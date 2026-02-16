Krejčí v bahně. FA Cup v Grimsby nabídl fotbal v extrémních podmínkách

David Chuchma
  12:44
Místo trávníku spíš rozorané pole. Nedělní duel FA Cupu v anglickém Grimsby se změnil v extrémní zkoušku, v níž se fotbal podřídil bahnu, vodě a klouzajícím hráčům. Wolverhampton na šíleném povrchu uspěl a postoupil dál, celý zápas odehrál i český obránce Ladislav Krejčí.
Duel 4. kola anglického FA Cupu mezi Grimsby a Wolverhamptonem se proměnil v...

Duel 4. kola anglického FA Cupu mezi Grimsby a Wolverhamptonem se proměnil v blátivou podívanou. (15. února 2026) | foto: Reuters

Bahnitý trávník na Blundell Parku během utkání FA Cupu mezi Grimsby a Wolves....
Duel 4. kola anglického FA Cupu mezi Grimsby a Wolverhamptonem se proměnil v...
Duel 4. kola anglického FA Cupu mezi Grimsby a Wolverhamptonem se proměnil v...
Duel 4. kola anglického FA Cupu mezi Grimsby a Wolverhamptonem se proměnil v...
14 fotografií

Už od úvodních minut bylo jasné, že tohle nebude zápas o kombinaci a krásu.

Hřiště na Blundell Parku bylo po vydatných deštích rozmočené, místy plné kaluží a během utkání se jeho stav dál zhoršoval. Míč se zastavoval ve vodě, hráči podkluzovali a bílé čáry postupně mizely v bahně.

Fotbal se proměnil v boj o přežití. Náročné podmínky braly oběma týmům možnost hrát technicky a duel připomínal spíš návrat do dávné minulosti nejstarší anglické soutěže, kdy rozhodovala síla, odolnost a jednoduchost.

NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Hráči Wolves nakonec extrémní podmínky zvládli lépe. O postupu na hřišti týmu 4. nejvyšší soutěže rozhodla jediná střela na branku, která skončila gólem.

Celý zápas v těžkém terénu absolvoval i český reprezentant Ladislav Krejčí, jenž si v defenzivě musel poradit nejen se soupeři, ale hlavně s nepředvídatelným povrchem.

Mělo by se na takovém hřišti hrát profesionální utkání?

celkem hlasů: 35

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
