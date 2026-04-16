Oba s týmem z ženské profesionální ligy PWHL odbruslili několik kol, zapojili se do tréninkových cvičení a nechyběly ani střely na branku. Aktivnější byl především Carney, který se nebál jít do zakončení a dokonce překonal brankářku Kendru Woodlandovou.
Pro oba hosty přitom nešlo o úplně neznámou situaci. Carney má za sebou hokejovou minulost, když v mládí působil jako brankář na univerzitách Harvardu a Oxfordu. Stubb je zase dlouhodobě známý svou sportovní všestranností, věnoval se triatlonu a pravidelně se účastní vytrvalostních závodů.
Samotné hráčky si společný trénink užily. „Byli skvělí, na ledě se neztratili. Byla to zábava,“ popsala kapitánka Brianne Jennerová kanadským médiím. Podle ní podobná setkání ukazují, jak dokáže sport spojovat lidi napříč různými prostředími.
Tým Ottawa Charge, v jehož kádru působí také česká útočnice Kateřina Mrázová, patří mezi výrazné celky severoamerické ligy a nechybí v něm ani olympijské medailistky. Carney se přitom s týmem setkal už podruhé, nedávno přijal některé hráčky ve své kanceláři před jejich odjezdem na reprezentační akci.
|
Vedle kanadských hokejistek mají v týmu zastoupení také Finky, konkrétně obránkyně Ronja Savolainenová a brankářka Sanni Aholaová. I pro ně měla návštěva prezidenta speciální význam, během tréninku se s ním mohly pozdravit a krátce si promluvit ve své rodné finštině.