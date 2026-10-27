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Hromadná potyčka v istanbulském derby. Hráči se prali na zemi, zasahovala i policie

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  12:56
Po závěrečném hvizdu se na hřišti strhla mela.

Po závěrečném hvizdu se na hřišti strhla mela. | foto: Profimedia.cz

ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 26: Players clash on the pitch during the Turkish...
Fotbalisté Galatasaraye porazili v istanbulském derby Fenerbahce 2:1, v závěru...
Po závěrečném hvizdu se na hřišti strhla mela.
Emoce na hřišti plály od úvodních vteřin.
5 fotografií
Fotbalisté Galatasaraye porazili v istanbulském derby Fenerbahce 2:1, konec utkání ale zastínila hromadná potyčka. Hráči se vzájemně strkali, jeden z nich chytil soupeře kolem krku a rozhodčí po závěrečném hvizdu rozdal dvě červené karty. Přitom první konflikt přišel už dvanáct sekund po úvodním výkopu.

Po dlouhém nákopu brankáře Edersona se o míč střetli obránce Galatasaraye Abdülkerim Bardakci a útočník Fenerbahce Romelu Lukaku. Jejich souboj rychle přerostl v hádku a kolem obou hráčů se seběhli další fotbalisté. Na hřiště musel přispěchat i asistent rozhodčího, aby pomohl situaci uklidnit.

Lukaku se svým soupeřem pokračoval ve slovní konfrontaci, drobné strkanice ve vyhroceném derby probíhaly celý zápas.

Domácí Galatasaray si během duelu díky dvěma gólům Victora Osimhena vypracoval náskok, který Fenerbahce už nedokázalo smazat. Hosté sice po změně stran snížili, konečný výsledek 2:1 ale znamenal vítězství domácích. Po závěrečném hvizdu se do sebe hráči obou týmů pustili.

Do konfliktu se zapojili Roland Sallai z Galatasaraye a Kerem Aktürkoglu z Fenerbahce. Potyčka postupně přerostla v hromadnou strkanici, do které se přidali další hráči i členové realizačních týmů.

Nejvyhrocenější moment nastal při střetu domácího kapitána Bardakciho s obráncem Fenerbahce Archiem Brownem. Ten soupeře sevřel kolem krku a oba fotbalisté následně skončili na trávníku. Ostatní hráči se je snažili od sebe odtrhnout, situaci musela řešit také pořadatelská služba a policie.

Emoce na hřišti plály od úvodních vteřin.

Rozhodčí po potyčce udělil červenou kartu oběma hlavním aktérům tohoto střetu, tedy Bardakcimu a Brownovi. Sallai s Aktürkogluem dostali žluté karty.

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