V pátek odstartovalo další mistrovství světa v ledním hokeji, které letos hostí švýcarská města Curych a Fribourg. Český i československý hokej během historie světových šampionátů zažil řadu nezapomenutelných momentů, dramatických obratů i zlatých oslav a fanoušci doufají, že také letošní turnaj přinese další slavné okamžiky. Připomeňte si legendární góly a hráče, kteří rozhodovali klíčové bitvy mistrovství světa a navždy se zapsali do hokejové historie.
Českoslovenští hokejisté pod vedením slovensko-kanadského trenéra Mikea Buckny ukázali svou sílu na domácím mistrovství světa v roce 1947. Soupeřům postupně nadělovali vysoké příděly, ať už v zápasech s Rumunskem (23:1), Rakouskem (13:5), Polskem (12:0) nebo Švýcarskem (6:1). Největší debakl tehdy schytala Belgie (24:0). Hlavní postavou utkání byl Vladimír Zábrodský (na fotce uprostřed), jenž sám vstřelil dvanáct branek. Přesné přihrávky mu připravovali jeho spoluhráči z útoku Ladislav Troják (vlevo) a Stanislav Konopásek (vpravo). První československý útok nastřílel na turnaji dohromady 46 gólů a výrazně pomohl k historicky prvnímu titulu mistrů světa.
Mistrovství světa v roce 1959 nabídlo jeden z nejslavnějších momentů tehdejšího československého hokeje. Domácí reprezentace v závěru zápasu s favorizovanou Kanadou držela těsné vedení a soupeř stupňoval tlak. Hrající trenér Kanaďanů Ike Hildebrand dvě minuty před koncem odvolal brankáře a zkusil hru vabank. Karol Fako ale získal puk, poslal ho přes celé kluziště k červené čáře na rozjetého Miroslava Vlacha a ten už za obrovského jásotu fanoušků dopravil kotouč do prázdné branky. Československo zvítězilo 5:3, jako jediný tým na turnaji porazilo mistry světa a nakonec získalo bronzové medaile.
Josef Černý patřil dlouhá léta k nejvýraznějším osobnostem československé reprezentace. V národním týmu odehrál 210 zápasů a vstřelil 75 branek, do historie se ale nesmazatelně zapsal především jeho gól proti Sovětskému svazu na mistrovství světa v roce 1969. Turnaj ve Stockholmu se konal jen několik měsíců po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Duel se Sověty proto měl mimořádně emotivní náboj. Právě Černý tehdy gólem pojistil vítězství 2:0, které v Československu vyvolalo obrovskou vlnu nadšení.
Světový šampionát v roce 1972 přinesl jeden z nejslavnějších soubojů Československa se Sovětským svazem. Národní tým tehdy čelil obrovskému favoritovi, který vládl světovému hokeji téměř nepřetržitě celé desetiletí. Klíčovým mužem zápasu se stal Jaroslav Holík. Nejprve sice chybou při rozehrávce pomohl Sovětům ke snížení, vzápětí ale vše napravil po průniku středem hřiště. Místo očekávané přihrávky Janu Klapáčovi překvapivě vystřelil a jeho nenápadný pokus skončil za zády legendárního Vladislava Treťjaka. Československo nakonec duel zvládlo 3:2 a výrazně se přiblížilo titulu mistrů světa.
Jedním z hrdinů mistrovství světa 1977 ve Vídni se stal Bohuslav Ebermann. Ve finálové skupině proti Švédsku vstřelil rozhodující gól, který výrazně přiblížil Československu další titul mistrů světa. Jeho slavná akce začala únikem po křídle a skončila bekhendovým zakončením za záda švédského brankáře Görana Högosty. Do paměti fanoušků se zapsala i legendární komentátorova hláška: „Bohuslav Ebermann, rychlík Expres z Plzně“.
