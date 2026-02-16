Už od úvodních minut bylo jasné, že tohle nebude zápas o kombinaci a krásu.
Hřiště na Blundell Parku bylo po vydatných deštích rozmočené, místy plné kaluží a během utkání se jeho stav dál zhoršoval. Míč se zastavoval ve vodě, hráči podkluzovali a bílé čáry postupně mizely v bahně.
Fotbal se proměnil v boj o přežití. Náročné podmínky braly oběma týmům možnost hrát technicky a duel připomínal spíš návrat do dávné minulosti nejstarší anglické soutěže, kdy rozhodovala síla, odolnost a jednoduchost.
Hráči Wolves nakonec extrémní podmínky zvládli lépe. O postupu na hřišti týmu 4. nejvyšší soutěže rozhodla jediná střela na branku, která skončila gólem.
Celý zápas v těžkém terénu absolvoval i český reprezentant Ladislav Krejčí, jenž si v defenzivě musel poradit nejen se soupeři, ale hlavně s nepředvídatelným povrchem.