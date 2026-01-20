Barcelona dorazila do Prahy v luxusu. Hráči přiletěli v oblecích za statisíce

Fotbalisté Barcelony přiletěli do Prahy po poledni pravidelnou linkou Turkish Airlines. Do české metropole dorazili stylově – v luxusním oděvu od americké značky Amiri, se kterou klub uzavřel dlouhodobé partnerství. Ubytovali se v pětihvězdičkovém hotelu na Malé Straně, kam dorazili krátce po třinácté hodině.

K přepravě týmu byl nasazen širokotrupý Boeing 777-3F2(ER), který aerolinky běžně využívají na dálkových a kapacitně náročných linkách. Když z jeho útrob hráči vystupovali, zaujali pozornost fotografů jednotnými a luxusními obleky, které často využívají při evropských a finálových zápasech či oficiálních cestách.

Barcelona dorazila do Prahy ve sladěných luxusních oblecích. Hráči při příletu zaujali jednotným stylem i značkovým outfitem.
Barcelona dorazila do Prahy ve sladěných luxusních oblecích. Hráči při příletu zaujali jednotným stylem i značkovým outfitem.
Barcelona dorazila do Prahy ve sladěných luxusních oblecích. Hráči při příletu zaujali jednotným stylem i značkovým outfitem.
Barcelona dorazila do Prahy ve sladěných luxusních oblecích. Hráči při příletu zaujali jednotným stylem i značkovým outfitem.
Barcelona dorazila do Prahy ve sladěných luxusních oblecích. Hráči při příletu zaujali jednotným stylem i značkovým outfitem.
Cena jednoho se podle dostupných informací pohybuje kolem 100 tisíc korun. Modely určené pro hráče a klubové vedení nejsou běžně dostupné v prodeji pro veřejnost. Značka obleky vyrábí na zakázku a spolupráce se vztahuje nejen na mužský tým, ale i na ženské družstvo a vrcholné představitele klubu.

Po příletu zamířil tým autobusem na Malou Stranu, kde je ubytován v luxusním hotelu Mandarin Oriental. Ten je součástí celosvětové hotelové sítě a v Praze sídlí v historické budově bývalého kláštera.

Ubytování se snídaní se v něm dá sehnat přibližně od osmi tisíc korun. Zájemci o luxus ale mohou za nejlepší apartmány zaplatit za noc i padesát tisíc korun.

