště se však zatím staví opatrně. „Upřímně, nevím. A nechci na sebe v tomto rozhodnutí vytvářet tlak,“ přiznala. Rozhodování je podle ní složité i kvůli nabitému programu, kdy se zápasy a tréninky střídají prakticky každé tři dny. Více prostoru chce proto věnovat této otázce během zimní přestávky.
Nevylučuje ani zahraniční angažmá. Důležité pro ni ale bude především to, aby se v novém prostředí cítila dobře. „Fotbal je v mém životě velké téma, ale není vším. Mohu podávat dobré výkony jen tehdy, když mi všechno ostatní také funguje,“ vysvětlila.