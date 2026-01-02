Pětadvacetiletý útočník, jenž je spojován s přestupem do Manchesteru City za zhruba 65 milionů liber (1,9 miliardy korun), sdílel na Instagramu sestřih momentů z uplynulého roku. Vedle snímků s rodinou, přítelkyní či svým psem se opakovaně objevují odkazy na jeho křesťanskou víru – včetně záběrů ze křtu v moři.
„Ani nevím, kde začít. Láska byla nekonečná. Tyhle fotky ani zdaleka nevystihují celý příběh. Děkuji Bohu za ochranu, požehnání a za všechno, co v mém životě dělá. Rok 2026, jdeme na to,“ napsal Semenyo k příspěvku.
Na videu má oblečenou bílou košili a černé kalhoty, když ho další muž ponoří pod hladinu. Po vynoření se s úsměvem dívá k nebi. Na jedné z fotografií také drží figurku Krista se vzkazem „Ježíš tě miluje“.
Zájem velkoklubů
Přestože se očekává, že Semenyo brzy posílí tým trenéra Pepa Guardioly, kouč Bournemouthu Andoni Iraola jeho start v nejbližším ligovém zápase nevyloučil. „Není to jeho poslední zápas. Nemohu to říct na sto procent, ale myslím, že hrát bude. Proti Arsenalu doma bude důležitý,“ uvedl po remíze 2:2 s londýnskou Chelsea.
Manchester City už podle britských médií s klubem z jižní Anglie jedná a chce transfer dotáhnout v nejbližších dnech, aby posílil ofenzivu v náročné části sezony.
Semenyo patří mezi nejvýraznější hráče ligy. V 18 zápasech Premier League vstřelil devět gólů a na tři další přihrál. Zájem o něj kromě City projevily také Liverpool a Chelsea, které však nakonec z jednání vycouvaly.
Zda se Semenyo ještě objeví v dresu Bournemouthu, nebo už zamíří na Etihad Stadium, ukážou nejbližší dny.