Informaci přinesl web ESPN, kterému Dončič poskytl krátké prohlášení. Tím ukončil několik měsíců spekulací o vztahu s partnerkou, se kterou byl zasnoubený od roku 2023.
„Miluji své dcery nade vše a dělám všechno pro to, aby mohly být během sezony se mnou. To ale nebylo možné, a proto jsem nedávno učinil těžké rozhodnutí a odvolal zasnoubení,“ uvedl slovinský basketbalista. „Všechno, co dělám, je pro jejich štěstí. Vždy budu bojovat o to, abych s nimi mohl být a dal jim co nejlepší život.“
Goltesová se v květnu loňského roku přestěhovala zpět do Slovinska, kde v prosinci přivedla na svět jejich druhou dceru Olivii. Dončič tehdy dokonce vynechal zápas a odletěl do rodné země, aby byl u porodu.
Podle ESPN však během této návštěvy došlo mezi partnery ke konfliktu poté, co basketbalista vyjádřil přání vzít starší dceru do Spojených států. Na místo byla přivolána policie, která podle záznamu „nezjistila žádné prvky trestného činu ani přestupku“.
|
Střelecký výkon tisíciletí v NBA! Adebayo dal 83 bodů a zařadil se za Chamberlaina
Hráč se ještě tentýž den vrátil do USA a svou bývalou partnerku ani dcery od té doby prý neviděl. „Ani nevím, jak to popsat. Stalo se toho hodně. Byl jsem při narození své dcery, což pro mě znamená všechno, ale rozhodně to byla horská dráha,“ řekl později novinářům.
Podle serveru TMZ nyní Goltesová v Kalifornii podala žádost o výživné na děti a úhradu nákladů na právní zastoupení. Zdroj obeznámený se situací zároveň uvedl, že Dončič obě jejich dcery Gabrielu a Olivii vždy finančně zajišťoval.
|
Dončič nedohrál, San Antonio v NBA vyhrálo derby. Pokračuje jízda Charlotte
Rodinné problémy přicházejí v době, kdy Dončič čelí i kritice na hřišti. NBA mu tento týden udělila pokutu 50 tisíc dolarů za „nevhodné a neprofesionální gesto“ směrem k rozhodčím během nedělního utkání proti New York Knicks. Komentátoři i fanoušci zároveň upozorňují na jeho časté protesty vůči sudím. Zároveň je ale Slovinec nejlepším střelcem ligy.