Domácí mistrovství světa v Praze v roce 1978 mělo být potvrzením československé dominance. Po triumfech v Katovicích a Vídni mohl národní tým získat třetí titul mistrů světa v řadě a navázat na mimořádně silnou generaci 70. let. Do role kapitána byl tehdy pasován Ivan Hlinka, centr prvního útoku a jedna z hlavních tváří reprezentace. Rozhodující duel proti Sovětskému svazu ale přinesl obrovské drama i kontroverzi. Za stavu 0:2 dopravil Jiří Holík po souboji s obráncem puk i s brankářem Vladislavem Treťjakem za brankovou čáru, rozhodčí však gól neuznali. Ve třetí třetině ještě Hlinka snížil na 1:3 a vykřesal naději, další potřebný gól už ale českoslovenští hokejisté nepřidali. Místo vysněného hattricku tak odstartovala další dominantní éra Sovětského svazu.
Mistrovství světa 1985 v Praze znamenalo konec sedmileté nadvlády Sovětského svazu. Tým trenéra Luďka Bukače tehdy ve finálové skupině zvládl i klíčový duel proti Kanadě, za kterou nastoupila řada budoucích hokejových superhvězd. Hlavní postavou utkání se stal útočník Dukly Jihlava Jiří Šejba. Československý forvard vstřelil hattrick, přičemž jeho třetí gól patří dodnes mezi nejslavnější momenty domácího hokeje. V oslabení vystihl puk v obranném pásmu, položil na led legendárního Scotta Stevense a po forhendové kličce skóroval. Právě tehdy zazněla i ikonická hláška komentátora Jana Slepičky: „Tak to je den Jirky Šejby.“
Světový šampionát v roce 1996 ve Vídni odstartoval novou zlatou éru českého hokeje. Národní tým prošel turnajem ve velké pohodě a ve finále narazil na favorizovanou Kanadu. Ještě necelou půlminutu před koncem třetí třetiny byl stav vyrovnaný 2:2 a zápas směřoval do prodloužení. Pak ale přišel moment Martina Procházky. Český útočník 19 vteřin před sirénou prostřelil hvězdného brankáře Curtise Josepha a rozpoutal obrovskou euforii. Definitivní pojistku následně přidal gólem do prázdné branky Jiří Kučera. Česko po vítězství 4:2 slavilo první titul mistrů světa po jedenácti letech.
Finále mistrovství světa 1999 mělo netradiční formát na dvě vítězná utkání. Češi v Lillehammeru narazili v boji o zlato na Finsko, první zápas vyhráli, ve druhém ale byli úspěšnější domácí hokejisté Suomi. O titulu tak muselo rozhodnout prodloužení. Právě v něm se hrdinou stal útočník Jan Hlaváč. Jeho přesná trefa rozhodla o zisku zlata a zároveň odstartovala slavný český zlatý hattrick na světových šampionátech.
Mistrovství světa 2001 v Německu završilo jednu z nejslavnějších ér českého hokeje. Národní tým tehdy útočil na třetí titul mistrů světa v řadě a ve finále proti Finsku musel o zlato bojovat až v prodloužení. Za stavu 2:2 přišla v nastaveném čase legendární akce. Pavel Patera vybojoval puk u mantinelu a vyslal Davida Moravce do samostatného úniku. Český útočník si bekhendovou kličkou poradil i s finským brankářem a v čase 10:38 rozhodl o vítězství. Moravcův gól přinesl reprezentaci zlatý hattrick a definitivně zpečetil dominantní období českého hokeje na přelomu tisíciletí.
Vídeňský světový šampionát v roce 2005 byl posledním velkým turnajem slavné zlaté generace. Radek Dvořák se během šampionátu střelecky trápil, rozhodující chvíli si ale schoval na semifinále proti Švédsku. Vyrovnaný duel dospěl až do prodloužení. Marek Židlický přenechal puk na útočné modré čáře Dvořákovi a odchovanec českobudějovického hokeje tvrdou ranou prostřelil Henrika Lundqvista.
Dvořákův kotouč ještě musel potvrdit videorozhodčí, nakonec ale bylo jasno a Česko postoupilo po výhře 3:2 do finále.
Ve finále téhož turnaje se zapsal mezi české hrdiny také Josef Vašíček. Při svém druhém startu na mistrovství světa pomohl národnímu týmu k titulu a vítězství nad Kanadou 3:0 zpečetil gólem do prázdné branky. Rodák z Havlíčkova Brodu během kariéry nastupoval v NHL i KHL, zahrál si na olympijských hrách, Světovém poháru i dalších světových šampionátech. Právě vídeňský turnaj v roce 2005 ale proměnil ve svůj největší reprezentační triumf.
