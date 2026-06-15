Přestože zápas hostila domácí reprezentace USA, Newmanová dorazila v kanadském dresu. Na sociálních sítích následně sdílela sérii fotografií přímo z utkání a přidala i zamyšlení nad tím, jak podobné sportovní události dokážou spojovat lidi napříč zeměmi, kulturami i rozdílnými názory.
„Hrdá Kanaďanka na zápase mistrovství světa v USA. Sledovat, jak se scházejí fanoušci z celého světa, mi vždy připomene, proč miluji mezinárodní sport,“ napsala.
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Olympijský bronz, twerk i zákaz činnosti. Tyčkařka teď kývla Victoria’s Secret
Na fotografiích se objevila i po boku další sportovkyně, bývalé americké gymnastky a influencerky Gracie Kramerové. Ze snímků na sociálních sítích navíc vyplynulo, že obě sledovaly utkání ze soukromé lóže společnosti YouTube.
Newmanová na sebe výrazně upozornila během olympijských her v Paříži. Kromě zisku bronzové medaile tehdy vzbudila pozornost také spontánní oslavou, když po úspěšném skoku před tribunami zatwerkovala. To jí přineslo miliony zhlédnutí na sociálních sítích i řadu nových fanoušků.
Téměř dvaatřicetiletá Kanaďanka momentálně tráví čas v Los Angeles. Fanouškům už dříve prozradila, že se tam přestěhovala za novými životními i pracovními příležitostmi.
Atletické kariéře se totiž aktuálně naplno věnovat nemůže. Od loňského roku si odpykává dvacetiměsíční zákaz činnosti za trojí zmeškání neohlášené dopingové kontroly během jednoho roku. Suspendace kanadské tyčkařky vyprší až v srpnu 2027.
Že se během nucené pauzy poohlíží i po projektech mimo svět sportu, naznačila Newmanová už na začátku května, kdy na Instagramu oznámila, že dostala pozvánku na osobní casting značky Victoria’s Secret. „Brzy na viděnou, Victoria’s Secret,“ napsala tehdy svým sledujícím.