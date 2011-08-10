Roman Červenka je synonymem pro oddanost reprezentaci a sportovní dlouhověkost. Dvojnásobný mistr světa letos překonal Davida Výborného a stal se nejaktivnějším hráčem v historii samostatné České republiky, v rámci československého hokeje je ale konkurence výrazně vyšší. Připomeňte si v galerii největší držáky reprezentace.
Roman Červenka je nejaktivnějším reprezentantem samostatné České republiky. Dosavadní rekord Davida Výborného překonal už v únoru 2026 na olympiádě, kdy proti Francii odehrál svůj 220. zápas za národní tým.
V národním týmu působí Červenka od roku 2009. Je dvojnásobným mistrem světa: zlato získal v roce 2010 a znovu v roce 2024, kdy dovedl český tým k domácímu titulu jako kapitán. Písmeno C má ostatně na dresu pravidelně od roku 2022. Úplně poprvé byl lídrem už v roce 2018. Kapitánem zůstal i pro MS 2026 ve Švýcarsku.
Útočník David Výborný za národní tým odehrál 219 zápasů, čímž se na dlouhou dobu stal rekordmanem samostatné české reprezentace. Titul mistra světa získal hned pětkrát: byl u zlatého hattricku z let 1999–2001 i u triumfů v letech 2005 a 2010. V roce 2005 byl kapitánem národního týmu.
Po hráčské kariéře zůstal spojený s hokejem a v roce 2025 se dočkal dalšího velkého ocenění, když byl uveden do Síně slávy IIHF.
Jiří Holík je dodnes absolutním rekordmanem reprezentace v počtu startů. V národním týmu odehrál 319 utkání a vstřelil 132 branek. S reprezentací odehrál od poloviny 60. let do konce 70. let čtrnáct turnajů v řadě a v letech 1972, 1976 a 1977 získal tři tituly mistra světa.
Po hráčské kariéře se věnoval i trenérské práci. Učil také zeměpis a tělocvik. V 90. letech šéfoval Dukle Jihlava.
Obránce Oldřich Machač v československé reprezentaci nastoupil do 293 zápasů a dal 37 gólů. Patřil ke zlaté generaci 70. let a stejně jako Holík slavil světové tituly v letech 1972, 1976 a 1977. Jeho reprezentační éra se táhla především přes přelom 60. a 70. let.
Po skončení kariéry se mimo jiné věnoval podnikání. Zemřel 10.8.2011.
Vladimír Martinec patřil k největším ofenzivním hvězdám československého hokeje 70. let. V reprezentaci odehrál 292 zápasů a vstřelil 155 gólů. Jeho reprezentační kariéra trvala přibližně od konce 60. let do začátku 80. let. Třikrát se stal mistrem světa. Byl u zlata v letech 1972, 1976 a 1977.
Po skončení hráčské kariéry se dal na trenérskou dráhu. Působil mimo jiné i u české reprezentace jako asistent i hlavní trenér a podílel se na zlatém triumfu z Nagana 1998 jako člen realizačního týmu.
Obránce František Pospíšil za reprezentaci odehrál 262 utkání, dal 25 gólů a rovněž stál za triumfy v letech 1972, 1976 a 1977. V národním mužstvu působil od roku 1966 do roku 1977. Byl dlouholetým kapitánem.
Po kariéře se Pospíšil stal trenérem. Působil mimo jiné na Kladně, v Litvínově, ale i v Itálii a Japonsku, a byl také asistentem u národního týmu.
Ivan Hlinka, přezdívaný „Šéf“, patří mezi největší osobnosti českého hokeje vůbec. V reprezentaci nastoupil do 259 zápasů a vstřelil 133 gólů. Mistrem světa se stal třikrát v letech 1972, 1976 a 1977. Jeho reprezentační kariéra začala na konci 60. let a pokračovala přes celá 70. léta.
Hlinka byl přirozeným lídrem a později i trenérskou autoritou. Po hráčské kariéře vedl Litvínov, československou i českou reprezentaci, s níž jako trenér vyhrál olympiádu v Naganu 1998 a mistrovství světa 1999. Působil také v NHL u Pittsburghu Penguins. Zemřel následkem tragické autonehody 16. srpna 2004.
Spolehlivý obránce Miloslav Hořava celkem odehrál 237 mezistátních utkání – 217 startů nasbíral za Československo a dalších 20 už za Česko. Mistrem světa se stal v roce 1985 v Praze.
Po skončení aktivní kariéry se stal trenérem. Působil mimo jiné v Litvínově, kterému jako asistent pomohl k extraligovému titulu v sezoně 2014/15.
Také Antonín Stavjaňa propojil dvě velké éry hokeje. V dresu Československa se stal mistrem světa v roce 1985. Jako reprezentant samostatné České republiky pak stál u zisku prvního titulu po rozdělení federace v roce 1996. V reprezentaci odehrál celkem 231 zápasů – 165 startů přidal za Československo, 66 za samostatné Česko.
Po kariéře trénoval ve Zlíně, v letech 2002–2004 působil jako asistent u české reprezentace a později vedl řadu klubů včetně Karlových Varů či Sparty. Působil i na Slovensku.
Miroslav Dvořák byl tvrdý a spolehlivý obránce slavné československé generace druhé poloviny 70. let. V reprezentaci odehrál 231 utkání, dal 14 gólů a stal se dvojnásobným mistrem světa — v letech 1976 a 1977. K tomu přidal i olympijské stříbro z Innsbrucku 1976.
Po odchodu z československého hokeje si zahrál NHL za Philadelphia Flyers a dostal se až do finále Stanley Cupu. Zemřel v roce 2008 po těžké nemoci.
Jiří Bubla patřil k nejlepším československým obráncům své doby. Za reprezentaci odehrál 230 zápasů, vstřelil 37 gólů a třikrát se stal mistrem světa. Na šampionátech přidal i pět stříbrných a jednu bronzovou medaili a v roce 1979 byl vyhlášen nejlepším obráncem MS.
V roce 1981 emigroval a hrál NHL za Vancouver Canucks. Po skončení kariéry hráče byl v roce 1987 ve Vídni zatčen za účast ve skupině pašeráků drog. Byl odsouzen za pašování heroinu na pět let odnětí svobody, nakonec v rakouském vězení strávil téměř čtyři roky. Později působil v Litvínově jako sportovní manažer. Z této funkce byl 1. března 2012 odvolán kvůli špatným výsledkům A-týmu.
