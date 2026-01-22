Video se stalo hitem sociálních sítí a vyvolalo bouřlivou debatu.
Na záběrech pořízených nejspíš jiným závodníkem je vidět muž s brýlemi, s mobilem v ruce a s batohem na zádech na trati nedělního hongkongského maratonu. Ale také společně s batoletem, které má připevněné k tělu a které se s každým závodníkovým krokem pohupuje.
Podle médií byly záběry pořízeny někde mezi 5. a 10. kilometrem závodu na dálnici West Kowloon Highway. Závodníkovo číslo A2055 má připevněno dítě na své růžové kombinéze, podle všeho běžec do závodu odstartoval už v první vlně.
Záběry vyvolaly negativní reakce. „Kdyby zakopl či spadl, dítě mohlo utrpět otřes mozku,“ píše jeden z diskutujících. Další se ptají, jak běžec mohl projít několika kontrolami, aniž by si zvláštní situace kdokoliv všiml.
Muž podle oficiálních údajů odstartoval v 6:25 hodin místního času, organizátoři ho zastavili na 15. kilometru, po více než dvou a půl hodinách závodu, a nařídili mu opustit trať.
Později uvedli, že běžce diskvalifikovali za porušení pravidel závodu zakazující „doprovázet kojence, děti mladší 16 let nebo kohokoliv, kdo nemá platné startovní číslo“.
Asociace pořádající maraton už muži zakázala účast na dalších akcích. „Běžci se musí řídit oficiálními pravidly soutěže a zdržet se jakéhokoliv jednání během závodu, které by mohlo představovat nebezpeční pro ně samotné či pro ostatní,“ uvedla organizace v prohlášení.
A případem se zabývá také místní policie pro podezření z týrání dětí, uvedla hongkongská policie den po závodu. Zatím nikoho nezatkla.
Jak uvedl list South China Morning Post, policie už muže z jihozápadní čínské provincie Kuang-si kontaktovala za účelem dalšího vyšetřování.