Dvaadvacetiletý útočník si během rozbruslení všiml fanouška v košickém dresu, který v rukou držel transparent s jeho jménem, logem HC Košice a jasným vzkazem. „Vyměním dědovu domácí slivovici za hokejku!“ stálo na něm. Slafkovský na sympatické gesto zareagoval po svém. Podepsal hokejku, kterou následně fanouškovi věnoval, a nevynechal ani společnou fotografii na památku.
Dávid si tak z Montrealu odvezl velmi cenný suvenýr. Jenže celá výměna má ještě jednu nedokončenou kapitolu. Domácí pálenku totiž nemohl pronést přímo do haly, a slíbenou odměnu tak zatím nemohl slovenskému reprezentantovi předat.
Košičan se proto rozhodl obrátit na veřejnost a požádat lidi o pomoc. Doufá, že se díky sdílení jeho příběh dostane až k samotnému Slafkovskému a oba budou moci svůj neobvyklý obchod dotáhnout do konce.
„Včera jsem dostal hokejku od Juraje. Naneštěstí jsem nemohl přinést na stadion domácí alkohol od mého dědečka, který jsem mu slíbil za výměnu. Prosím, můžete to sdílet? Doufám, že se to k Jurajovi dostane a budeme moct uzavřít naši dohodu,“ vzkázal Dávid ve videu na Instagramu.
Jedno je ale jisté. Slovenský nadšenec si z výletu do Montrealu odvezl suvenýr, na který jen tak nezapomene. Teď už zbývá jediné, dostat dědečkovu slivovici až k jejímu novému majiteli.