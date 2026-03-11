Dončič potvrdil rozchod se snoubenkou. Hvězdu NBA nyní čeká bitva o dcery

Autor:
  18:00
Basketbalista Luka Dončič se poprvé veřejně vyjádřil k rozchodu se snoubenkou Anamarií Goltesovou. Hvězdný hráč Los Angeles Lakers zároveň uvedl, že se snaží přivést své dvě dcery do Spojených států, aby s ním mohly během sezony trávit více času.
Luka Dončič v zápas s Clippers.

Luka Dončič v zápas s Clippers. | foto: AP

Luka Dončič z Los Angeles Lakers se zlobí.
Luka Dončič v horovu s rozhodčím Marcem Davisem.
Zraněný Luka Dončič sleduje zápas LA Lakers.
Luka Dončič pózuje s dresem na tiskové konferenci po příchodu k Los Angeles...
54 fotografií

Informaci přinesl web ESPN, kterému Dončič poskytl krátké prohlášení. Tím ukončil několik měsíců spekulací o vztahu s partnerkou, se kterou byl zasnoubený od roku 2023.

„Miluji své dcery nade vše a dělám všechno pro to, aby mohly být během sezony se mnou. To ale nebylo možné, a proto jsem nedávno učinil těžké rozhodnutí a odvolal zasnoubení,“ uvedl slovinský basketbalista. „Všechno, co dělám, je pro jejich štěstí. Vždy budu bojovat o to, abych s nimi mohl být a dal jim co nejlepší život.“

lukadoncic

Happy birthday my little princess! You bring the most joy to my life! I love you, I miss you so much and I can’t wait to see you soon ❤️❤️

30. listopadu 2025 v 18:35, příspěvek archivován: 11. března 2026 v 11:36
oblíbit odpovědět uložit

Goltesová se v květnu loňského roku přestěhovala zpět do Slovinska, kde v prosinci přivedla na svět jejich druhou dceru Olivii. Dončič tehdy dokonce vynechal zápas a odletěl do rodné země, aby byl u porodu.

Podle ESPN však během této návštěvy došlo mezi partnery ke konfliktu poté, co basketbalista vyjádřil přání vzít starší dceru do Spojených států. Na místo byla přivolána policie, která podle záznamu „nezjistila žádné prvky trestného činu ani přestupku“.

Střelecký výkon tisíciletí v NBA! Adebayo dal 83 bodů a zařadil se za Chamberlaina

Hráč se ještě tentýž den vrátil do USA a svou bývalou partnerku ani dcery od té doby prý neviděl. „Ani nevím, jak to popsat. Stalo se toho hodně. Byl jsem při narození své dcery, což pro mě znamená všechno, ale rozhodně to byla horská dráha,“ řekl později novinářům.

Podle serveru TMZ nyní Goltesová v Kalifornii podala žádost o výživné na děti a úhradu nákladů na právní zastoupení. Zdroj obeznámený se situací zároveň uvedl, že Dončič obě jejich dcery Gabrielu a Olivii vždy finančně zajišťoval.

Dončič nedohrál, San Antonio v NBA vyhrálo derby. Pokračuje jízda Charlotte

Rodinné problémy přicházejí v době, kdy Dončič čelí i kritice na hřišti. NBA mu tento týden udělila pokutu 50 tisíc dolarů za „nevhodné a neprofesionální gesto“ směrem k rozhodčím během nedělního utkání proti New York Knicks. Komentátoři i fanoušci zároveň upozorňují na jeho časté protesty vůči sudím. Zároveň je ale Slovinec nejlepším střelcem ligy.

Vstoupit do diskuse
Témata: Luka Dončič, NBA
Tipsport - partner programu
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 11. 3. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Nymburk vs. TerstBasketbal - 5. kolo osmifinálové skupiny L - 11. 3. 2026:Nymburk vs. Terst //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:30
  • 1.36
  • 16.80
  • 3.47
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 6.14
  • 4.50
  • 1.54
Muchová vs. ŚwiatekováTenis - - 11. 3. 2026:Muchová vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
11. 3. 19:00
  • 2.51
  • -
  • 1.55
Garín vs. SvrčinaTenis - - 11. 3. 2026:Garín vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
11. 3. 20:10
  • 2.42
  • -
  • 1.49
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.32
  • 3.71
  • 3.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Dončič potvrdil rozchod se snoubenkou. Hvězdu NBA nyní čeká bitva o dcery

Luka Dončič v zápas s Clippers.

