Husí kůže české hvězdy kung-fu: čínsky si zazpívala s idolem Jackiem Chanem

A zvládnout písničku čínsky byla pro všechny cizince výzva.
„Nejtěžší část kempu,“ smál se dvacetiletý sportovec z Loun po dnech plných úderů, přemetů, skoků a dalších akrobatických kousků. „Anglický překlad jsme neměli, ale naštěstí jsme se slova nemuseli učit zpaměti. Koukali jsme na velkou obrazovku, kde pod čínskými znaky běžel i přepis v latince. Potřebovali jsme tedy hlavně znát melodii.“
Dvacetiletý Čech a další vybraní vyznavači bojových umění se postavili spolu s dětmi a umělci na majestátní pódium s nasvíceným ruským kolem v pozadí, kde končil 7. ročník Mezinárodního týdne akčních filmů Jackieho Chana. Populární sedmdesátník, hlavní hvězda večera v čínském Charbinu, zazpíval píseň Kéž mír obejme svět.
|
Český středoškolák hvězdou kung-fu, hostil ho Jackie Chan: Je usměvavý a milý!
„Absolutně neuvěřitelný zážitek. Už loni, když jsme Jackieho viděli naživo poprvé, to bylo nezapomenutelné. A když jsme teď s ním vyšli na stage, měl jsem z toho husí kůži,“ vyznal se dvojnásobný mistr světa v kung-fu. „Jackie na 72 let nevypadá ani náhodou, je stále vitální. Podle mě bude točit tak do devadesáti.“
Součástí filmového festivalu byly i oslavy velkého jubilea, 50. výročí Chanova kaskadérského týmu. Už den předem s ním všechny generace jeho štábu povečeřely v obřím hotelovém sálu. „Promluvil samotný Jackie, postupně nás volal na pódium a představoval, pouštěla se vzpomínková videa a sestřihy z natáčení. A také šoty z našich kempů, takže i my byli na velkém plátně,“ potěšilo Korence.
Stejně tak setkání se svými filmovými idoly. „Nejzajímavější bylo s Maxem Huangem, který nás loni trénoval a hraje Kung Laa v novém Mortal Kombatu 2. A pak se Zhenweim Wangem, hlavním záporákem z Karate Kida,“ vyjmenoval postavy a herce z kultovních bijáků, které patří mezi jeho oblíbené.
Festival den nato končil galavečerem, jemuž na pompéznosti neubral ani déšť. Odstartovala ho choreografie různých skupin se zbraněmi ve stylu kung-fu, předávání filmový cen se prolínalo s hudebními vystoupeními. A dvakrát zazpíval i sám slavný rodák z Hongkongu.
„Než jsme vyšli na pódium, čekal před námi asi dva metry. Vypadal klidně. Na osobní setkání tentokrát nebyl čas,“ prozradil Korenc. „On totiž nebyl ani na kempu, na oslavy přiletěl přímo z natáčení nového filmu z Kazachstánu. Jeho hlavní trenér tam dokonce zůstal. Kdekoli se Chan objevil, všichni z něj byli unesení. Jackie v Číně znamená hrozně moc.“
Na JC Action Film Camp se Korenc, kterého Americká aliance bojových umění zapsala do Knihy legend jako nejmladšího v historii, dostal potřetí za sebou. „Když už jste tam byl, máte mnohem větší šanci, že vás vyberou znovu. Očividně je moje práce zajímá. Kempy pro dospělé se konaly už čtyři, já vynechal jen první, protože mi tehdy ještě nebylo osmnáct.“
|
Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě
Loni Korenc a spol. replikovali třeba Chanovu scénu z Legendy o opilém Mistrovi. „Letos jsme pracovali ve větších skupinách a měli jsme za celý kemp jeden větší projekt. Tréninky byly jiné, tentokrát zaměřené spíš na box, vedl je Jackieho boxerský trenér.“
Korenc na podzim nastupuje na soukromou vysokou školu, bude studovat kriminologii a kriminalistku v Praze. A příští léto by rád znovu zavítal do Číny. Ostatně, možná se mu už pootevřely dveře přímo do Chanovy kaskadérské party. „Všichni jsme si opakovali větu, kterou Jackie pronesl. A to, že jsme nová generace jeho týmu.“