O rok později na mistrovství světa v Lotyšsku prožil svůj velký moment také Zbyněk Irgl. Český tým šel do čtvrtfinále až ze čtvrtého místa a proti silnému Rusku nebyl favoritem. Přesto vedl už 3:1, soupeř ale dokázal srovnat a rozhodnout muselo prodloužení. Právě v něm přišel jeho moment slávy.
David Výborný vyhrál vhazování v útočném pásmu a ostravský rodák Irgl následně přesnou střelou poslal Česko do semifinále. Národní tým pak vyřadil i Finsko a postoupil až do boje o zlato. Ve finále sice Češi nestačili na Švédsko, stříbrná medaile ale byla po průběhu turnaje považována za velký úspěch.
Mistrovství světa 2010 v Německu přineslo jeden z nejslavnějších momentů českého hokeje. Podceňovaný tým Vladimíra Růžičky se v semifinále proti Švédsku ocitl jen pár vteřin od vyřazení. Ještě v poslední minutě totiž prohrával 1:2. Patnáct vteřin před koncem se vhazovalo ve švédském obranném pásmu. Po souboji za brankou vybojoval Jakub Voráček puk a poslal ho na modrou čáru, kde číhal Karel Rachůnek. Obránce českého týmu se tvrdou ranou sedm vteřin před sirénou trefil přesně a poslal zápas do prodloužení. Češi nakonec zvládli semifinále po samostatných nájezdech a ve finále následně porazili i favorizované Rusko. Rachůnkův gól se tak stal symbolem nečekané zlaté cesty českého týmu.
Na zlatém triumfu v Německu měl výrazný podíl také Jakub Klepiš. Ve finále proti favorizovanému Rusku totiž český útočník otevřel skóre už po několika vteřinách hry a šokoval hvězdného soupeře hned v úvodu zápasu.
Češi díky skvělému startu získali sebevědomí a Rusové se dlouho nemohli dostat do hry. Právě Klepišova rychlá trefa nakonec výrazně pomohla národnímu týmu k zisku zlatých medailí.
Přestože mistrovství světa 2017 ve Francii nepřineslo českému týmu medaili, jeden moment utkvěl v paměti řady fanoušků dodnes. Ve skupinovém zápase s Finskem totiž národní tým po první třetině prohrával 0:3 a vše směřovalo k porážce. Ve třetí třetině ale přišel velký obrat. Nejprve snížili Roman Horák a Radko Gudas, a když už zbývaly jen desítky vteřin, dostal se puk po nepovedené střele Davida Pastrňáka k Janu Kovářovi. Český útočník 23 vteřin před koncem vyrovnal na 3:3 a poslal zápas do nájezdů, v nichž Češi dokonali obrat. Fanoušci dodnes vzpomínají nejen na Kovářův gól, ale i na emotivní komentář Roberta Záruby, který v euforii málem poškodil vysílací techniku.
Jedním z posledních velkých zápisů do historie českého hokeje se stal gól Davida Pastrňáka ve finále domácího mistrovství světa 2024 v Praze. Česká reprezentace čekala na zlato dlouhých čtrnáct let a největší hvězda týmu se během turnaje střelecky trápila. Její chvíle ale přišla v tom nejdůležitějším okamžiku. Finále se Švýcarskem dlouho směřovalo k bezbrankovému prodloužení. V 50. minutě však po vyhraném vhazování a rychlé kombinaci vypálil Pastrňák z první přesně k pravé tyči a poslal Česko do vedení.
O chvíli později pak definitivní pojistku do prázdné branky přidal David Kämpf. Pastrňák během turnaje pomáhal týmu i bez bodového zápisu, poutal na sebe pozornost soupeřů a vytvářel prostor spoluhráčům. Ve finále ale přišel jeho jediný a zároveň nejdůležitější bod na šampionátu, a tím byl zlatý gól, který vrátil český hokej na světový trůn.
