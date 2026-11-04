Třicetiletá Cunninghamová o svém rozhodnutí promluvila v podcastu No Hesitation. „Na určitých místech lidé věděli, kdo jsem, a nemohla jsem nikam chodit. Teď už nezáleží na tom, v jakém jsem státě nebo městě, je to všude,“ popsala basketbalistka. Prozradila také, že si najala ochranku, která s ní začne od následujícího týdne cestovat nepřetržitě.
„Je to trochu jiné. Vlastně vás to připravuje o běžnou rutinu,“ přiznala Cunninghamová, která si na novou realitu musí zvykat.
Nejde přitom pouze o běžnou pozornost fanoušků. Hráčka Indiany už dříve prozradila, že má zkušenosti s pronásledovateli. Podle jejích slov se o přibližně dvacet lidí, které označila za stalkery, zajímá také FBI. Jeden z mužů byl v minulosti dokonce zatčen kvůli podezření ze stalkingu a zastrašování.
Vedle bezpečnostních opatření se Cunninghamová může pochlubit také mimořádným růstem popularity na sociálních sítích. Mezi 8. květnem a 2. listopadem získala na Instagramu téměř 2,96 milionu nových sledujících. Její účet se tak rozrostl z přibližně 1,4 milionu na více než 4,35 milionu fanoušků.
Čísla jsou pozoruhodná i ve srovnání s největšími basketbalovými hvězdami. Cunninghamová získala více sledujících než dalších 49 nejsledovanějších hráček WNBA dohromady. Předčila také všechny basketbalisty NBA. Hvězda New York Knicks Jalen Brunson získala ve stejném období přibližně 1,05 milionu nových fanoušků, Victor Wembanyama pak 763 tisíc.
Co za tím je? Velkou pozornost vyvolaly její výroky o transgender sportovkyních v ženských soutěžích, které rozpoutaly bouřlivou debatu mezi fanoušky. V rozhovoru pro ESPN se zastala biologických žen: „Chci chránit mladé dívky v šatnách i ve sportu. Neměly by soutěžit proti biologickým mužům.“
Zároveň odmítla, že by její postoj pramenil z nenávisti vůči transgender komunitě. „Chci mít pochopení pro všechny, ale také chránit biologické ženy a jejich práva,“ dodala basketbalistka.
K nárůstu pozornosti přispěly také události přímo na palubovce. Cunninghamová se dostala do centra pozornosti například po vyhrocené konfrontaci s DeWannou Bonnerovou, při níž téměř dvě desítky sekund ukazovala na soupeřku prst což se stalo internetovým hitem.