Basketbalista Luka Dončič se poprvé veřejně vyjádřil k rozchodu se snoubenkou Anamarií Goltesovou. Hvězdný hráč Los Angeles Lakers zároveň uvedl, že se snaží přivést své dvě dcery do Spojených států,...

11. března 2026

Bittner dospurtoval desátý. Ayuso skončil na Paříž–Nice, vedení se ujal Vingegaard

Český cyklista Pavel Bittner na týmovém soustředění.

Český cyklista Pavel Bittner skončil desátý ve spurtérském dojezdu třetí etapy závodu WorldTour Tirreno-Adriatico. Nejrychlejší byl v hromadném finiši v závěru 221 km dlouhé trasy, nejdelší v...

11. března 2026  17:11,  aktualizováno  17:47

Sáblíková: Metodějova desítka je dokonalá. Jílek vyhlíží návrat ke kořenům

Martina Sáblíková a Metoděj Jílek na posezonním setkání s novináři.

Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral...

11. března 2026  14:50,  aktualizováno  17:35

Sudí zpražil dorostence Komety, pak se omlouval: Mrzí mě to, mám být profesionál

Jiří Ondráček domlouvá Tomáši Seličovi v prvním utkání předkola play off.

Jedna věta a hned takové pozdvižení. Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček se omluvil za nevhodnou poznámku, kterou v pondělním zápase předkola play off hokejové extraligy mezi Kometou a Českými Budějovicemi...

11. března 2026  17:10

Kde má limit? Kopřiva překvapil hvězdu, že umí hrát dobře. Teď je táta na plný úvazek

Vít Kopřiva na turnaji v Rio de Janeiru

Měsíc strávil na turnajích v Jižní a Severní Americe, z daleké výpravy si přivezl pozitivní zápasovou bilanci 7:5, cenné body do světového žebříčku a také dosud největší kariérní úspěch. Díky tomu se...

11. března 2026  17:05

Po vyhazovu z F1 našel Ricciardo klid na farmě. Návrat k závodění nevylučuje

Daniel Ricciardo v roce 2024 v barvách týmu Racing Bulls.

Daniel Ricciardo byl léta jednou z nejvýraznějších osob formule 1, jeho odchod v roce 2024 ale slavný nebyl. Ještě před koncem sezony ho tým Racing Bulls nahradil Liamem Lawsonem a australský...

11. března 2026  16:35

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Další konkurence pro Česko. Start Tour v roce 2029 chce hostit také Německo

Wout van Aert ujíždí ve stoupání na Montmartre i Tadeji Pogačarovi.

O start cyklistické Tour de France v roce 2029, který by chtělo hostit Česko, má zájem také Německo. Takzvaný Grand Départ chce uspořádat v Berlíně ke 40. výročí pádu Berlínské zdi. Thomas Hofmann ze...

11. března 2026  16:22

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Eliáš po zápase legend vzpomíná na epizodku v Pardubicích: Byl to skvělý čas!

Patrik Eliáš před zápasem hokejových legend v Pardubicích.

Tuhle epizodku si reálně vybaví pardubičtí fanoušci odhadem tak ročníku 1992 a starší. Patrik Eliáš, vedle vrstevníka Milana Hejduka největší hvězda víkendové exhibice NHL Den hokeje v Česku v...

11. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Colorado vytočil trest pro hvězdu. Že zranil gólmana? To je mi jedno, vztekal se trenér

Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu.

Měl to být mimo jiné souboj dvou nejlepších hokejistů současnosti. Connor McDavid proti Nathanu MacKinnonovi. A také byl, jen trval necelé dvě třetiny. Pak lídr Colorada zamířil do kabiny, od...

11. března 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.