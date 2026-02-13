Hovor jsem prostě vytípl. Německý sáňkař po zlatě odmítl telefonovat s kancléřem

David Chuchma
  12:18
Zlatý olympijský sen zakončil německý sáňkař Max Langenhan nečekaně trapným momentem. Gratulační telefonát od německého kancléře Friedricha Merze omylem odmítl, netušil totiž, kdo mu volá.
Německý sáňkař Max Langenhan na stupni vítězů se zlatou medailí (8. února 2026)

Německý sáňkař Max Langenhan na stupni vítězů se zlatou medailí (8. února 2026) | foto: Reuters

Zlatý Max Langenhan, stříbrný Jonas Mueller z Rakouska a bronzový Dominik...
Zlatý Němec Max Langenhan, stříbrný medailista Jonas Mueller a bronzový Dominik...
Max Langenhan slaví zisk zlaté medaile (8. února 2026)
Němec Max Langenhan na Světovém poháru v Siguldě.
6 fotografií

Ráno po svém triumfu v jízdě jednotlivců na zimních olympijských hrách v Cortině sledoval Langenhan gratulační video, když mu zazvonil telefon z neznámého čísla.

„Ten hovor jsem prostě vytípl,“ popsal pro server sport1. Až později zjistil, že se mu snažil dovolat samotný kancléř Friedrich Merz.

Renesanční bytost krok od nesmrtelnosti. Jak ani Kimová nedotáhla zlatý hattrick

„Bylo to malé faux pas,“ přiznal s nadhledem po čtvrtečním závodě týmové štafety, ve kterém přidal druhé olympijské zlato.

Historka pobavila i jeho reprezentační kolegy Julii Taubitzovou a Tobiasa Wendla, kteří se smíchu neubránili.

Rodák z Durynska se následně rozhodl kancléři veřejně omluvit. „Milý Friedrichu… tedy vlastně vážený pane Merzi. Moc se omlouvám. Snad se nám v příštích dnech podaří si ještě zavolat. Každopádně jsem hrdý,“ vzkázal s úsměvem.

O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Langenhan vybojoval své první olympijské zlato už v neděli v Cortině. Kancléř Merz mu poté veřejně gratuloval na sociálních sítích a výkon označil za senzační. O několik dní později německý sáňkařský tým potvrdil dominanci i v týmové soutěži.

Jak jsem to vlastně jela? Euforie vymazala Novákové paměť. A teď Světový pohár!

Němečtí sáňkaři patřili v severní Itálii k nejúspěšnějším výpravám. V pěti olympijských závodech dokázali získat pět medailí a výrazně se podepsali pod jednu z nejpovedenějších kapitol německé účasti na letošních hrách.

